Desplegado de intelectuales: la doctrina de la hipocresía

Los 30 escritores y académicos que se pronunciaron a favor de una alianza ciudadana que, junto con la oposición, construya un bloque contra Morena con miras a las elecciones del 2021, para obtener la mayoría y, "asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo", son los mismos que defendían al anterior régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad.

Son los mismos que defendían el modelo neoliberal; los mismos que recibían dádivas y privilegios y que ahora al ver sus intereses afectados, manifiestan su inconformidad hacia la Cuarta Transformación a través de la carta titulada Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia.

Acusan a López Obrador de "concentrar en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de las entidades de la Federación".

Los firmantes de la carta, "dan pena ajena, pues carecen de honestidad política e intelectual", ha referido el presidente.

En su momento guardaron silencio, y fueron cómplices del sistema autoritario y de fraudes electorales en la historia reciente del país.

Después de hundir al país en una corrupción descarada, aún existen intelectuales orgánicos ligados al poder que añoran el pasado régimen; extrañan quizás, las fortunas que el Estado les pagaba.

En su misiva califican como "política de austeridad suicida" el manejo del Gobierno por la pandemia de covid-19; olvidan los 326 hospitales abandonados por administraciones anteriores.

Olvidan que el Secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, comenta que se necesitan 8 mil millones de pesos mexicanos (421 millones de dólares) para rescatar las obras abandonadas por las anteriores administraciones. Algunas de ellas registran fallas estructurales inviables, y no podrán funcionar.

Quizá también olviden que 160 obras donde invirtió el gobierno de Peña Nieto, están suspendidas por considerarse que existe un riesgo, de acuerdo con un reporte que la Secretaría de Salud (Ssa) entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de la Cuarta Transformación no persigue, no censura, no reprime a intelectuales o críticos, pero busca que el Estado ya no proteja a los intelectuales orgánicos, también conocidos como: "intelectuales de alto rendimiento".

La actual administración no ha utilizado al Estado para cuestionarlos o censurarlos. "Lo que está mal, es que el Estado tenga que financiar a escritores, a periodistas o a defensores del régimen", agrega AMLO.

Nunca antes un presidente había sido sometido a un linchamiento mediático tan feroz; a pesar de lo anterior, sus críticos no han perdido la libertad de expresión que hoy gozan.

Los 30 firmantes, continúan inoculados con el mensaje antiobradorista para denostar al ahora presidente. Atacar es para ellos una empresa lucrativa; no olvidemos que en el pasado reciente algunos críticos recibían hasta un millón de pesos.

No cabe duda: "La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía", como alguna vez le comentara Carlos Monsiváis a AMLO.

