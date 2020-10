Derecho de chilangos migrantes a votar, y ser votados

En las próximas elecciones locales de la Ciudad de México (CDMX), las y los capitalinos que residen en el extranjero podrán votar por primera vez por un representante legislativo en el Congreso de la CDMX. Esto después de la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con jurisdicción en la CDMX, que instruyó al IECM (Instituto Electoral de la Ciudad de México) reactivar el procedimiento de la implementación de la candidatura migrante. El IECM emitió este septiembre los Lineamientos para el Registro de la Diputación Migrante (en adelante Lineamientos). Estos Lineamientos, junto con la legislación nacional electoral y las pautas emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), permiten conocer todo el marco jurídico aplicable al voto desde el extranjero en las elecciones del 2021.

De entre los puntos a destacar de los Lineamientos se encuentra que la diputación migrante será elegida bajo el principio de representación proporcional, después de haber obtenido el respaldo de un partido político. Además, las y los candidatos deberán cumplir con muchos de los requisitos legales aplicables a los candidatos residentes en la ciudad. Por ejemplo, deberán respetar el principio de paridad de género en la integración de las fórmulas, así como presentar documentos básicos de identificación y de situación patrimonial. Sin embargo, la realidad es que las candidaturas migrantes están sujetas a más restricciones que las candidaturas ordinarias.

Una de las principales limitaciones es la prohibición de realizar campañas en el extranjero, a pesar de residir ahí. De manera que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las candidaturas no podrán promocionar o difundir sus plataformas entre la población chilanga migrante. Son las autoridades electorales las que tendrán como principal rol llamar a la población migrante a participar en las elecciones. Otra restricción, ya de carácter local y que tampoco es aplicable a las demás candidaturas, es que no existe aún la posibilidad de contender como diputado migrante por la vía independiente; es decir, sin ser registrado por un partido político. Si bien es cierto la legislación actual no permite que las personas migrantes cumplan con los requisitos para obtener el registro como independientes, lo es también que el ser votado en cualquier vertiente es un derecho político fundamental.

Las autoridades legislativas y electorales deben hacer posible el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la población migrante, particularmente por lo que hace al derecho a ser votado a través de partidos o de manera independiente. Para las elecciones locales del año 2024, en las que también se elegirá una diputación migrante, junto con la jefatura de gobierno, se considera que el Congreso de la CDMX, y en su defecto el IECM, dentro de sus facultades, deben extender el margen de acción dentro del cual los chilangos pueden participar desde el extranjero. En ese sentido, se considera importante crear un marco jurídico ad hoc para la candidatura migrante a través de la vía independiente. Lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que en el extranjero no existe una estructura visible y establecida de los partidos políticos, sin que esto signifique que de facto los partidos ya han generado vínculos políticos con agrupaciones ciudadanas en el extranjero.

Mientras tanto, para las elecciones locales del 2021 los chilangos en el extranjero podrán votar, por la vía postal o electrónica, por una diputación migrante. Para ello es necesario registrarse en la página de internet del INE a más tardar el 10 de marzo del 2021. Además, los migrantes chilangos podrán ser registrados como candidatos a diputados del 22 al 29 de marzo del próximo año. En todo caso, para ejercer los derechos a votar y ser votado es fundamental que las autoridades electorales -en convenio con agrupaciones mexicanas, defensoras de los derechos migrantes y de autoridades diplomáticas-, hagan campañas intensivas de credencialización. Lo anterior, pues uno de los principales factores reportados que ha logrado el aumento de la participación de migrantes, en las elecciones federales y locales, ha sido la emisión de más credenciales para votar desde el extranjero.

Si bien las elecciones del 2021 son intermedias, y por tanto de relativa baja participación en relación con elecciones que coinciden con la presidencial; existe la posibilidad de que aumente el número de votantes, si se toman en cuenta algunos factores. En esta ocasión, será más fácil el registro para votar, existirá la opción de votar por internet desde el extranjero, y la población chilanga migrante es la más participativa en relación con las comunidades de otras entidades federativas. Al mismo tiempo, el contexto político y social en México, junto con la pandemia, conminan a un mayor involucramiento y participación de nuestros migrantes en las elecciones.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.