El laberinto del Fauno (Alfaguara Infantil y Juvenil) de Guillermo del Toro y Cornelia Funke. En un reino subterráneo, donde no existían las mentiras ni el dolor, una princesa soñaba con los humanos. Un día escapó a nuestro mundo, el sol borró sus recuerdos y la princesa murió, pero su espíritu era inmortal. El rey no se daría por vencido: tenía la esperanza de que su hija regresara a casa algún día. En otro cuerpo. En otro tiempo. Quizás en otro lugar. Esperaría... hasta su último aliento, hasta el final de los tiempos...

Atmosférica y absorbente, inspirada por la cinta ganadora del Oscar, y con material original que amplía la historia, esta arrebatadora novela ilustra espléndidamente que la fantasía es el artilugio más sagaz para develar los milagros y los terrores de la realidad.

Insomnio (s) (Grijalbo) de Camila Esguerra. "Y qué me pienses en cada noche en la que no puedas dormir" "Del amor al odio hay una sola noche de insomnio". Éste es sólo uno de los poemas incluido en Insomnio(s) escrito por Camila Esguerra quien ha dedicado su vida a cantar y quien en la poesía encontró otra forma de hacer música con un estilo que va muy por la línea de reconocidas escritoras contemporáneas como Elvira Sastre y Franki Elliot. En la reedición de este libro encontrarán once poemas inéditos.

El siciliano (B de Bolsillo) de Mario Puzo. Corre el año 1950. El exilio de Michael Corleone en Palermo está a punto de acabar, y su padre, don vito, le ha encomendado una misión: debe volver a américa con un hombre que se ha convertido en un mito popular, un forajido acosado por el gobierno, las clases altas y la mafia.

Su nombre es Salvatore Giuliano, un moderno Robin Hood que, tras enfrentarse en su juventud a una patrulla de carabinieri, se vio forzado a refugiarse en las montañas. Desde allí lucha por su patria y su gente, oprimida por la Cosa Nostra y la corrupción del gobierno de Roma.

Ahora, en esta neblinosa tierra de montañas y ruinas antiguas, el destino de Michael Corleone se verá hermanado con la leyenda de Salvatore Giuliano. El siciliano es una biografía novelada de Giuliano y una incisiva descripción de la vida, las tradiciones y las complejas relaciones de poder en Sicilia.

Escape book (Lunwerg Editores) de Iván Tapia. Candela Fuertes tiene 28 años y trabaja como periodista de investigación especializada en delitos económicos y financieros. Está encerrada en un laberinto y dispone de 60 minutos para escapar y dar a conocer los planes secretos del empresario Anastás Vecla y el Club Wanstein.

El lector acompañará a Candela en su encierro y deberá poner a prueba todo su ingenio para resolver acertijos, ilusiones ópticas, puzles o anagramas que les permitirán seguir avanzando y, en última instancia, escapar del laberinto y del libro.

Training camp. El libro de Rain. Serie Wizenard (Roca Editorial) de Kobe Bryant y Wesley King. La magia no parece posible para los Tejones de West Bottom. Ocupan el último lugar de su liga de baloncesto y nadie cree que ellos puedan ganar un solo partido. Pero cuando el Profesor Rolabi Wizenard se convierte en su nuevo entrenador en un training camp de dos semanas de duración, el equipo no puede entender ni explicar las cosas mágicas que ven y escuchan. Cada jugador comienza a experimentar visiones únicas muy extrañas, visiones que desafían todo lo que ellos creían conocer sobre el baloncesto, sobre sus vidas y los secretos de la cancha.

Para sobrevivir a las pruebas de entrenamiento cada vez más intensas, el equipo tendrá que tomar una serie de riesgos inimaginables y enfrentarse a la oscuridad que habita dentro de ellos mismos. Conoce las mágicas y apasionantes aventuras de Rain, Twig, Cash, Lab y Peño.

¡Locuras lejos de casa! Lady Pecas I (Montena). Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha recibido una invitación a unas convivencias top Secret. Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero también significa más cosas: Nuevas amigas, Aventuras, y... ¡algunos imprevistos superlocos!

Ya está acostumbrada a las cosas más crazy, pero ¿qué hará cuando encuentre a los perros más adorables del mundo? ¿Y cuando se enfrente a las trillizas más insoportables de la historia?

Toy Story 4. Cuentos de película (Disney). ¡Acompaña a Woody, Buzz y los demás personajes de Toy Story en este libro de Cuentos de película! ¡Incluye las cuatro películas de Toy Story en un solo libro!

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.