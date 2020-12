Desafíos para el 2021

Hace un año, cuando pensábamos en lo que nos podría deparar el 2020, jamás nos imaginamos lo que habríamos de enfrentar aún y cuando ya se tenía noticia de los primeros casos del nuevo coronavirus que se detectaron en la ciudad de Wuhan, en China. En unas cuantas semanas todo cambió, pero ello no impide tratar de visualizar los desafíos que probablemente se presentarán en el ámbito público durante el año que está por comenzar.

Sin duda nuestro principal reto seguirá siendo enfrentar la pandemia. Después de nueve meses la oleada de contagios y fallecimientos continúa creciendo en forma exponencial, lo que demanda un esfuerzo muy importante para contener la propagación y lograr la expansión de la capacidad hospitalaria que en algunas zonas como el valle de México se encuentra en riesgo de colapsarse. También se debe retomar la atención de otros padecimientos que han sido pospuestos por mucho tiempo, sin descuidar las secuelas físicas y emocionales de los casos graves de covid-19, por lo que es indispensable fortalecer nuestro sistema de salud con mayores recursos, una adecuada planeación y coordinación entre todos los sectores, que además permita garantizar que las vacunas lleguen, se distribuyan y apliquen en todo el país en el menor tiempo posible, tratando de evitar al máximo el lucro económico y político -lo que lamentablemente se antoja sumamente difícil-. Como se puede apreciar, el camino por recorrer es todavía largo y sinuoso.

Otro reto de enormes dimensiones consiste en frenar la caída de nuestra economía e iniciar cuanto antes su reactivación. Al inicio de 2020 las expectativas eran de por sí muy poco alentadoras al registrarse una contracción del 0.14% del PIB en 2019 en buena medida debido a la incertidumbre generada por las posturas gubernamentales que desincentivaron la inversión, lo que se agravó con la pandemia que ha ocasionado el cierre de miles de negocios y la pérdida de millones de empleos que, de acuerdo con especialistas, tardaremos alrededor de cuatro años en recuperar.

Aún no conocemos el impacto por la reciente suspensión de actividades no esenciales en diversas entidades del país, y hasta ahora el gobierno del presidente López Obrador ha descartado el otorgamiento de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas apostando únicamente por las transferencias directas a través de los programas sociales, pero es probable que esto no sea suficiente para evitar que continúe incrementándose la población en situación de pobreza y se impulse la reactivación económica.

Aunque la atención seguirá concentrada en la pandemia y sus múltiples consecuencias, no debemos perder de vista que a pesar del confinamiento y reducción de movilidad durante varios meses de este año, los datos en materia de inseguridad y violencia son muy preocupantes. Al mes de noviembre se habían registrado 31,781 homicidios dolosos por lo que no estamos lejos de alcanzar la máxima cifra histórica reportada en 2019 con 34,582 personas asesinadas, y también se observa un crecimiento en los niveles de violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones. Es claro que la estrategia gubernamental no ha dado resultado, y es probable que ante la crisis económica se recrudezca la inseguridad, principalmente en robo a transeúntes, en transporte público y casa-habitación.

Finalmente, las próximas elecciones -en las que se definirá la mayoría en la Cámara de Diputados y congresos locales y se disputarán 15 gubernaturas así como un gran número de alcaldías con lo que serán las más grandes en la historia-, tendrán una incidencia importante en estos y otros temas cuyos indicadores tampoco son positivos (medio ambiente, educación, política energética etc.) ya que el cálculo político-electoral será determinante en la toma de decisiones y en las posiciones que se fijen, lo que dificultará aún más el diálogo, la construcción de acuerdos y agudizará la polarización social, siendo que para afrontar exitosamente los retos que tenemos por delante se requiere unidad, concordia y suma de esfuerzos. Les deseo que este 2021 sea un mejor año para todas y todos amables lectores!

