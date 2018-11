Diorama

Tu supercerebro (Ediciones Paidos) de Kaja Nordengen.

¿Cómo funciona el cerebro? ¿Es posible modificar su funcionamiento? ¿Y entrenarlo? ¿Existen alimentos que nos ayuden a recordar mejor? ¿Es posible activar zonas que no usamos habitualmente? ¿Y alcanzar la felicidad por el sencillo expediente de obligarnos a sonreír todo el tiempo?

Tu supercerebro es un libro acerca de todos los secretos del órgano más increíble de todos. Tu cerebro aprende, se enamora e interpreta patrones complejísimos. Pero también te hace tomar malas decisiones y recompensa tus adicciones. Tu cerebro, en definitiva, te vuelve quien eres.

Dividido en trece breves capítulos, este libro describe cómo funciona el cerebro, cómo está construido desde el punto de vista físico, con nervios, sinapsis y la corteza cerebral, pero también cómo funciona en un nivel más abstracto, desde cómo nos enamoramos hasta por qué buscamos nuestra propia identidad. Acompaña a la neuróloga Kaja Nordengen en su fascinante viaje a través de este territorio inexplorado y averigua todo lo que hoy se sabe acerca del cerebro humano.

Por qué Marx tenía razón (Ariel) de Terry Eagleton.

"Este libro se originó a partir de una única y llamativa posibilidad: ¿Y si todas las objeciones que se plantean más habitualmente a la obra de Marx estuvieran equivocadas? ¿O, cuando menos, aun no siendo desatinadas del todo, sí lo fueran en su mayor parte? Con esto no pretendo insinuar que Marx no diera jamás un paso en falso.

No soy de ese género de izquierdistas que, por un lado, proclaman devotamente que todo es susceptible de crítica y, al mismo tiempo, cuando se les pide que propongan aunque solo sean tres puntos importantes que se puedan reprochar a las tesis de Marx, reaccionan con malhumorado silencio. Yo mismo tengo mis propias dudas acerca de algunas de las ideas marxianas y creo que este libro lo pondrá suficientemente de manifiesto.

Pero la verdad es que Marx tuvo la suficiente razón a propósito del suficiente número de cuestiones importantes como para que llamarse marxista pueda ser una descripción razonable de uno mismo". Terry Eagleton.

La muerte del comendador (Tusquets) de Haruki Murakami.

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio abandona Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula por el país hasta que, finalmente, un amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de bosques, que pertenece a su padre, un pintor famoso.

En suma, un lugar donde retirarse durante un tiempo. En esa casa de paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el protagonista descubre en un desván lo que parece un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que se lee: "La muerte del comendador". Cuando se decida a desenvolverlo se abrirá ante él un extraño mundo donde la ópera Don Giovanni de Mozart, el encargo de un retrato, una tímida adolescente y, por supuesto, un comendador, sembrarán de incógnitas su vida, hasta hace poco anodina y rutinaria.

Este primer volumen de la novela La muerte del comendador es un fascinante laberinto donde lo cotidiano se ve invadido de señales indescifrables, de preguntas cuya respuesta todavía está lejos de vislumbrarse. El lector, al igual que el protagonista, deberá permanecer muy atento.

Dream Team Virtual (Planeta) de Peter Ivanov.

La transformación digital ha cambiado también las prácticas laborales. La mayoría de los emprendedores, y la gente que conforma sus equipos, trabajan a distancia.

¿Cómo lograr que realmente sean exitosos y productivos?

Dream Team Virtual te ayuda a saber cómo seleccionar a los expertos cualificados, qué plataformas virtuales utilizar, cómo estructurar y apoyar a tu equipo; también cómo detectar y resolver los problemas que se presentan en una organización de este tipo. Sólo tendrías que preocuparte por escoger a la persona más capacitada, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

Sin embargo, a muchos de los líderes de estos emprendimientos se les presentarán diversos retos. Un liderazgo así requiere de un conocimiento organizacional muy específico.

En este libro innovador el experto en equipos virtuales Peter Ivanov (conferencista y coach ejecutivo quien ha liderado equipos virtuales de más de 100 personas ubicadas simultáneamente en Europa, Asia Central, Medio Oriente y África), usa la historia de un equipo ejemplar para enseñar cómo organizar, liderar y apoyar a tu equipo y que se convierta en un Dream Team Virtual.

Además, Ivanov explica cómo conservar el capital humano, resolver problemas comunes y mantener un excelente clima laboral. Aprovechar las ventajas de las redes virtuales para contactar a los mejores en su campo nunca había sido tan fácil.

Antes de que llegaras (Suma de Letras) de Lisa Wingate. Memphis, 1939.

Rill Foss y sus cuatro hermanos pequeños disfrutan de una infancia mágica en su casa-barco en el Misisipi. Hasta que una noche de tormenta sus padres tienen que correr al hospital y unos desconocidos llegan para llevárselos a la fuerza al orfanato. Aunque les aseguran que su estancia allí será solo temporal, Rill pronto se dará cuenta de la terrible verdad. Y de que tendrá que luchar con todas sus fuerzas para mantener juntos a sus hermanos en un mundo de crueldad e incertidumbre.

Aiken, Carolina del Sur, en la actualidad

Avery Stafford ha vivido una vida de riqueza y privilegio, tiene una exitosa carrera política y pronto va a casarse con su encantador prometido. Pero un encuentro fortuito suscita dolorosas preguntas que la empujan a investigar en la historia oculta de su familia... y a destapar secretos que pueden llevarla a la destrucción o la redención.

Una conmovedora novela inspirada en el escándalo real de la organización de adopciones que durante treinta años secuestró y vendió niños desfavorecidos a familias acomodadas por todo el país.

Más de Diorama

@OpinionLSR | @plumavertical | @lasillarota