Diorama

Traición (RBA) de Walter Mosley. Trece años atrás Joe King Oliver era un honesto agente de policía de Nueva York con una única debilidad: las mujeres.

Inconsciente de que tenía poderosos enemigos en el Cuerpo, fue víctima de una trampa que lo condujo a la prisión de Rikers Island durante una temporada.

Víctima de vejaciones, pero también forzado a utilizar la violencia y abandonado por su esposa mientras cumplía condena, al recuperar la libertad su visión del mundo pasó a ser cínica y desencantada.

Hoy ejerce de detective privado con la ayuda de su hija adolescente, la única que lo saca de su perenne soledad, y, visto que seguir las reglas y ser honesto no le fueron de mucha utilidad en el pasado, no duda en recurrir a métodos poco ortodoxos si lo cree conveniente.

Después de recibir una carta de una mujer confesándole que le pagaron por acusarlo de una falsa agresión sexual para meterlo en la sombra, Joe decide investigar qué excompañeros tramaron su caída y los motivos que les impulsaron a hacerlo.

En paralelo acepta ayudar a un activista negro, conocido por su radicalismo político, sobre el que pende la pena capital al ser acusado de matar a tiros a dos policías en acto de servicio.

Lo que nadie dice es que los agentes fallecidos trapicheaban con mercancías robadas, traficaban con drogas, explotaban sexualmente a jóvenes sin hogar e incluso asesinaban.

Ayudado por un sociópata sobrado de recursos, Melquarth Frost, sus pesquisas desvelarán un entramado de corrupción y brutalidad contra la población negra por parte de aquellos miembros encargados teóricamente de su protección.

En busca de justicia social y redención personal, el protagonista avanzará por una jungla de agentes de la ley y abogados taimados preocupándose de mantener a su hija alejada del peligro.

Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro (Paidós) de Paul Mason. Los pilares del modelo capitalista se están derrumbando.

Por una parte, el triunfo del neoliberalismo ha minimizado a la clase obrera como agente del cambio político y económico y, por otra, los cambios en las técnicas productivas producidos a raíz del avance de las tecnologías de la información están destruyendo el mecanismo de fijación de los precios y el concepto de valor económico.

A lo largo de este innovador libro, Paul Mason nos ofrece una amplia panorámica de la historia del capitalismo, mientras sostiene que está condenado a morir y que dará paso a algo completamente nuevo: el postcapitalismo.

Decadencia. Vida y muerte de Occidente (Paidós) de Michel Onfray. En este nuevo libro Michel Onfray elabora una vasta y fascinante historia de Occidente vista desde el inexorable declive de la civilización judeocristiana.

Después de una época llena de vitalidad con el nacimiento del cristianismo y la conquista del poder político, el momento del colapso de nuestra civilización ha llegado tras la deconstrucción filosófica de la Ilustración —con el anuncio de la muerte de Dios— y el nihilismo generalizado de la sociedad contemporánea, del que el fascismo de ayer y el fanatismo de hoy son solo dos de sus muchas manifestaciones.

La manada (Alfaguara) de Jorge Vargas. "Era el mismo aliento bien cuidado que me había dicho tantas veces que nadie me dañaría nunca, el que me decía lo mismo ahora, pero en un tono obsceno y morboso, humillante, que ensuciaba todo alrededor".

BASADA EN EL CASO DE LOS PORKYS EN MÉXICO Y LA MANADA EN ESPAÑA Y ARGENTINA.

Varios amigos en último año de prepa forman un grupo conocido en la escuela como La Manada; son populares, pero intimidan a los demás, y es que entre ellos hay un profundo lazo porque comparten la misma soledad familiar.

Liderados por una chica, llaman un día a la dirección para decir que hay una bomba en los casilleros y así evitar el temido examen de matemáticas.

Pero las cosas se enredan hasta grados inimaginables, caen en una lógica de guerra de baja intensidad y la bomba se convierte en una avalancha simbólica y real que desde luego no pueden controlar.

El libro de las adivinanzas (Ediciones ERA/El Colegio Nacional) de Monika Beisner. Un juego que atraviesa los siglos sin envejecer: Monika Beisner ha seleccionado las más bellas adivinanzas de las tradiciones de todos los países.

Gracias a José Emilio Pacheco, enigmas, charadas y adivinanzas se convierten en pequeños y sorpresivos poemas cuya clave hay que adivinar. Mira bien las imágenes de Monika Beisner: en ellas encontrarás todas las soluciones.

Pero en su riqueza fabulosa se ocultan también horas de ensueños y viajes imaginarios. Coedición con El Colegio Nacional.

Más de Diorama

@plumavertical | @OpinionLSR | @lasillarota