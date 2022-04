Era la noche del viernes 8 de abril, y Debanhi salió con tres amigas a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La madrugada del sábado, le tomaron una foto mientras esperaba a un conocido a la orilla de la carretera. No se le ha vuelto a ver.

La sociedad neoleonesa se ha volcado en su búsqueda, pero después de 12 días hay más dudas que certezas, y persiste la desesperanza. Sólo tenemos su imagen esperando, viendo al horizonte.

El caso de Debanhi vuelve a centrar el debate sobre la grave situación de inseguridad para las mujeres que prevalece en México.

Cada día, siete mujeres desaparecen en nuestro país, en lo que va del año van 748, y se desconoce aún su paradero.

Son cifras alarmantes para cualquier región, por lo que el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU alertó por el incremento de casos de desaparición de mujeres de 12 años y más, en nuestro país. No fue una alerta sin fundamento: la organización hizo una profusa investigación de casos, con la colaboración de las autoridades.

Sin embargo, cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación, éste no solo la minimizó, sino que expresó que se trata de una campaña de sus adversarios para desestabilizar su gobierno. Lamentable.

La cifra de mujeres que permanecen desaparecidas desde hace años es mayor, pues se ha logrado la localización de 729, 12 de ellas muertas.

Lo he dicho y lo reitero: no hay una coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, básicamente porque no hay una estrategia para atender este problema, como no la hay para acabar con la inseguridad y la violencia. Hace mucho tiempo que el "abrazos, no balazos" fue rebasado por evidente ineficiencia y porque no es una estrategia sino una frase publicitaria.

En todo el territorio nacional las mujeres vivimos con la amenaza cotidiana de desaparecer, de ser violentadas, discriminadas. La más alta autoridad no garantiza nuestra seguridad y por el contrario, se burla y prefiere la narrativa política antes que su deber de gobernar.

Urge que levantemos la voz y exijamos la acción de todas las instancias de gobierno porque la situación es insostenible e insoportable.

Hay que encontrar a Debanhi, y a todas las que nos hacen falta. Y hay que evitar que más mujeres desaparezcan.

Madres, hijas, esposas, novias, hermanas, tías, abuelas, nietas, sobrinas, que hacen falta y que dejaron vacíos que no podrán llenarse. En su lugar solo quedan el amor y la memoria, la rabia y la añoranza de sus seres queridos.

Alcemos la voz y que se escuche allá donde hoy se burlan y lo toman a politiquería: nos están matando, nos están violentando, nos están desapareciendo y exigimos que el gobierno actúe. No aceptaremos nada menos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.