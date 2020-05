Desplome de 13% en la economía en el 2T

El futuro del país durante este año llevó a los analistas y empresarios a anticipar una caída en la economía de 13% en el segundo trimestre del año, lo que se reflejaría en la pérdida de 200 mil empleos al mes para terminar 2020, con un cierre total de un millón de fuentes de trabajo.

Nos cuentan que en todo este caótico año, se registrará una cifra negativa de 7% en el crecimiento; bajo el escenario optimista sería de 5%, en tanto que el pronóstico pesimista lleva el descenso hasta 9%.

Este desplome en la economía que será la más profundo en la historia de México y se acompañará de una creciente incertidumbre sobre la evolución de la emergencia sanitaria y de los precios del petróleo. Para el 2021, en un ambiente optimista el avance del PIB podría ser de 3%.

Sin embargo, la falta de estímulos a la planta productiva por parte del gobierno federal, hace repensar a los capitales de corto plazo, la conveniencia de permanecer en el país o de plano, migrar a una nación que garantice un mayor cumplimiento de las leyes.

A pesar del acuerdo que firmaron las cúpulas del sector privado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir un respiro ante el freno económico, nos dicen que se requiere una ayuda adicional que podría provenir del gobierno federal, sin embargo, la negativa del presidente López Obrador es contundente.

No obstante, en la cúpula del sector privado no quitará el dedo del renglón y seguirá insistiendo en la necesidad de que se otorguen más apoyos, tal y como ocurre en otras naciones, ya que de no hacerlo, el daño para la planta productiva será desmedido. En Estados Unidos, por ejemplo, el estímulo que otorgó la administración del presidente Trump a las empresas afectadas por el covid-19 representa cerca de 10% del PIB; en economías similares a la mexicana, el apoyo es de entre 4 y 5%, en tanto que en México no llega a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por el momento, el único respiro para la actividad productiva proviene del Banco de México, quien anunció medidas para mitigar el impacto para los mercados de crédito y mantener la liquidez en las instituciones financieras; incluso, se prevé que en los próximos meses se anunciarán disminuciones adicionales a las tasas de interés, las que llegarían a 4%.

Nos cuentan que sin embargo, el gobierno federal no está aprovechando las herramientas posibles de su política fiscal: el presidente no quiere aumentar la deuda ni un mayor déficit, aún y cuando la emergencia económica lo requiere y justifican. Esta decisión en extremo conservadora tendrá un efecto devastador sobre el empleo y en la calidad de las fuentes de trabajo.

Por cierto, uno de los sectores que resentirá más el freno económico es el automotriz, por lo que las cifras de mayo serán devastadoras, ello ante la mirada de un gobierno pasivo y confuso.

Sin acuerdos en la BMV

Los que todavía no logran ponerse de acuerdo para elegir a su presidente son los integrantes del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de la sorpresiva muerte de Jaime Ruiz Sacristán.

Hace unas semanas, en este mismo espacio adelantamos que quien encabeza la lista de las preferencias es Marcos Martínez, ex presidente de Banco Santander México, pero a pesar de ser un gremio del sector privado, se requeriría generar un consenso con el gobierno.

El próximo presidente de la BMV no tendrá una tarea nada fácil, ya que cargará sobre sus hombros la responsabilidad de levantar un mercado bursátil que ha perdido en los últimos dos años un importante valor de capitalización de mercado, que tiene una alta concentración y pocas nuevas emisiones; todo esto en un entorno de crecimiento económico negativo.

Así las cosas...