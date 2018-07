Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 (Planeta) de Francesca Cavallo y Elena Favilli. El libro reu´ne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyonce´, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde Rigoberta Menchu´ pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras ma´s importantes de todo el mundo.

Despue´s del e´xito del primer libro en todo el mundo, la seleccio´n de historias de este segundo volumen fue realizada con las aportaciones de la gran comunidad de lectores y lectoras que, #Nin~asRebeldes #RebelGirls ha creado.

Fuego 20 (Ediciones Era) de Ana García Bergua. Spinoza afirmaba que nadie puede saber lo que puede un cuerpo, Ana García Bergua se pregunta, en cambio, qué es lo que puede un fantasma. Qué puede cuando abandona un cuerpo, pero sigue necesitando comunicarse con quienes sí lo tienen, qué sucede si sigue queriendo moverse por la ciudad en la que vivía, qué consecuencias produce su intento de transmitir sus afectos; en suma, qué pasa con su deseo: ése es el fuego que arde en Fuego 20.

En el Distrito Federal a principios de la década de 1980, dos historias corren en paralelo. La de Saturnina, una muchacha ingenua y convencional pero que un día decide llamarse Ángela para poder meterse a curiosear en Fuego 20, una mansión del Pedregal que está en venta. Con esa travesura, Saturnina suspende sus temores y sus prejuicios y se convierte en Ángela, una joven atrevida, trepadora y falaz. En contrapunto a esta historia sorprendente y entretenidísima, vamos sabiendo de Arturo, quien ha venido de Xalapa a la capital para estudiar Medicina, pero ha abandonado su carrera. Cuando lo conocemos su vida consiste en sacar sangre en un laboratorio, pero su rutina cambia y se complica cuando sospecha que su amigo Rubén puede estar entre las víctimas del incendio de la Cineteca Nacional.

Por los días de la nacionalización de la banca, Saturnina y Arturo se encuentran. Pero su encuentro no sucede de la manera en que las comedias románticas nos han habituado a esperar. Antes y después, las sorpresas se suceden sin pausa...

Marcianos leninistas (Ediciones Era) de Mario González Suárez. Marciano leninista cuenta una serie de avistamientos ocurridos en la línea imaginaria que va de Moscú a la Ciudad de México. En lugar de notificar a Houston que tenemos un problema, y luego de demostrar que se encuentra en plena posesión de todos sus recursos literarios, el siempre magistral Mario González Suárez nos cuenta una serie de encuentros reveladores, obtenidos con un método narrativo inusual. Al preguntarse quiénes son en realidad los habitantes del planeta rojo –los comunistas o sus vecinos de Matamoros, Tamaulipas– y si ese mundo que nos vigila son nuestros primos en la colonia Lindavista, Mario González Suárez vuelve a levantar una orilla de la vida cotidiana a fin de mostrarnos una dimensión paralela: la de la gran literatura.

En esta novela disfrazada de libro de cuentos hay espías soviéticos que vienen a estudiar la política mexicana y estudiantes mexicanos que van a espiar a las bellas rusas; hay exilios políticos, deserciones de la KGB y desapariciones forzadas que podrían ser abducciones, teletransportaciones o secuestros con fines científicos; auténticos marcianos encerrados por error en hospitales psiquiátricos y falsos becarios mexicanos que se van a conocer Moscú a costas del gobierno ruso; autos importados a México de contrabando y platillos voladores que entran a hurtadillas en este planeta, a la par que una historia no oficial y fragmentaria de la relación entre humanos y alienígenas. El resultado es una enciclopedia de lo extraterrestre contada como literatura fantástica o, si usted no cree en los ovnis, sólo el más ambicioso y logrado libro de cuentos de un narrador sin parangón en esta parte del sistema solar.

Este libro es un pequeño paso para el hombre. Pero un paso que conduce a otra realidad.

Libérate del hambre emocional (ecdótica) de Marisol Santillán. La sensación de hambre no siempre se relaciona con la necesidad de alimentarnos físicamente. Si piensas en una deliciosa comida o un rico postre, ¿qué emociones experimentas? Todas, en algún momento, hemos deseado ser más delgadas o nos hemos quejado de nuestro cuerpo y odiado "los kilos de más", o nos hemos sometido a restricciones alimentarias que casi nunca nos dan los resultados esperados. ¿Sabes que en realidad las emociones que vives cuando comes o la relación que tienes con los alimentos es lo que puede hacerte subir de peso o, incluso, no lograr subir?

Libérate del hambre emocional es una obra que nos refleja a todas las mujeres que nos sentimos culpables por comer o deseosas de que todo lo que ingerimos "no se nos quedé en la cadera". La forma de sentir es la manera en la que los alimentos nutrirán tu vida y, de esta manera, lograrás mantener tu salud y sentirte libre del hambre emocional.

El fin del Alzheimer (Grijalbo) del Dr. Dale E. Bredesen. Todos conocemos a alguien que ha sobrevivido al cáncer, pero hasta ahora nunca hemos oído que alguien haya sobrevivido a la enfermedad de Alzheimer.

En El fin del Alzheimer, el doctor Dale E. Bredesen, director de investigación de enfermedades neurodegenerativas en la Facultad de Medicina de UCLA, reúne los resultados de más de treinta años de investigación médica para crear un programa de salud innovador, detallado y fácil de seguir, con un objetivo sin precedentes: prevenir y revertir la enfermedad del Alzheimer y el deterioro cognitivo de la demencia.

Descubre cómo disminuir la inflamación cerebral crónica al identificar cada uno de sus tres tipos, así como al realizar el seguimiento y controlar los factores metabólicos que pueden ocasionar el deterioro cerebral, tales como los micronutrientes, los niveles hormonales y el sueño. Los resultados son sorprendentes: de los diez primeros pacientes en el protocolo del doctor Bredesen, nueve mostraron una mejoría significativa en los primeros tres y seis meses, y son cientos los pacientes y especialistas médicos que han experimentado resultados notables desde entonces.

