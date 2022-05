Detener la inflación

Hace unos días el presidente López Obrador presentó el "Paquete Contra la Inflación y la Carestía" con el fin de garantizar los precios de 24 productos de la canasta básica, no aumentar el precio de los combustibles y de la electricidad, e impulsar las actividades económicas. Este tipo de programas o paquetes o pactos, no es nuevo en México y siempre han resultado más temas de mercadotecnia que de economía. Algunos comentarios al respecto:

· México se encuentra lejos de la autosuficiencia energética en gasolinas, por lo que estabilizar el precio representa un fuerte gasto a las finanzas públicas; desde que inició la guerra de Rusia con Ucrania ha subido el precio del petróleo, pero eso no es necesariamente algo bueno para México; hasta el momento se han inyectado cerca de 30 mil millones de pesos mensuales a las gasolinas y eso acabará por llevarnos a una crisis. También en el tema eléctrico no es menor la afectación ya que es el cuarto subsidio más alto con aproximadamente 73 mil millones anuales.

· En materia de productos de canasta básica, de 2018 a 2022, los recortes acumulados son de poco más de 33 mil 153 millones de pesos, con una caída de cerca del 30%; los más bajos en los últimos 15 años. Al cierre del primer trimestre de 2022: el programa de sembrando vida presentó un recorte sustancial de casi mil millones de pesos; y el programa de precios de garantía presentó un recorte de 32 millones de pesos. Controlar los precios sin fortalecer el campo es condenar al sector.

· La seguridad es uno de los problemas base del aumento de la inflación. El encarecimiento de los precios tiene que ver mucho con el cierre de pequeños negocios y la inseguridad, por ejemplo, el robo a negocios incrementa a una tasa del 32% con relación al sexenio anterior.

· Existe el riesgo de que contener los precios tenga un impacto adverso, lo que generari´a mercados alternos y entrari´a en conflicto con las medidas de tasas de intere´s con el Banco Central de Me´xico. Esta medida de control de precios podri´a dan~ar los ma´rgenes de ganancias para los pequen~os comerciantes, a su vez que generari´a poder de mercado para empresas medianas y grandes.

· No existen apoyos a los productores... ¿quiénes cargarán con el precio final de la inflación?

· No se considera una disminución en las tarifas de peaje que reducen el costo de traslado de mercancías o beneficios fiscales al transporte de productos básicos.

· La inflación aplica a todo, no sólo a 24 productos y controlar los precios de ciertos productos puede generar problemas.

México tuvo épocas en las que las crisis eran sexenales y la última, la de 1995 involucró medidas como el "precio pacto" que no era más que un programa de comunicación. Hoy, las medidas presentadas no son mucho más que eso y en el caso específico del control al precio de la gasolina es un riesgo mayor... cuando el gobierno absorbe un gasto no es el gobierno quien lo paga... el gobierno no tiene dinero propio; cualquier subsidio es a nuestra cuenta y lo que acaba pasando es que ese subsidio luego se refleja en peor salud, o en falta de medicamentos o en cualquier otra cosa. No necesitamos medidas estéticas para cambiar las cosas, necesitamos condiciones para atraer inversión, necesitamos seguridad y certidumbre jurídica ya que no hay mejor programa social o programa de rescate que un empleo bien pagado.

