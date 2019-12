Las aventuras de Huckleberry Finn (Alfaguara) de Mark Twain. La suerte de Huckleberry Finn, el mejor amigo de Tom Sawyer, se acaba cuando su padre regresa al pueblo y se lo lleva a vivir a una cabaña.

Huck logra escapar en una balsa río abajo y se encuentra con su amigo Jim, un esclavo que, como él, huye buscando la libertad. Una mirada nostálgica a la inocencia de la infancia.

Cleptómanas (Nube de tinta) de Kirsten Smith. Tabitha, Elodie y Moe asisten a las mismas reuniones para superar su cleptomanía. Las tres chicas no podrían ser más distintas.

Sin embargo, el impulso al robo las acerca, y cuando Tabitha reta a sus dos compañeras, comienza una singular amistad que llevará a cada una a enfrentarse a sus propios secretos.

Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar (Bruguera) de Tres Voltes Rebel. «Nunca he encajado en los esquemas que la sociedad ha construido para ser una chica perfecta.

Desde pequeña me despeinaba de manera asombrosamente fácil. Recuerdo un día que había jugado, corrido, saltado... Y un profesor me dijo: Péinate, pareces una bruja. Estos años me prepararon para la adolescencia más insegura y dependiente que puedas imaginar.

Un sufrimiento que parecía no terminar. Hasta que descubrí el feminismo y pude dar nombre y forma a todo aquello que me oprimió. Hasta que me uní a un grupo de luchadoras que volamos a contracorriente».

Sincero, poético y desgarrador, un relato en el que Tres Voltes Rebel nos da su propia visión del feminismo.

Hello Neighbor. Piezas sueltas (Roca Editorial) de Carly Anne West. Nicky Roth siempre ha sido un niño solitario. Los cambios constantes de trabajo de sus padres han provocado que nunca esté en un lugar el suficiente tiempo necesario como para hacer amigos.

Todo esto cambia el día en que su familia se establece en Raven Brooks y conoce a sus excéntricos nuevos vecinos, los Peterson, y al hijo de éstos, Aaron, quien se convertirá en su mejor amigo y le mostrará su gran talento por la ingeniería.

Pronto los chicos se convierten en inseparables y utilizarán sus habilidades para explorar aquellos lugares abandonados de la ciudad y para hacer bromas a todos los habitantes del pueblo.

Pero hay algo en Aaron que parece desconcertar a Nicky. Todos en el pueblo parecen temerle, a él y a su familia. A través de aquello que cuenta y a la vez esconde Aarón, así como con los descubrimientos que hará en la biblioteca y en el periódico local, Nicky sabrá del oscuro pasado que persigue a sus vecinos y a una condena que parece perseguirles.

Después de que Nicky presencie un extraño suceso ante el padre de Aaron, Nicky empieza a plantearse si puede hacer algo para ayudar a sus vecinos y para acabar con la posible tragedia a la que parecen destinados de nuevo los Peterson y, sobre todo, para descubrir qué es lo que esconde su vecino en el sótano.

Hello Neighbor. Pesadilla viviente (Roca Editorial) de Carly Anne West. Han pasado cuatro meses desde que Nicky Roth ha visto por última vez a su mejor amigo y vecino, Aaron Peterson.

El padre de Aaron, un solitario diseñador de parques temáticos, ha ido diciendo por el pueblo que tanto su hijo Aaron como su hija Mya se han ido a vivir con un pariente lejano. Nicky tiene sus dudas de que esto sea cierto.

A través de maniquíes robóticos, parques podridos y un sótano oscuro, Nicky se adentra junto con sus amigos de la escuela en una terrible pesadilla para descubrir realmente qué le sucedió a Aaron y a Mya. Juntos descubrirán que el padre de Aaron es más perturbador de lo que podrían haber imaginado.

Los gritos que provienen de la casa del vecino se hacen cada día más fuertes y tendrán que hacer todo lo posible para que los próximos gritos que se oigan no sean los suyos.

Mundo umbrío. Las dos muertes (Montena) de Jaime Alfonso Sandoval. Todos tenemos secretos. Lina tiene uno, terrorífico, que ella misma desconoce. Después del asesinato de su madre a manos de seres del inframundo, su padre le revela que él mismo no es humano: proviene de una civilización alterna y oculta de la infratierra.

Cada época ha llamado distinto a estos seres: demonios, elementales, no muertos, nosferatus. Lina deberá bajar al Mundo Umbrío para buscar justicia. En su travesía encontrará a grandes aliados, enemigos implacables, misterios develados y un intenso amor.

Lina es tímida, parece vulnerable, pero si confiara un poco más en sí misma, sabría que, es tan peligrosa como la más letal de las armas.

La diversión de Martina. Magia en el bosque (Montena) de Martina D'Antiochia. He vivido las aventuras más locas que te puedas imaginar, pero esta vez no fue culpa mía...

Sólo quería terminar un proyecto de ciencias IMPOSIBLE de resolver, pero, sin saber cómo, terminé en un bosque que parecería normal... si no fuera porque está lleno de... ¡¿hadas?!

Yo NO quería meterme en más líos, pero... ¡tengo que descubrir qué está pasando!