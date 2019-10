Un apartamento en Urano (Anagrama) de Paul B. Preciado. Urano, el gigante helado, es el planeta más frío del sistema solar, y también un Dios de la mitología griega. Urano da además nombre al uranismo, concepto forjado por el primer activista sexual europeo, Karl-Heinrich Ullrichs, en 1864 para definir el «tercer sexo». Paul B.

Preciado sueña con un apartamento en Urano dónde vivir fuera de las relaciones de poder y de las taxonomías sexuales, de género y raciales que la modernidad ha inventado. «Mi condición trans», dice el autor, «es una nueva forma de uranismo. No soy un hombre. No soy una mujer. No soy heterosexual. No soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexo-género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico».

En este libro, que reúne una extensa serie de «crónicas del cruce», relata su proceso de transformación de Beatriz en Paul B., donde las hormonas y el cambio de nombre legal son tan importantes como la escritura. Esta no es solo la crónica de una transición de género, sino también la de una transición planetaria: Preciado analiza otros procesos de mutación política, cultural y sexual, abordando temas diversos, como el procés catalán, el zapatismo en México, la crisis griega, la América de Trump, las nuevas formas de violencia masculina, la apropiación tecnológica del útero, la figura de Assange, el trabajo sexual, el acoso a niños trans o el papel de los museos como motores de una revolución cultural posible.

Paul B. Preciado cuestiona las normas políticas y las fronteras, escruta las estructuras sociales establecidas y las pone en jaque en unos textos que tienen la contundencia de la proclama, y una estimulante radicalidad formal que también cuestiona los límites de lo literario.

Este es un libro valiente, transgresor y necesario que parte de una experiencia personal para cuestionar los fundamentos de una sociedad que excluye la heterodoxia, la problematiza y la convierte en enfermedad. Este es un libro escrito desde la frontera, desde una lúcida radicalidad queer, que busca liberar el cuerpo y la mente de ataduras morales y restricciones políticas.

No hay vuelta atrás (Conecta) de Melinda Gates. Durante los últimos veinte años, Melinda Gates se ha dedicado a buscar soluciones para las personas de cualquier lugar con mayores necesidades. Durante esa época, fue comprendiendo que, si queremos que la sociedad despegue, hay que dejar de oprimir a las mujeres.

En este libro conmovedor y convincente, Melinda comparte las lecciones que ha aprendido de las personas que la han inspirado y a quienes ha conocido en su trabajo y viajes por todo el mundo. Como dice en la introducción, «Por eso tenía que escribir este libro: para compartir la historia de aquellas personas que me han ayudado a centrarme y a priorizar. Me gustaría que todos encontráramos maneras de ayudar a las mujeres en cualquier lugar del mundo».

Melinda nos ofrece un discurso inolvidable, respaldado por datos alarmantes, donde nos presenta los problemas que requieren nuestra mayor atención: desde el matrimonio infantil hasta la falta de acceso a los anticonceptivos o la desigualdad de género en el lugar de trabajo. Además, Melinda escribe por primera vez sobre su vida personal y el camino recorrido hasta la igualdad en su propio matrimonio y nos muestra que nunca habían existido tantas oportunidades como ahora para cambiar el mundo y a nosotros mismos.

Con emoción, franqueza y elegancia, Melinda nos presenta mujeres extraordinarias y nos demuestra la fuerza resultante de la conexión entre ellas.

En un momento en el que ya no hay vuelta atrás en el empoderamiento de las mujeres, Melinda Gates nos anima a seguir avanzando porque, cuando ayudamos a que los demás despeguen, nosotros también despegamos. Y cuando las mujeres despegan, la humanidad entera despega.

Toda la verdad de mis mentiras (Suma de Letras) de Elísabet Benavent. La autora, @Betacoqueta, con 1.200.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir.

Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras.

Tesoros por todas partes (Océano) de Calvin y Hobbes y Bill Watterson. Desde su aparición, en 1985, Calvin y Hobbes se convirtió en una de las tiras cómicas preferidas en Estados Unidos. Pero no sólo en dicho país, pues los personajes creados por Bill Watterson han alcanzado gran popularidad en numerosos lugares.

