Después del triunfo de AMLO

Después de la celebración por la evidente mayoría obtenida en los comicios, el equipo de AMLO, aunque todavía erráticamente, ha comenzado a delinear lo que será su gobierno, lo que se hará, lo que se postergará y lo que simplemente ya se empieza a ver como imposible… digamos las mentiras dichas en campaña que buscan simpatías pero que desde un inicio sabían imposibles… la parte demagógica.

· Lo primero que se desmintió fue la reducción del precio de los combustibles. Esto podría ser viable a partir de modificar el IEPS y permitiendo la fluctuación del mercado, pero tiene un costo alto a la recaudación fiscal. Seguirá el aumento del precio de la gasolina y será conforme a la inflación… está mal que hayan mentido, pero es preferible que recapaciten a que empiecen a subsidiar las gasolinas… Es sentido común, pero no creo que los votantes de AMLO lo vean con tanta técnica; votaron por emoción.

· El tema del avión ha desatado muchos rumores… que si es rentado, que sí se vende, que sale más caro venderlo que simplemente usarlo… Se haga lo que se haga no es relevante; tampoco lo es quitar las pensiones a los expresidentes… sin embargo son dos medidas que le pueden traer popularidad inmediata pero en realidad no son relevantes. En lo personal creo que el presidente debe tener un avión, sea quien sea el presidente. También está en toda su libertad caminar o elegir cualquier otro transporte.

· El tema del famoso fideicomiso de los damnificados del terremoto del año pasado. Aquí creo que López Obrador se está equivocando… el resolutivo no afecta la elección, y él ya es presidente electo (con o sin constancia fue una victoria absoluta); debería empezar a comportarse como tal y dejar a Morena resolver sus problemas… No es un problema del presidente lo que le pase a un partido político, sea cual sea. Además, esa actitud puede dar señas de un regreso del Partido/Gobierno que caracterizó al PRI en épocas pasadas y México no necesita volver a vivir eso.

· También encuentro sumamente preocupante la confirmación de la intención de construir dos refinerías y remodelar otras… al menos no son seis como en su libro, o tres como en los debates, pero incluso una sola es mala idea. El mundo está cambiando e invertir en refinar combustibles es anacrónico, si el punto es ampliar Pemex debe haber más opciones que la refinación de combustibles.

· Las medidas de austeridad anunciadas creo que son positivas, no creo que todas sean posibles, pero si logra sólo algunas, sin duda, será un cambio positivo para México.

· La idea de terminar con las delegaciones estatales de las Secretarías de Estado es interesante… no sé cómo funcionarán ni tampoco se dijo, pero hacer un cambio así es cambiar el funcionamiento de la administración. La idea de poner representantes del gobierno estatales es francamente peligrosa, No sólo es romper con la relativa autonomía que pueda tener cada Secretaría en su funcionamiento, es crear figuras de poder, vinculadas al Gobierno Federal y a un partido y que nadie eligió… La forma de recaudación y distribución de los recursos en México haría que estos “representantes políticos” tuvieran control de más de la mitad de los recursos de los gobiernos.

Mucho se ha dicho y declarado, y ya se ven ciertos dejos de sentido común en algunos temas, pero muchos otros parecen ocurrencias llevadas a un extremo que llega a ser ridículo. Es muy distinto ser oposición a ser gobierno, y aunque López Obrador ha sido ambas, lleva dos sexenios dedicado a la crítica del pasado y en esos doce años México y el mundo han cambiado.

@JulioCastilloL

