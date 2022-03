Despojo disfrazado en Texcoco

No me lo van a creer, pero el señor presidente está nuevamente violentando la Constitución lo que pareciera ser ya, una constante a lo largo de su sexenio.

Sin embargo, integrantes de cinco núcleos ejidales pertenecientes a los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, San Salvador Atenco y Texcoco levantaron tarjetas rojas en contra del proyecto del gobierno federal con el que busca declarar al ex Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, y que, aseguran, busca despojarlos de cuatro mil hectáreas de cultivo y patrimonio.

Historia...

En diciembre de 2021, el presidente y su gabinete anunciaban con bombo y platillo la construcción de un parque ecológico 12 veces más grande que Chapultepec, en la zona donde previamente se construía el NAIM, que la 4T echó para abajo tras una consulta a mano alzada argumentando corrupción, pero hasta hoy no conocemos ni una demanda o algún personaje investigado.

Dicho proyecto, contempla 14 mil 38 hectáreas de reserva ecológica, 10 mil de las cuales son actualmente propiedad de la nación, más otras 4 mil que busca obtener la 4T a través de su declaratoria, misma que los ejidatarios, acusan, es un despojo disfrazado.

Pero para los afectados, se trata de una medida que terminaría por imponerles restricciones y limitaciones en el uso y disfrute libre de los recursos de sus tierras limitando y menoscabando la propiedad.

El 13 de diciembre el Diario Oficial de la Federación publicó el aviso del Estudio Previo Justificativo, realizado a petición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Áreas Naturales Protegidas de la región Centro del Eje Neovolcánico, entes, que según los afectados, fueron preparando y diseñando estos polígonos ejidales desde 2019, cosa rarísima, sin notificarlos previamente como lo marca la Constitución.

Violentado la Constitución...

Así pues, ejidatarios de San Cristóbal Nexquipaya, en Atenco, acusan que la falta de notificación del Estudio, por el cual se justifica la expedición del Decreto, viola flagrantemente la Constitución, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, así como los tratados internacionales en materia ambiental, como lo es el principio 10 de la declaración de Río de Janeiro y el acuerdo de Escazú. ¡quiúboles!

Tras la publicación del Estudio, se fijó un periodo de consultas y opiniones públicas entre la población de los 16 ejidos de la zona, a realizarse vía electrónica del 14 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022. Un asunto "amañado" a decir de los ejidatarios, pues muchos de los que debían pronunciarse son adultos mayores que no cuentan con email o no saben cómo usar uno.

Estas comisarías dieron contestación en tiempo y forma a la notificación del gobierno, rechazando desde el inicio la adhesión de sus parcelas.

Aunque el gobierno buscaba tener listo el decreto para el 24 de febrero pasado, este se retrasó por la solicitud de los vecinos de la zona para desincorporar ejidos de la zona de protección, pues no están en contra de la declaratoria de Área Nacional Protegida, siempre y cuando se mantenga en los límites de las 10 mil hectáreas que le pertenecen al gobierno federal.

También desconocieron los acuerdos que hiciera el Frente de Pueblos, dado que, denuncian que el proyecto es a todas luces violatorio de derechos colectivos, humanos y de sus garantías individuales.

Antes de seguir leyendo, denle un sorbo a su café...

"Hoy el gobierno de la 4T, el que ´no miente, no roba y no traiciona a su pueblo´ nos quiere despojar de nuestras tierras de cultivo bajo la figura de áreas naturales protegidas", manifestó una de las afectadas de San Cristóbal Nexquipaya, donde unos 371 ejidatarios ven en riesgo su patrimonio.

Por cierto, los ejidatarios votaron el pasado 13 de febrero y su respuesta fue un rotundo NO al decreto que temen afectará sus polígonos ejidales.

Cómo reza el dicho sobre advertencia, no hay engaño. Baste decir, que el pasado 2 de marzo los ejidatarios de Nexquipa fueron notificados –a través de su comisariado– del borrador del decreto declarativo y ahora tienen 10 días para contestar; empero, no es su primer movimiento, pues han recurrido a otras instancias, que van desde presentarse en la conferencia "mañanera del presidente" hasta bloquear autopistas para hacerse escuchar.

No estaba muerta andaba de parranda...

Podría estar cantando la diputada morenista Patricia Armendariz, pero NO. Resulta que el lunes les mando un recado a sus queridos compañeros de la Comisión de Hacienda en diputados, por no asistir al ACEPTAR estar en conflicto de interés. Entonces fue por eso su baja, NO fue por estar en el hospital.

Y ya que hablo de diputados qué les cuento, que ahora resulta que el cabildeo de la ABM está muy disminuido con el Congreso. Pues, en las invitaciones a los flamantes 90 legisladores diputados y senadores que generalmente asistían con gastos pagados, ahora les adicionaron este párrafo:

"Por último, le dejo el sitio web del evento donde podrá encontrar toda la información del mismo, incluyendo la información necesaria para que realice su reservación de hotel, así como información útil para la transportación"......

Esto significa un gasto aproximado de 50 mil pesos por legislador y un ahorro de 4.5 millones de pesos para los banqueros. ¿Qué harán los legisladores? ¿Pagarán de su bolsillo o se ofenderán? O ¿será que los banqueros quieren pintar su raya con la 4T?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

