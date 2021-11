"Depresión. La noche más oscura" de Jesús Ramírez Bermúdez

¿Qué es la depresión? ¿cómo se manifiesta? Cuando se manifiesta, ¿estamos ante un estado transitorio? ¿un breve periodo en el que la vida pareciera detenerse y sumergirnos? ¿o, estamos ante un daño que, de manera muy inquietante, puede prolongarse en el tiempo? Jesús Ramírez Bermúdez es médico, especialista en psiquiatría y estudió un posgrado en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN). Es también escritor. Antes de "Depresión. La noche más oscura", publicó: "Paramnesia" (2006), "Breve diccionario clínico del alma" (2010), "Un diccionario sin palabras" (2016). En 2009 recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes de México.

Pero Jesús es, también, y no es un dato menor: un devorador de literatura. Lo descubrí en las redes sociales y leí su "Diccionario sin palabras". Me cautivó su empatía por las personas que acuden a su consulta. Su emoción ante un tratamiento que sana. Su respeto por los pacientes y sus familias. En sus líneas lo descubría recibir sin esa prisa que caracteriza cada vez más la atención médica, cualquiera que sea la especialidad. Sin escucha, la sanación se entorpece. Sin empatía, la persona que sufre se convierte en un "caso" dentro de una serie de "casos". Solo la escucha atenta permite trabajar con la persona afectada en toda su singularidad: ?"En lo personal, no soy partidario de que estas listas de síntomas se apliquen en forma rápida y automática para hacer el diagnóstico de la depresión; la experiencia clínica nos enseña que se requieren años de práctica especializada para aprender a hacer una buena entrevista, con las preguntas correctas, que deben adaptarse a la cultura, el sistema de creencias y la personalidad de cada paciente. Algunos síntomas requieren más observación".

Me interesó también, que si bien Jesús Ramírez Bermúdez es médico psiquiatra y conoce y reconoce la importancia del suministro de fármacos, nos advierte contra la tendencia (creciente, creo yo) de recetarlos en circunstancias en las que están de más: ?"Sin la mediación de un clínico experto, la depresión suele sobrediagnosticarse. Esto es un problema grave, porque puede influir en que haya un uso excesivo y por lo tanto ineficiente y riesgoso de medicamentos antidepresivos. Ya habrá tiempo para hablar de estos medicamentos, pero por el momento basta con decir que pueden ser útiles cuando están bien indicados. Hay muchas condiciones que se parecen a la depresión mayor en forma superficial, pero que no requieren medicamentos, como la mayor parte de los estados de duelo que acompañan a las pérdidas de seres queridos o a las rupturas amorosas".

¿Cuáles son los síntomas de la depresión? "Una profunda tristeza y otras emociones intensas, como el miedo y la ira, así como alteraciones del sueño, el apetito, la motivación, la sensación de energía y la capacidad para disfrutar la vida cotidiana. ?Los estados depresivos suelen ser dolorosos en el plano ? ?emocional y físico: los sentimientos de culpa, vergüenza y minusvalía se mezclan con malestares en todo el cuerpo". Pienso en el bello texto de Freud, "Duelo y melancolía". En esa(s) pérdida(s) que, de golpe, parecieran cortar el vínculo con una parte de nosotros mismos: la que nos vincula con el exterior, la que nos permite invertir nuestras emociones afuera, en les otres. "Trabajar y amar" escribió el psicoanalista vienés. Y uno de sus señalamientos fundamentales ante la pérdida: ¿a quién perdimos? sí, pero también: ¿qué sentimos que perdimos al perder a esa persona? ¿qué nos significaba y significa? ¿qué traía consigo que sentimos era nuestro, y se va con su ausencia?

¿Qué suele suceder ante la depresión? El desfase entre una persona que vive "la noche más oscura" y un entorno que con frecuencia le dice: "no exageres", "échale ganas", "no estás poniendo de tu parte para sanar". Jesús realiza un trabajo de divulgación científica, intenta ayudarnos a entender: hay tristezas y dolores tan hondos, ante los cuáles recomendar "echarle ganas", no solo no basta, sino que funciona en detrimento de la imagen de sí mismo de una persona que justo, no logra encontrar una imagen amable adentro suyo con la cual reconciliarse. ?La culpabilidad en sus distintos grados que es parte de la depresión. "El estrés social es quizá el factor más importante en la formación de los estados depresivos, pero esto no sucede más allá del cuerpo humano, sino en un individuo que tiene cuerpo, emociones, pensamientos".

El libro comienza con un breve recorrido histórico. Narra su visita al célebre hospital de la Salpêtrière. ?La memoria de Jean-Martin Charcot. La hipnosis. El estudio de "La histeria". La evolución de los conceptos y sus contenidos: "Entre los factores implicados en la génesis del trastorno, Esquirol identificó los problemas domésticos, el duelo y las relaciones interpersonales conflictivas. Esto nos acerca una vez más a la epidemiología de la depresión mayor". Recorre los enfoques para analizar la depresión y sus posibles tratamientos desde distintas escuelas de pensamiento y sugiere que, en el caso de "la depresión mayor" los mejores resultados se obtienen con la psicoterapia y la medicación. Pero cada persona es distinta. Hay quienes transitan una depresión y salen de ella sin tratamientos, hay quienes se tardan mucho en salir a pesar del tratamiento. Y no es, Jesús insiste en este punto, un problema de "fuerza" o de "debilidad". La empatía de quien escucha no adjetiva. La empatía acompaña. Aprende a acompañar.

La pandemia, con su aislamiento y sus obligadas distancias aumentó el número de los estados depresivos. Los desamparos y los duelos. Hoy a las 19:00 horas tendré la oportunidad de conversar con el escritor, psiquiatra y neurocientífico Jesús Ramírez Bermúdez. La cita es en el Facebook life de la Fundación Elena Poniatowska y en el de La cadera de Eva y forma parte de la serie de mesas de análisis y conversaciones cuyo nombre tomamos del título de un libro de Elena: "Tlapalería". Escuchar, para intentar entender.

