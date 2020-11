Diálogos por la #Paridad

De acuerdo con ONU Mujeres existen cinco razones fundamentales por las cuales la paridad es clave para las democracias en América Latina. La paridad política debe ser entendida como necesaria para que las mujeres se inserten y contribuyan a la toma de decisiones que afecten su vida y con ello, beneficien a todo el sistema democrático.

Estos cinco indicadores refieren la calidad y legitimidad democrática que un Estado tenga para reconocer la inclusión de las mujeres; la igualdad de un Estado en el acceso al poder; la igualdad a través de leyes y políticas; leyes que establezcan la paridad como norma y política; el aprovechamiento del capital humano femenino, y la transformación en las relaciones de poder en donde la mujer ocupe un papel importante como esencia de un auténtico sistema democrático.

Bajo este contexto internacional, nuestro país sigue a la saga de entender que la paridad es un componente básico de una sociedad igualitaria, plena de derechos y en armonía con su sistema democrático.

El ejemplo más representativo ha sido una serie de pronunciamientos, señalamientos y la interposición de medios de impugnación que diversas instancias han presentado en torno al reciente acuerdo adoptado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por el que determinó reglas para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021, considerando que en 8 de las 15 gubernaturas en juego, los partidos políticos y coaliciones postulen candidaturas de un mismo género.

Por ello, resulta importante analizar diversos pronunciamientos esgrimidos en un extraordinario foro efectuado el pasado 18 de noviembre denominado "Diálogo por la #paridad" que tuvo como temática central, ofrecer un posicionamiento plural sobre la constitucionalidad de los lineamientos que emitiera el INE en torno a la paridad en las gubernaturas.

El evento fue conducido por la reconocida periodista Ivonne Melgar quien moderó la exposición de 8 grandes constitucionalistas de la talla de Carmen Alanis, Leticia Bonifaz, José Ramón Cossio, Mariana Benítez, Santiago Corcuera, Patricia Olamendi, Emilio Rabasa y Jose Luis Caballero.

Entre los aspectos más destacados de dicho evento, Carmen Alanís ex magistrada y ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que los 9 recursos en contra del acuerdo adoptado por el INE no contienen elementos sólidos de inconstitucionalidad; por su parte Mariana Benítez, quien en su oportunidad fuera Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la otrora Procuraduría General de la República, destacó la constitucionalidad del acuerdo adoptado por el INE que busca concretar el derecho humano a la igualdad poniéndolo en el concierto de los derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Leticia Bonifaz, quien recientemente fue designada para representar a México ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), expresó que con la reforma de 2019, hay elementos para que la Paridad en Todo alcance inclusive a las gubernaturas. Cuestionó la absurda intención de los hombres de "sentirse" agraviados por el acuerdo del INE. José Luis Caballero, prestigiado académico, director del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana destacó que la fuerza normativa que la Constitución le da al INE, incluida la facultad interpretativa con relación al acuerdo de mérito.

Santiago Corcuera, quien fuera expresidente y exintegrante del Grupo de Trabajo del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, destacó que el acuerdo del INE de modo alguno restringe los derechos de los hombres; consideró que aún sin reformas en materia de paridad, el acuerdo de referencia robustece derechos de un grupo rezagado en participación política.

José Ramón Cossío, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue directo al enfatizar que los partidos políticos, de acuerdo con la norma constitucional, deberán observar el principio de paridad en la postulación de candidaturas. En el mismo sentido, Patricia Olamendi, prestigiada académica y promotora de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres resaltó que el acuerdo del tema de paridad en gubernaturas constituye un elemento de igualdad sustantiva, e inclusive, se pronunció porque las impugnaciones presentadas carecen de fundamentos jurídicos; asimismo, refirió la conveniencia de haber buscado las 15 gubernaturas para mujeres.

Finalmente, Emilio Rabasa, quien en su oportunidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ocupara el cargo de asesor jurídico de la presidencia y fue Embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, puntualizó que acciones como las que tomó el INE en el acuerdo mencionado son acciones positivas para avanzar hacia la paridad.

Este foro aportó argumentos sólidos y contundentes desde la academia, la doctrina y el ámbito constitucional no solo en favor del acuerdo adoptado por el INE para la postulación paritaria en las gubernaturas, sino de la aplicación del principio de paridad total sin distingo alguno.

Ahora tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pronunciarse sobre la materia.

