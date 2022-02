Democracia en riesgo

En el Índice de Democracia 2021 que desde hace 15 años publica la revista The Economist, nuestro país registró una caída en su calificación a 5.57 (en 2020 obtuvimos 6.07) pasando de ser considerado como una democracia defectuosa, a un régimen híbrido colocándonos a un paso de entrar en la clasificación de los países autoritarios, lo que debe prender las señales de alerta. Para contextualizar, conforme a este Índice los regímenes híbridos se caracterizan por un Estado de derecho débil, un poder judicial que no es independiente, corrupción generalizada, presión gubernamental contra la oposición, acoso a periodistas y una sociedad civil con escasa fuerza.

En un primer momento, el ex diputado de Morena y actual funcionario del gobierno de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, trató de atribuir falsamente este retroceso al INE y en particular a su presidente Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama por el supuesto "daño que le han hecho a la democracia", pero de inmediato fue desmentido pues en el documento no se hace ninguna mención siquiera parecida, y en cambio es claro al señalar que el deterioro democrático se explica por la alta concentración de poder en el presidente, si intención de reformar al INE, la intensificación de los ataques contra medios de comunicación, intolerancia a la crítica y altos niveles de violencia de la delincuencia organizada que impactó en las elecciones intermedias. Como es usual, el oficialismo optó por la descalificación de este informe y cuestionó la credibilidad de la prestigiada revista, pero lo que hemos atestiguado en estos días le dan la razón y confirman el riesgo que enfrenta nuestra democracia y el Estado de derecho.

Sin embargo, la iracunda reacción del presidente ante la publicación y difusión de un reportaje mostrando el estilo de vida de uno de sus hijos en Houston -contradiciendo su prédica de austeridad- pero sobre todo el posible conflicto de interés en que pudo haber incurrido al vivir en una casa propiedad del directivo de una empresa petrolera que tiene contratos con el gobierno de México, así como la supuesta relación laboral con los dueños de Vidanta que tienen importantes intereses en nuestro país, además de estigmatizar a periodistas y comunicadores -como lo ha hecho frecuentemente-, ha rebasado cualquier límite incluso de la legalidad al divulgar los ingresos de Loret y pedir al SAT que lo investigue. También es absurda la solicitud de intervención del INAI que claramente no cuenta con facultades.

No sólo preocupan los ataques contra Loret de Mola , Carmen Aristegui o Denise Dresser o los medios de comunicación que no le son afines, sino lo que ello representa en términos de derechos y libertades (libertad de expresión, protección de datos personales, derecho a la información), particularmente cuando las y los periodistas son víctimas de amenazas y agresiones constantes -en 2021 fueron asesinados 9 periodistas y tan sólo en lo que va de este año se han registrado otros 5 asesinatos- por parte de grupos criminales y, en no pocas ocasiones, también desde el poder público, lo que ha llevado a que México sea considerado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Los actos de protesta en la conferencia mañanera, la Cámara de Diputados y el Senado son una fuerte llamada de atención.

Además, nuevamente se ha lanzado contra los organismos autónomos como el INE y el INAI a los que expresamente quiere desaparecer, y ha llegado al extremo de acusar a los opositores -que asume como cualquier voz crítica- de traición a la patria, lo que fue replicado en un lamentable comunicado del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en el que también afirman que el presidente López Obrador es la encarnación de la Nación, la patria y el pueblo. Ante la radicalización del oficialismo, que por cierto sigue sin explicar convincentemente la situación del hijo del presidente que cuando menos genera muchas dudas, vale la pena retomar lo que ha expresado el constitucionalista Diego Valadés "En una democracia constitucional ningún Jefe de Estado tiene derecho a exigir cuentas a quienes ejercen su profesión y su libertad; tampoco tiene facultades para estigmatizar a quienes lo critican ni para tratarlos como presuntos delincuentes".

