Biblia (Sexto Piso) de Serge Bloch y Frédéric Boyer. La narración de la Biblia es la narración del mundo en que vivimos. En ella se habla de migraciones, guerras, amores y poder, fratricidios, celos, traición, muerte...

Con esta obra descubriremos que muchas de las historias que nos habían contado, no eran tal y como decían. Aventúrate a saber cuáles son realmente nuestros relatos fundacionales. La BIBLIA como nunca la has leído, visto ni entendido.

Distancia (Booket) de Beatriz Rivas. Algo tan inevitable como el amor le ocurre a Armando "pianista y heredero" y a Margarita "camarera de un hotel" en un escenario tan complicado como el México de José López Portillo.

Mientras la pareja busca acortar la distancia entre ellos, los avatares del gobierno en turno abren una brecha cada vez más profunda entre los mexicanos. El sexenio de 1976 a 1982 cobra vida en una historia recreada con el trazo y el flujo de la tinta vital de Beatriz Rivas, quien revela una época donde el trasfondo es el auge de lo desmedido, la prepotencia llevada a niveles absurdos y surreales: funcionarios que se arrodillan para no perder el empleo; burócratas corruptos que saben tensar los hilos y mantenerse en el sistema; los criminales y los defensores de la ley devorándose el país entre orgías, desplantes y delirios de grandeza; fiestas donde la atracción es lanzar a la alberca a un oso panda bebé mientras millones de ciudadanos confían ciegamente en que pronto podrán administrar la abundancia prometida.

Beatriz Rivas es escritora y periodista mexicana. Nació el año 1965 en México D.F. Realizó estudios de derecho y periodismo. Ha trabajado en diversos medios mexicanos: Imevisión, Radio Red, Televisa, Radiópolis, Canal 40, y como asesora en comunicación de Jorge G. Castañeda. Estudió un diplomado en literatura mexicana del siglo XIX (Universidad Autónoma Metropolitana) y una maestría en Letras Modernas (Universidad Iberoamericana).

Propiedad ajena (Booket) de Enrique Berruga Filloy. ¿Qué secreto guarda la familia Sámano y que se relaciona con la pérdida de Texas durante la guerra contra Estados Unidos?

El día en que México perdió Texas, el coronel del ejército victorioso, Robert Crossman, anuncia a la familia Sámano, una de las fundadoras del estado, que deben retirarse del estado. La negativa de doña Amalia Sámano la lleva a utilizar todos los recursos a su alcance, incluyendo los de la intriga y la seducción, para recuperar sus propiedades en San Antonio.

Al cumplirse ciento cincuenta años de la pérdida de Texas, una de las descendientes de la familia despojada decide enfrentar sus deudas existenciales viajando por primera vez a la cuna de sus ancestros, para sumergirse en la historia de su familia y buscar a los descendientes de Crossman. Es entonces que ambas familias se estrellan contra ese misterio que ocultaron el coronel y doña Amalia durante siglo y medio.

Apréndetelo. La ciencia del aprendizaje exitoso (Paidós) de Henry L. Roediger III, Peter C. Brown y Mark A. McDaniel. Este libro revoluciona las ideas existentes sobre cómo aprender de manera efectiva para no olvidarlo después. Se ha comprobado que muchos de los hábitos y rutinas de estudio comunes (subrayar, resaltar, leer y releer, matarse la noche antes de un examen y la repetición continua de un tema en particular) resultan contraproducentes.

Basado en los últimos descubrimientos en psicología cognitiva y otras disciplinas, los autores ofrecen técnicas concretas para convertirnos en mejores aprendices.

El cerebro afirmativo del niño (Vergara) de Daniel J. Siegel y Tina Pine Bryson. Tras vender más de 350.000 ejemplares en Estados Unidos de El cerebro del niño, y permanecer, cinco años después de su primera edición, en un lugar destacado en la lista de parenting de The New York Times, Siegel y Bryson nos brindan en esta ocasión una serie de instrucciones, consejos y actividades para «resetear» el cerebro en desarrollo del niño con el fin de fomentar su curiosidad por el entorno, sus capacidades intelectuales, su equilibrio emocional, su potencial de resiliencia y su empatía; todo ello con una importante consecuencia, que no es otra que la de alcanzar la felicidad personal y familiar.

El día que sueñes con flores salvajes (Roca Editorial) de Paola Calasanz (Dulcinea). Flor es una fotógrafa de éxito española que vive en Nueva York, con una vida envidiable, lujos, viajes y un novio guapo y rico con el que se va a casar. A pesar de su naturaleza indomable, Flor goza de una vida estable que cree la hace feliz hasta el día que se cruza con Jake.

Jake es el novio de una de las bodas que Flor tiene que retratar. Flor jamás acepta bodas que no sean de la élite de Nueva York, pero, por suerte, desgracia o llamémosle destino, acepta el encargo. La boda tiene lugar en el estado de Tennesse, una boda que hará cambiar el curso de su vida. A través de los ojos de Jake, Flor aprenderá que la vida es algo más que el éxito, el qué dirán, o la impostura que muchos transmiten a través de las redes sociales.

Una historia romántica que nos hace reflexionar sobre lo equivocados que estamos a veces y cómo la vida offline es más auténtica que la online, en la que nos mentimos a nosotros mismos demasiadas veces.

Encontrarás el tesoro que duerme en ti (Roca Editorial) de Laurent Gounelle. Todo empieza el día que Alice, una mujer joven, dinámica y atrevida, se encuentra con un amigo de infancia, Jérémie, quien se ha convertido en un cura rural y que se siente abrumado por el gran número de fieles que le siguen.

Alice, experta en gestión de la comunicación y atea desde que tiene uso de razón, decide ayudarle... a su manera. Para ello primero de todo intentará profundizar en el mundo de la espiritualidad. En el cristianismo, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, Alice descubrirá una serie de corrientes diversas y una verdad universal particularmente preocupante. Una verdad sobre el ser humano que se ha encontrado perdida en el tiempo desde hace siglos.

En esta novela emocionante y cautivadora, Laurent Gounelle nos lleva a un mundo propio muy particular que evidencia que la alegría es la emoción más valiosa que mueve al mundo.

