El viejo y el mar (Debolsillo) de Ernest Hemingway. Con un lenguaje de gran fuerza y sencillez, El viejo y el mar narra la historia de un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado, y del desafío mayúsculo al que se enfrenta: la batalla despiadada y sin tregua con un pez gigantesco en las aguas del golfo. Escrito en 1952, por encargo de la revista Life, este relato confirmó a Hemingway como uno de los escritores más significativos del siglo XX, obteniendo el Premio Pulitzer en 1953 y allanando su carrera hacia el Nobel de Literatura, que recibió en 1954.

Guernica. La historia de un icono del siglo XX (Debolsillo) de Gijs Van Hensbergen. El bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937, inspiró a Pablo Picasso, uno de los artistas más comprometidos de su tiempo, quien acometió la tarea de pintar un cuadro que llegaría a ser síntesis del horror y de la violencia de la cultura occidental moderna.

Escrito en un estilo accesible, Gijs van Hensbergen recrea el clima y las dificultades del proceso creativo, a la vez que describe con precisión las diferentes etapas y su definitiva composición hasta conseguir una auténtica «biografía de un icono del siglo XX.

El círculo se ha cerrado (Debolsillo) de Knut Hamsun. Abel Brodersen es hijo de un farero y una alcohólica que vive confinado en una minúscula isla de la pequeña población en la que viven. Son los primeros años del siglo XX y las restricciones propias del lugar y el particular carácter de Abel, terriblemente pasivo, pero al mismo tiempo ambicioso y soñador, lo convierten en un personaje curioso que se resiste a asentar la cabeza. Jamás renuncia a abandonar sus expectativas de futuro y emigrará a Estados Unidos para huir de un mundo monótono y ruin.

A su regreso se encuentra con un pueblo con dificultades económicas que tiene grandes esperanzas depositadas en él. Pero Abel, que no pretende vivir una vida lujosa, sólo anhela regresar a su añorado Kentucky.

Veneno para la reina (Sélector) de Jeff Wheeler. El rey Severn tiene una temible reputación: usurpador del trono, asesino de los herederos legítimos, castigador despiadado de traidores. El duque de Kiskaddon, al tratar de deponerlo, lucha… y pierde.

Ahora el duque debe expiar su atrevimiento entregando a su pequeño hijo, Owen, como rehén del rey. Pero si su lealtad vuelve a fallar, el chico pagará con la vida.

Buscando aliados y eludiendo a los guardias de Severn, Owen aprende a sobrevivir en la corte de Kingfountain. Sin embargo, una nueva sospecha de que su padre traicionará a Severn amenaza con sellar el destino de Owen, quien busca entonces ganarse la confianza del rey vengativo a través de medios extraordinarios.

Owen descubre que una persona puede ayudarlo en su causa desesperada: una mujer misteriosa que ejerce el poder sobre la vida, la muerte y el destino.

Mi mamá es la bomba (B de Blok) de Jacqueline Wilson. No todas las madres son tan extraordinarias como Marigold.

Imagínate una madre que lleva un montón de tatuajes alucinantes por todo el cuerpo y vestimentas despampanantes. A la pequeña Dolphin no se le ocurre nada mejor que tener una madre tan original, pero en cambio, su hermana Star no piensa lo mismo. Aunque la quiere muchísimo, no tiene tan claro que sea la más indicada para cuidarlas.

¿Conseguirán formar un equipo inquebrantable?

Ula y Hop hacen un amigo (Alfaguara infantil) de Eric Lilliput. Dos amigos muy pequeños que vivirán aventuras enormes.

Ula y Hop son diminutos, unos pequeños seres que viven en secreto entre nosotros. Dani no sabe que su nueva casa está llena de diminutos, pero ¡está convencido de que pasa algo muuuy raro! Hay ruidos extraños, los juguetes se desordenan solos# y cree que ha visto a uno corriendo por su habitación.

¡Cuidado por dónde pisas! ¡Puede haber diminutos!

15 consejos malvados para ser tu propia superheroína (Altea) de Vania Bachur. ¿Cómo le cambié el significado a "MALDAD" para hacerlo positivo en mi vida?

1. La gente te dice cosas negativas o consejos no requeridos.

2. Toma toda esa basura que te dicen.

3. Conviértela en abono para tus metas.

Un libro estupendo para las más pequeñas del hogar. Un regalo que te agradecerán siempre.