¿Cuál es su secreto?

El éxito de esta caricatura radica no sólo en la gracia de los protagonistas y en el humor que derrochan, sino también en el valor del mensaje que transmiten. Dicho mensaje no es obvio ni se manifiesta mediante moralejas, sino a través de sutiles comentarios que lanzan una mirada irónica a la realidad y que destacan valores como la amistad, la felicidad y la imaginación.

La tira cuenta las andanzas de un niño y de su tigre. Este último es, a los ojos del mundo, una figura de peluche, pero para Calvin (y los lectores de la serie) se trata de un ser vivo inteligente, simpático y ocurrente. Ambos enfrentan distintas situaciones que van desde problemas familiares hasta viajes en el tiempo (a bordo de una caja de cartón). Ahora estas aventuras pueden ser disfrutadas por los lectores en las cuidadas ediciones que ofrece Editorial Océano.

La caja de botones de Gwendy (Suma) de Stephen King y Richard Chizmar. Existen tres vías para llegar a Castle View desde la ciudad de Castle Rock: por la carretera 117, por Pleasant Road y por las Escaleras de los Suicidios. Cada día del verano de 1974, Gwendy Peterson, de doce años de edad, toma el camino de las escaleras, que ascienden en zigzag por la ladera rocosa.

Pero un día, al llegar a lo alto, mientras recupera el aliento con la cara roja y las manos apoyadas sobre las rodillas, un desconocido la llama. Allí, en un banco a la sombra, se sienta un hombre con una chaqueta negra y un pequeño sombrero. Llegará un día en el que Gwendy sufra pesadillas con ese sombrero...

Siempre un destierro (Océano) de Gabriela Couturier. Y a una persona, ¿cuántas veces se la puede arrancar de raíz y esperar que siga viviendo? ¿No morimos, como los árboles, desde la primera vez, aunque demos algunos frutos, algunos hijos, cuando nos trasplantan a tierras fértiles y tropicales?

Las raíces nacían en Francia: lo atestiguaban los apellidos, las cartas, las frases para llamar a la mesa. Pero quien hurga en el pasado encuentra más historias de las que planeó enfrentar. Así, la investigación sobre cierta carta, cierto viaje, cierto matrimonio, trae consigo el alud incontrolable del pasado: de la Ciudad de México a la colonia francesa en Veracruz, a los pueblos saboyardos en medio de los alpes, a la campaña militar en Argelia y Túnez.

Y aparecen entonces los viejos rostros, que son nuevos para quien ignora la historia entera: Simon-Claude, el médico prodigioso que curaba hasta la rabia. Ernest, el soldado que amó a tres mujeres y perdió tres futuros. Elise, que odió el nuevo continente, pero eligió no abandonarlo. Franceline, que quiso hallar el paraíso en un México agreste.

Una novela familiar sobre la identidad, el exilio, el desarraigo, el amor, las ilusiones perdidas y la persistencia de la memoria.

La patria y la muerte (Grijalbo) de José Luis Trueba Lara. El discurso oficial asienta que el amor a México es obligatorio, eterno, inamovible y perfecto. No es así. El actual nacionalismo mexicano es una invención posrevolucionaria, fomentado para crear un sentido de unidad y de propósito tras la matanza vivida entre 1910 y 1917. Y eso es lo de menos. Ese patriotismo fue una excusa para perpetrar algunas de las peores atrocidades que se han cometido en suelo patrio. Discriminación, racismo, clasismo y exclusión son sus caras menos oscuras. Las peores se llaman odio, expulsión, destierro, asesinato y genocidio.

Esta obra señala el negro camino que ha seguido la devoción hacia México y la impunidad de la que ha gozado. Hoy, como nunca, se vuelve necesario reflexionar sobre el tema de esta obra: ¿a qué delirios nos puede llevar el nacionalismo desatado?