Democracia asambleísta

Ya pasó, ya vimos hasta a qué nivel pueden llevar las ocurrencias, ya vimos que no es la legalidad, no es la lógica y ni siquiera es la idea de en realidad fomentar prácticas democráticas. Es simplemente sostener los caprichos y ahora se difumina entre poco más de un millón de personas la responsabilidad, pero se concentra el problema y lo resiente todo el país.

· La consulta, como era de esperarse fue una completa burla, la decisión ya estaba tomada. Gente votando en varias casillas, tinta que no duraba ni un par de horas, la famosa aplicación que no sirvió, personas rellenando boletas, las urnas en casas de particulares y bueno, desde luego que pagó, organizó, votó, contó y validó un partido político... eso fue una consulta interna e incluso para ser interna de Morena fue muy poco atendida.

· En resumidas cuentas, menos de 750, 000 personas eligieron la opción de Santa Lucía y por esa opinión se cambió el destino del Aeropuerto. Menos del 1% eligió por más del 99%... la mayoría no participamos porque no somos de Morena y no había una sola razón para participar en un ejercicio partidista.

· Además las casillas estaban repartidas estratégicamente en las zonas donde ganó Morena la elección... zonas que poco o nada tienen que ver con el impacto del aeropuerto como Chiapas, fueron de los que más participaron.

· El punto es que no hay forma de defender que lo visto fue un ejercicio democrático; tampoco fue una consulta popular porque para que lo sea se tienen que seguir una serie pasos que vienen en el artículo 35 de la Constitución.

· También es cierto que López Obrador no es presidente todavía y que no podría hacerlo por la vía legal, pero es tan cierto que tiene una responsabilidad mayor que el ejercicio generó ecos a nivel internacional.

· El peso se depreció 3.25% y la bolsa se fue a la baja en 4.20 puntos... en un idioma más entendible, si en lugar de hacer una consulta y a partir de ella cambiaran de locación, hubieran terminado Texcoco y le habría salido más barato al país.

· Peña Nieto, en un toque de inteligencia que no se le había visto en todo el sexenio, decidió que las obras de Texcoco no se van a detener hasta que él salga y eso responde a que quien la cancele tendrá penalizaciones y recisiones de contratos, y ese será el gobierno de AMLO.

· A partir del ejercicio triste y desolado de la consulta, ya bajó nuestra calificación para invertir en nuestro país e incluso, un banco europeo habló del peligro de que López Obrador busque perpetuarse en el poder con este tipo de ejercicios.

En fin, no tuvo ni siquiera que llegar al poder para hacerle daño a México y de fondo. Ahora, dentro del Legislativo, se habla de la posibilidad de hacer una consulta para que López Obrador pueda disponer de las reservas internacionales... la improvisación y la ignorancia están haciendo mucho daño y todavía no entienden que gobernar es un tema de responsabilidad, y aunque no estoy a favor de que la economía defina, estoy seguro que sí, la decisión se hace a partir de una consulta truqueada y apócrifa.

Transformación de cuarta

