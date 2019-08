¿Diálogo con grupos armados?

El pasado 20 de julio hubo una reunión en Michoacán donde el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta hizo un pacto con el Dr. José Mireles, representante de los Movimientos de Autodefensa de todo México para intercambiar armas por 100 mil empleos. "Cuando la autoridad se haga responsable de la seguridad pública de todos nosotros, de cuidar la libertad –principalmente–, ningún autodefensa tiene por qué existir" fue el mensaje de Mireles entonces.

Pero pese al acuerdo sellado con 25 mil autodefensas el gobernador Silvano Aureoles desconoció la presencia de estos grupos armados, incluso rechazó que existan autodefensas en Michoacán; sólo en Tancítaro y Aquila existen grupos de civiles a cargo de la seguridad, pero no son autodefensas, señaló.

Días después, el 1 de agosto Peralta se reunió ahora con representantes de un grupo de autodefensas en Hidalgo, Tamaulipas, donde anunció el arranque de una cruzada nacional por la pacificación.

En esa reunión participaron cientos de miembros de la llamada columna armada "General Pedro José Méndez". Entre los asistentes a la reunión estuvieron Mireles y los alcaldes de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos y Padilla, así como la Nohemí Estrella. (PAN)

Recordemos que meses antes en ese lugar Mireles fue aclamado el nuevo representante de los Movimientos de Autodefensa en el país. Ver video

Seguramente han habido muchas reuniones de ese tipo que no se han informado.

Y anteayer tras participar en una reunión la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez confirmó que se han establecido pláticas con diversos grupos "Hemos estado en zonas de Guerrero, en zonas de Tamaulipas, en zonas de La Huacana, en Michoacán, para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos, al final del día, se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros y ya no quieren más muerte; quieren avanzar hacia la paz ", indicó.

Y al salir del evento un reportero le preguntó a la secretaria.

–Sobre este tema que hablaba usted sobre los grupos del crimen organizado en Guerrero ¿Están buscando una tregua?

"No, estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos, y estos de verdad, nos han manifestado ya, que no quieren seguir en esta violencia, lo que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz", respondió.

–¿Qué grupos?, se le inquirió.

–Varios –respondió– (pero) no puedo especificarlos en este momento.

Y como era de esperarse el video se volvió tema del momento.

Simplemente la funcionaria no aclaró de qué grupos armados se trataba.

En ese sentido muchos medios interpretaron que el diálogo era con cárteles del narco.

Leamos con atención le pregunta del reportero y no fue editado.

Horas después aclararon en Twitter que se trataba de grupos de autodefensas no de un grupo de crimen organizado y se emitieron 3 tuits entre las 18:09 y 18:13 horas.

Más tarde se emitió un comunicado oficial precisando que hay acciones "encaminadas a la pacificación del país, entre ellas, destacó el diálogo con grupos de autodefensa en distintos estados del país".

No dijeron de qué grupos se trataba pero sabemos por los medios que son grupos civiles de autodefensa, algunos de los cuales han aceptado deponer las armas a cambio de la creación de empleos.

Las reacciones por las declaraciones de la ministra en retiro son varias.

Los partidos políticos –PRD, MC y PAN– pidieron revelar con qué grupos armados dialoga.

Sería muy grave que el gobierno de la República estuviera negociando literalmente con delincuentes", dijo el presidente del PRD, Ángel Ávila.

En el mismo sentido se expresó en Twitter Marko Cortés, líder de Acción Nacional.

Otros más han alzado la voz cuestionado el asunto.

El tema llegó a la conferencia mañanera

–Quiero preguntarle a usted ¿cuál es el diálogo?, ¿con qué grupos se está teniendo?, y también esta situación de que no parece ser un video editado, le inquiere Dalila Escobar

"No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado", dijo el presidente.

Precisó que si bien es cierto que "en el PND estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, es un proceso que todavía no iniciamos".

¿Con grupos del crimen organizado no habría diálogo?–, insistió la reportera.

–"No, no tenemos eso. Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos, desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", señalo AMLO.

Pero haciendo alusión a los dichos de Gobernación, la reportera lo vuelve a cuestionar.

–Con el grupo de autodefensas, ¿cuál sería el plan?

–"Nosotros no vamos a promover nada que signifique la autodefensa", subrayó el presidente, pues aseguró que no funcionan para resolver la inseguridad.

"Lo que hicieron en los gobiernos pasados" –agregó–, "consideramos que fue indebido, porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado. No podemos nosotros promover la creación de grupos para atender temas de seguridad. Eso ni funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados; al contrario, se agravaron las cosas".

¿Así o más claro?

Precisó AMLO que "de acuerdo a la Constitución es al Estado mexicano al que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad, la protección de los ciudadanos".

¿Entonces con quiénes dialoga Segob y de quien recibió la orden?

No sabemos.

Ayer el gobernador de Michoacán acusó al subsecretario de Gobernación de dar dinero a presuntos delincuentes.

En conferencia de prensa, Silvano Aureoles consideró que "es un error" del gobierno federal buscar el acercamiento con delincuentes, para combatir la violencia en país.

Afirmó que Peralta Saucedo se reunió en el municipio de La Huacana, Michoacán, con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares. "Me duele que a los que ultrajaron y maltrataron a los soldados de México los premien. Viene el subsecretario Peralta a darle dinero a los delincuentes".

Aseguró que en el estado "no hay grupos de autodefensas armados sino criminales que se hacen llamar autodefensas".

¡Muy dura declaración!

Es difícil saber cuándo son grupos armados o grupos vinculados al crimen organizado, sobretodo porque éstos fácilmente se infiltran, como ocurrió en 2013.

Este es una película que ya vimos. Recordemos que hace años el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán llegaron a varios acuerdos con el gobierno de EPN a cambio de disolver a los grupos armados incluso se puso una fecha límite –10 de mayo de 2014– y se hizo todo un espectáculo político.

Dijeron que los miembros de las autodefensas se reestructurían para convertirse en guardias rurales o en un mando policiaco estatal.

Fue una farsa, con todo respeto.

En aquella reunión de 2014 participó también el Dr. Mireles y Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, así como líderes de Aquila, Apatzingán, Aguililla y Tancítaro. Y llegaron a acuerdos. (Ver Aplicación excepcional de la Ley de Armas de Fuego en Michoacán)