La silla del Águila (Alfaguara) de Carlos Fuentes. En el año 2020, en un México sin telecomunicaciones, se desata la lucha por la Presidencia, es decir, por sentarse en la Silla del Águila y no abandonarla nunca. Esta situación da pie a una trama de conspiraciones relatadas por ministros que se ven obligados a comunicarse por escrito.

En La Silla del Águila no hay lealtad que valga: por conseguir el poder, el padre es capaz de traicionar al hijo, la esposa al cónyuge, el secretario de estado al primer mandatario. Y todo puede pasar: crímenes de viejos caciques, espionaje de supuestos allegados, maniobras tétricas, extorsión sexual... E incluso, que reaparezca en la escena política un fallido candidato presidencial al que todos creyeron asesinado años atrás.

Todos los miedos (Planeta) de Pedro Ángel Palou. La paz de México es ficticia, aparente, una alfombra bajo la cual se esconde la basura del narco y la corrupción, y donde el asesinato de periodistas es sólo una consecuencia lógica, un efecto secundario de la denuncia contra un sistema podrido desde la raíz. Y a pesar del riesgo, la reportera Daniela Real decide enfrentar, sola, a ese sistema. Sus investigaciones la han convertido en una periodista incómoda y, por lo tanto, en el siguiente blanco de esa maquinaria indolente ante la injusticia, pero eficiente al encubrir a los suyos. Su único aliado es Fausto Letona, un ex policía desahuciado que se convierte en sombra de su sombra para intentar protegerla del monstruo que la acecha.

«Por horas, por minutos, va creciendo esta novela que empieza de madrugada y termina en la noche del mismo día. Veinte horas como un cable de alta tensión entre el autor y sus personajes. El ritmo de la prosa de Palou es el de un thriller y la indignación el motor de una trama que jamás desmaya. Una novela necesaria en este México que se cae a pedazos.» Elena Poniatowska.

Los muros que nos encierran (Suma de Letras) de Nova Ren Suma. EN EL EXTERIOR está Violet, una bailarina de ballet próxima a alcanzar la vida de sus sueños, vida que peligra con la aparición de una amenaza que podría revelar la impactante verdad de su gran logro.

EN EL INTERIOR, dentro de las paredes del centro de detención juvenil de Aurora Hills, está Amber, encerrada por tanto tiempo que ya no puede imaginar la libertad.

ATADA A ESTOS DOS MUNDOS está Orianna, quien tiene la clave para esclarecer los misterios más oscuros de ambas chicas.

¿Qué pasó realmente la noche en que Orianna se interpuso entre Violet y sus torturadores?

¿Amber, Violet y Orianna obtendrán la justicia que merecen?

Un extraño en casa (Suma de Letras) de Shari Lapena. Te encuentras en casa preparando la cena mientras esperas a que tu marido vuelva del trabajo. Estás deseando verle. Eso es lo último que recuerdas. Despiertas en el hospital sin saber cómo has llegado hasta allí. Te cuentan que has sufrido un accidente. Perdiste el control de tu coche mientras conducías a toda velocidad por uno de los peores barrios de la ciudad. La policía sospecha que ocultas algún secreto oscuro, pero tu marido se niega a creerlo. Tu mejor amiga no está tan segura. Y ni siquiera tú sabes qué creer...

Volverás a Alaska (Suma de Letras) de Kristin Hannah. Ernt Allbright vuelve de la guerra de Vietnam convertido en un hombre distinto. Incapaz de mantener un trabajo, toma una decisión impulsiva: toda su familia comenzará una nueva vida en la salvaje Alaska, la última frontera.

Con apenas 13 años, su hija Leni ansía encontrar su lugar en el mundo, mientras que su mujer, Cora, estaría dispuesta a cualquier cosa por el hombre al que ama, aunque eso signifique seguirle en su aventura hacia lo desconocido.

En una inhóspita y remota esquina del país, los Allbright encontrarán una pequeña comunidad de hombres aguerridos y mujeres aún más fuertes en la que labrarse un nuevo futuro. Allí, Leni tendrá que madurar muy deprisa, enfrentándose al desafío de una naturaleza desmesurada y cruel, a lo que oculta su propia familia y a la tormentosa relación de sus padres. Pero cuando el invierno llegue y el frío y la oscuridad lo invadan todo, madre e hija descubrirán que, en un entorno hostil, nadie puede salvarte más que tú mismo.

Ansiedad y pánico (Alfaomega) de Rita Wigisser de Margolis. Los trastornos psicológicos de la ansiedad, miedo y pánico son muy comunes en la actualidad; sin embargo, estas patologías pueden resolverse mediante las intervenciones terapéuticas adecuadas. Conocer nuestra forma de pensar, tener una comprensión de nuestra conciencia, quiénes somos, reconocernos y controlar nuestras emociones requiere de un proceso de aprendizaje que dará como resultado una vida plena y feliz.

El presente libro proporciona información, técnicas y ejercicios que serán útiles para un autoexamen y preparación para tratar estas patologías; constituye un instrumento de acercamiento a tales trastornos psicológicos desde una perspectiva más humana. La autora cuenta con una vasta preparación y experiencia en los temas tratados que comparte en este texto de una manera clara y fluida.

El camino hacia el lean startup (Paidós Empresa) de Eric Ries. Este libro explica cómo empresas de todo tipo pueden incrementar sus ingresos, impulsar la innovación y convertirse en organizaciones preparadas para sacar partido de las inmensas oportunidades que nos brinda el siglo XXI. Si en el bestseller El método Lean Startup el autor dirigía su atención hacia las startups de éxito, en esta ocasión lo hace hacia un nuevo grupo de organizaciones: multinacionales emblemáticas como General Electric y Toyota; pioneros tecnológicos consolidados como Amazon, Intuit o Facebook; startups de hipercrecimiento de próxima generación como Twilio, Dropbox y Airbnb e infinidad de otras startups en ciernes de las cuales no has oído hablar… todavía.

Basándose en su experiencia de los últimos cinco años, en los que ha trabajado con algunas de estas organizaciones, así como con organismos sin ánimo de lucro, ONG y diversos Gobiernos, Ries presenta un sistema de gestión emprendedora que conduce a las organizaciones de diferentes dimensiones y sectores a lograr un crecimiento sostenido y generar un impacto de resultados a largo plazo. A partir de experiencias reales de empresas que han llevado a la práctica estas ideas en un amplio abanico de sectores, industrias y servicios, El camino hacia el Lean Startup aborda con detalle un conjunto de iniciativas que pueden ayudarte a apostar por el espíritu emprendedor como eje central de tu negocio, así como mostrarte cómo cambiar la mentalidad de tu equipo directivo.

