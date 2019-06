Diorama

Los crímenes de Alicia (Destino) de Guillermo Martínez. Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz.

¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón que se esconde tras esta sucesión de crímenes? ¿Quién y por qué está utilizando el libro de Alicia para matar?

Para desentrañar lo que ocurre, el célebre profesor de Lógica Arthur Seldom, también miembro de la Hermandad Lewis Carroll, y un joven estudiante de Matemáticas unen fuerzas para llegar al fondo de la intriga, y serán peligrosamente arrastrados por unos crímenes impredecibles, en una investigación que combina la intriga con lo libresco.

Con una prosa tersa y precisa, Guillermo Martínez, autor de Los crímenes de Oxford, ha escrito una novela fascinante que en la tradición de Borges y Umberto Eco lleva el relato policial al terreno literario.

Rabia somos todas. El poder del enojo femenino para cambiar el mundo (Océano) de Soraya Chemaly. Desde niñas aprendemos que debemos contener la ira y no dejarla salir, aunque lastre nuestro cuerpo y nuestra mente de maneras insospechadas. Y sin embargo, tenemos una multitud de razones legítimas para sentirnos enojadas: desde los actos de misoginia más crudos y violentos, hasta el sutil goteo del sexismo cotidiano que fortalece las normas de género más insidiosas de nuestras sociedades.

En Rabia somos todas, Soraya Chemaly sostiene que nuestro enojo no sólo está justificado, sino que es parte fundamental de la solución: cuando somos conscientes de él, se convierte en un instrumento vital, un radar para señalar la injusticia y un catalizador para el cambio.

Construido con las mejores herramientas del periodismo de investigación, el testimonio personal y el manifiesto feminista, Rabia somos todas es un libro indispensable que da voz a las causas, expresiones y posibilidades de la ira femenina.

Soraya Chemaly es una escritora y activista premiada cuyo trabajo se centra en el papel que desempeña el género en la cultura, la política, la religión y los medios. Es directora del Women´s Media Center Speech Project y defensora de la libertad de expresión y la participación cívica y política de las mujeres. Es conferencista y colaboradora de Time, The Verge, The Guardian, The Nation, Quartz, Salon, Huffington Post y The Atlantic.

Los convidados de agosto (Vientos del Pueblo(FCE) de Rosario Castellanos. Las tradiciones y costumbres mexicanas son retratadas en "Los convidados de agosto" de Rosario Castellanos, quien elige un poblado llamado Comitán y la celebración del santo patrono: Santo Domingo de Guzmán, para explorar la vida de Emelina y de su familia. Emelina -como sucede con las jóvenes solteras en los pueblos- acostumbra salir a disfrutar de la feria y conocer al que podría ser el hombre de su vida; sin embargo, Castellanos convierte este sitio y esta celebración en un lugar y un momento para las adversidades, las desavenencias, la conquista de la libertad y, por supuesto, el sufrimiento de la mujer.

Loxicha. Los ejércitos de la noche (Vientos del Pueblo/FCE) de Fabrizio Mejía Madrid. Esta crónica comienza en la madrugada del 29 de agosto de 1996 en La Crucecita, Huatulco con el descubrimiento de un cadáver, supuestamente de un guerrillero de la localidad de Loxicha, Oaxaca. A partir de entonces, durante los próximos años, policía y militares se desplazan a la región de Loxicha y comienzan arrestos masivos, torturas en sótanos con música a todo volumen donde personas monolingües -zapotecas- son interrogadas en español acerca de grupos armados, casas de seguridad, guerrilleros de lo cual no saben nada.

Destripando la historia. Las auténticas princesas (Alfaguara infantil) de Pascual Álvaro y Rodrigo Septien. ¿Sabías que las princesas que crees conocer tienen los orígenes más locos y sorprendentes?

¿Te imaginas lo fascinantes que pudieron llegar a ser las vidas de algunas princesas de la historia?

¿Y que hay cuentos tan extraños y alocados que nadie te los ha contado nunca?

Este libro te devela, te descubre y te destripa las historias de princesas más interesantes que jamás se han contado.

Con contenido inédito, nuevas princesas y las ilustraciones desternillantes de las famosas canciones de Destripando la historia.

