El cuchillo en la mano – Chaos Walking 1 (Nube de tinta) de Patrick Ness. Prentisstown no es como el resto de ciudades. Desde que sus habitantes se infectaron con el germen pueden escuchar los pensamientos de la gente de su alrededor en un Ruido constante y abrumador. No existe la privacidad. No hay secretos.

Todd Hewitt es el único adolescente en esta ciudad de hombres. Este nunca ha sido su lugar. Jamás ha encajado. Hasta que por casualidad encuentra un sitio en completo en silencio. Algo imposible. Un terrible secreto. Y ahora va a tener que escapar antes de que sea demasiado tarde.

Una novela que te acelera el corazón y de manera magistral, tiene el poder para mantenerte inquietantemente absorto en la historia. Patrick Ness sabe tejer una historia con los elementos del mejor thriller y novela detectivesca, protagonizada por un protagonista lúcido y magistral.

Equilibrio en la cornisa II. Relatos biográficos (Trópico de Escorpio) de Gilda Salinas. Este libro camina firmemente por callejones y sendas que se entrecruzan, nos desgarra y nos resarce, nos sorprende y nos encanta porque descubre vetas desconocidas o poco consideradas.

Está compuesto por diecisiete relatos biográficos cortos, de hombres que tuvieron en común una muerte trágica, inesperada. Artistas como Fredy Mercury, James Dean, Yukio Mishima, Federico García Lorca, entre otros. Distintas épocas, distintas voces, distintas ramas del arte, distintos países, todo contado de manera muy breve a fin de acercarnos a estos personajes que forman parte de nuestra historia literaria a fin de conocer su obra.

La autora, Gilda Salinas, nos hace vibrar y ponernos en la piel de esa otra persona de manera intrépida y utilizando una escritura pulcra y bien labrada. Acercarte a este libro es acercarte a los sentimientos, pasiones, verdades y apariencias de estas grandes personalidades del mundo de las artes.

Es fácil caminar con ellos por el abismo y paladear sus sueños cumplidos.

De noche vienes (Vientos del pueblo/FCE) de Elena Poniatowska. Durante las primeras semanas del año, el Fondo de Cultura Económica (FCE) anunció el lanzamiento de lo que se reían (en aquel momento,) los primeros títulos de la colección Vientos del pueblo. Estos títulos salieron a la venta al público durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Entre los títulos que conforman esta colección entrañable se encuentran Los yanquis en México, de Guillermo Prieto; De noche vienes, de Elena Poniatowska; y Rikki-Tikki-Tavi de Rudyard Kipling.

Tres obras imprescindibles de cualquier buena biblioteca, lecturas obligadas para estudiantes que cursan desde educación básica hasta universidad. Obras magistrales de la literatura universal.

En los relatos de De noche vienes, Poniatowska se aventura, con penetración, lirismo, humor, sensibilidad y oficio notables, en esas zonas oscuras: las relaciones entre los sexos y entre las clases en México. Pocos autores tienen el talento de Poniatowska para observar a personas y costumbres, y para reproducir el habla mexicana: sus diminutivos, sus dislalias, sus momentos reveladores...

Rikki-Tikki-Tavi (Vientos del pueblo/FCE) de Rudyard Kipling. Parte de El libro de las tierras vírgenes, "Rikki-Tikki-Tavi", narra la épica batalla entre una pequeña mangosta y dos terribles cobras negras que se apoderan del jardín familiar y aterrorizan a toda criatura que se cruza en su camino.

Los yanquis de México (Vientos del pueblo/FCE) de Guillermo Prieto. Este cuaderno reúne dos de los artículos que Guillermo Prieto escribió para los Apuntes sobre la guerra con los Estados Unidos y con una crónica acerca de cómo se portaron heroicamente los "pelados" de la ciudad durante la invasión estadunidense en 1847, la cual culminó, en su aspecto militar, con la toma de la Ciudad de México por las tropas que comandaba el general Winfield Scott.

