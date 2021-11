Derechos de las niñas

En comunidades de la Sierra Guerrerense, aproximadamente 300 mil niñas han sido vendidas por sus familias en matrimonios forzados, obteniendo por ellas cantidades que van de los 40 mil a los 200 mil pesos, dependiendo de sus características físicas, según ha documentado la Asociación Civil Yo quiero Yo puedo.



Niñas que son tratadas como productos, como animales de carga que pueden ser canjeados por dinero para solventar la situación económica de sus padres y demás hermanas y hermanos; si más adelante hay otra necesidad, se vende otra niña y ya.



Por años ha persistido esta "costumbre" que afecta a comunidades enteras y deja en la indefensión a niñas que son engendradas y criadas con el propósito de venderlas.



Es indignante esta situación en nuestro país, en cualquier parte del mundo.



Por eso indigna también que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se haya expresado con tanta ligereza en reciente gira por la región guerrerense.



"Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres... no corresponde con la realidad", expresó el mandatario.



Pero la misma realidad lo desmiente con el drama de miles de víctimas y con la obligación legal del Estado Mexicano de defenderlas en vez de esquivar la responsabilidad.



Desde luego no afirmo que el Estado sea cómplice. Pero me imagino en la mente de tantas niñas que ven y oyen al presidente de México decir que el infierno que viven no existe. Es una doble condena.



Y si agregamos las otras declaraciones presidenciales en el sentido de que "no vine a eso", cuando se le preguntó sobre la venta de niñas, peor.



Van tres años de su gobierno y hemos aprendido que el presidente López Obrador no tiene entre sus prioridades los derechos humanos, el feminismo, el ambientalismo, que reiteradamente califica como "nuevos derechos" creados por el sistema neoliberal.

Pero lo declarado en Guerrero rebasa todo límite. Se trata de niñas. Se trata de niñas que son vendidas como mercancía.

Y no estoy estigmatizando a las comunidades indígenas, ni soy una clasista que considera a las comunidades indígenas desprovistas de valores. Soy consciente de la riqueza cultural y que en muchas hay ejemplos de vida.



Pero tampoco cierro los ojos a la realidad de tantas niñas que a diario ven desaparecer sus sueños y su futuro por una transacción económica en que ellas son la mercancía.



En nuestro país falta mucho para lograr la igualdad de género sustantiva, porque para empezar en demasiadas comunidades no se respetan los derechos de las mujeres, de las niñas. Aún ven en el trato desigual una simpleza cotidiana, algo normal. Hay que acabar con esas actitudes con leyes, con trabajo y con educación.

No son la generalidad, por fortuna, y no generalizo respecto de las comunidades indígenas. Como tampoco generalizo a toda la sociedad cuando condeno los feminicidios. Pero un solo caso me indigna como debe indignar a toda la sociedad.

En la agenda legislativa de la Bancada Naranja de la que formo parte, el Nuevo Trato por las Mujeres y las Niñas abandera el respeto de sus derechos y el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Desde ahí hago mi parte para terminar con las inercias machistas que lastran el desarrollo de nuestras sociedades. Espero del gobierno que se deje de ligerezas y asuma su parte de responsabilidad combatiendo la venta de niñas en Guerrero.



