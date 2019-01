Despegue con turbulencias

Ya iniciado el año y después de más de un mes del gobierno de López Obrador, se puede calificar con claridad que tiene un inicio lleno de turbulencias, algunas provocadas por la inexperiencia o por los cambios que propone y otras, aparentemente por el azar:

路 En primer lugar, el atípico caso del desplome del helicóptero que transportaba a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y al Coordinador de los Senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. Lo más probable es que sea un desafortunado accidente, pero eso no quita que López Obrador haya declarado, ya como presidente de la República, que no iría a Puebla porque consideraba ilegítima la victoria de la gobernadora... la institucionalidad en los cargos públicos sirve precisamente para no tener este tipo de problemas, si se hubiera mantenido institucional y hubiera respetado el triunfo de la gobernadora hoy no estarían implicándolo en redes sociales y opiniones como posible responsable del accidente.

路 En segundo lugar, el desabasto de combustible. El problema central es que los ductos que van a Puebla, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán están cerrados... una vez más, casualmente todos los estados enunciados son gobernados por opositores a Morena y el problema es tan profundo que sólo en Guanajuato, de 583 gasolineras, sólo 96 tienen gasolina; el 84% están cerradas. Quien conozca Guanajuato sabrá que es uno de los estados mejor conectados dentro de sus ciudades, la gente trabaja, vive y tiene movimiento todos los días entre Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, Silao, Guanajuato (capital), León y varias ciudades más; que no haya gasolina afecta en lo económico y productivo a prácticamente todos los ciudadanos y la respuesta del gobierno ante esto, que cerraron los ductos porque había robo de combustible... eso es tan absurdo como responder que por las malas calificaciones es mejor cerrar todas las escuelas. Gobernar es más complejo de lo que parece y no hay soluciones simples o sin consecuencias; no es costeable detener a 5 estados que son totalmente productivos para evitar que se roben gasolina en los ductos... eso es como cambiarte de casa si se funde un foco. Además, es más caro transportarla y también se la roban... sería mucho mejor medir los flujos, detectar los faltantes y localizar las fugas o tener un sistema de seguridad avanzado (que creo que se tiene) para detectar cualquier salida... bueno, y estar dispuesto a aplicar la ley, ya que es un delito federal.

路 La Guardia Nacional es otro tema que, aunque es muy probable (desgraciadamente) que se apruebe gracias a los votos de Morena y del PRI, va a tener consecuencias terribles. Es legalizar una militarización cuando en el mundo la tendencia es contraria, es más, los países civilizados no tienen leyes del tipo que se necesita para crearla porque el uso del Ejército en labores de seguridad pública es una mera excepción y no debe haber una ley o un estatus legal para ello. Tampoco se trata de desacreditar los niveles de inseguridad en los que estamos y la constante violencia y terror con la que viven millones de ciudadanos, se trata de entender que esa no es la solución. Van a acabar con lo poco creíble que queda de México y no van cambiar la realidad.

Además de los mencionados hay decenas de temas que están tomando caminos peligrosos, como la Fiscalía General, la convocatoria a la mencionada guardia, el decreto falso para declarar toda la frontera norte como zona libre de impuestos, la mentira de bajar el precio de las gasolinas y otros más, pero creo que los mencionados marcan bien un inicio turbulento y mucha falta de rumbo.

Presupuesto populista

