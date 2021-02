Derribar el avión

¿Pensaba si las decisiones que había tomado eran las correctas? “No”, me contesta quién fue vicepresidente de uno de los países más poderosos del mundo y trabajó en cuatro distintas administraciones. Supongo ante mi cara de sorpresa, continúa: “no había tiempo para eso”.

Tardé tiempo en digerir la respuesta, tiempo y escuchar con calma su historia. Una de las decisiones que por el dilema ético que representa llama más la atención, es la que sin dudar, tomó Robert Cheney cuando otorgó autorización para que las Fuerzas Armadas Estadounidenses derribaran un avión comercial posiblemente secuestrado por terroristas durante los atentados del 9/11.

Respuesta rápida

El expresidente respondió con velocidad, no porque fuera insensible o porque sus familiares no estaban en alguno de esos aviones, respondió rápido porque estaba entrenado para ello. Y responder rápido era importante porque no había tiempo para dudar, no había tiempo para eso. La preparación del vicepresidente venía de su época como Secretario de Defensa, estaba entrenado para entender las posibilidades de desastre ante una situación similar, sus consecuencias y cuál era la decisión más adecuada.

La preparación es indispensable

El avión que finalmente cayó, no lo hizo resultado de las acciones autorizadas por el vicepresidente, sino por el acto heroico de los pasajeros que no le permitieron al terrorista llevar a cabo su cometido.

La ética, como resultado de la experiencia y el tiempo para pensar sobre ella es importantísima en un mandatario o secretario de estado de este nivel, pero para lo inmediato, lo urgente, la preparación es indispensable.

@PamCerdeira| @OpinionLSR | @lasillarota

