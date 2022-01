Día Internacional de la Protección de Datos Personales

El 28 de enero próximo se conmemorará la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscrito hace cuarenta y dos años, y con ello celebraremos, como como cada año, el Día Internacional para la Protección de Datos Personales.

El objetivo de esta conmemoración es generar conciencia en los organismos internacionales, en las autoridades garantes de la protección de datos y sobre todo entre todas las personas acerca de la fundamental importancia que tiene la protección de su privacidad, intimidad, datos personales, autodeterminación informativa y, en todo caso, de su dignidad. Todo ello, sobre todo, en un siglo y en un momento histórico provocado por la pandemia que atravesamos, en los que la humanidad ha tenido que hacer un uso aún más intensivo de las plataformas y las redes digitales para poder dar continuidad a sus actividades. Un siglo en el que las instituciones deben aprovechar los referidos avances tecnológicos para democratizar la información, ampliar sus alcances y proveer de certezas útiles a las personas en condiciones, siempre, de universalidad, inclusión y apertura absoluta.

En torno a esta conmemoración, y como todos los años, tanto a nivel nacional como internacional, distintas autoridades de protección de datos, organizaciones y asociaciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil realizan esfuerzos y organizan sesiones informativas, seminarios, debates y presentaciones para crear conciencia en las personas sobre la relevancia que tiene este derecho humano relacionado, de manera indisoluble, con nuestras libertades de pensamiento y expresión, base de todo Estado democrático constitucional. Sin embargo, de poco sirven tales esfuerzos y acciones si como sociedad no tomamos parte en ellas y no nos involucramos en lo que de origen nos corresponde, precisamente en tanto personas.

Y es que nos encontramos en un momento en el que el desarrollo futuro de la civilización, y los rumbos que el mismo tome, dependen en gran medida de la contención que, tanto las instituciones como las personas, podamos ejercer frente a las influencias ideológicas, políticas, económicas e incluso delictivas, que conviven con nosotros en el espacio digital y que son capaces, como lo hemos atestiguado ya numerosas veces, de no solo subvertir las voluntades de las personas, sino de impactar negativamente en la estabilidad de las naciones y en la integridad, seguridad y vida de la población.

Lo que pasa en el ámbito de lo digital no se queda solo en él; la desconexión aparente no es más que eso, las inteligencias artificiales nos escuchan, nos siguen, nos acompañan a todos lados y en todo momento y hacen lo mismo con las y los menores de edad y adolescentes. Se encuentran en nuestras vidas e interactuamos con ellas de modos que a veces no comprendemos por completo, pero que, desde grandes corporaciones que responden a inercias ajenas a los derechos humanos, inciden en nuestras decisiones.

Este Día Internacional de la Protección de Datos Personales es una buena oportunidad para reflexionar en torno a estos temas, pero sobre todo, tomar acciones frente a los retos y pendientes que aún tenemos de cara al futuro que queremos para las y los mexicanos en donde prevalezca el respeto y pleno ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Es una oportunidad, para comenzar el diálogo necesario e impostergable que debemos sostener entre cada uno de los sectores de la sociedad, si es que queremos defender el concepto de persona frente al término usuaria o usuario que nos objetiviza y nos trata como medios, cuando somos, todas y todos, fines en nosotros mismos.

