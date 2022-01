Delfina Gómez Álvarez, ¿una víctima del TEPJF? ¿Injusta campaña en su contra?

Antes el presidente decía que él solo respondía por su hijo menor, por nadie más. Ni siquiera lo haría por el resto de sus familiares de, quien dijo, cada quien tiene que asumir las responsabilidades de sus actos.

Pero, desde hace un tiempo, se atreve a meter las manos al fuego por varios de sus colaboradores y amigos; lo hizo por Pedro Salmerón, quien como sabemos está propuesto como embajador a Panamá, y quien tiene acusaciones de acoso sexual. Así lo hace también por el gobernador de Veracruz, como por el Fiscal General de la República.

El colmo fue que hace unos días y sin que nadie le preguntara aprovechó la mañanera para darle un espaldarazo a la maestra Defina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública de quien ha dicho hay una campaña en su contra.

¿Cómo fue que la exoneró de todo cargo?

Antes de terminar, la conferencia mañanera del pasado martes 18 de enero, aprovechó para expresarle a la secretaria de Educación, presente en la mañanera, muestras de afecto y de solidaridad "porque hay una campaña en su contra muy injusta."

¿Campaña en su contra?

De hecho, como si fuera juez la exoneró de todo cargo, y todavía más, expresó que la maestra Delfina es un ejemplo para el país y una mujer honesta de la cual se siente orgulloso. ¿Ejemplo para el país? Caray con el presidente, se excedió, con todo respeto.

AMLO se dijo respetuoso de la opinión de todos; pero "yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. La conozco desde hace bastante tiempo"...

Se dirigió a ella, y la hizo sonrojar, casi llorar, no exageró, aquí pueden ver el video.

"Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal".

Además, precisó que "ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otro tiempo".

Acusó el presidente al TEPJF de haber actuado con "toda una intencionalidad política (...) Ah, y el Tribunal Electoral lo mismo".

Es evidente que el presidente no leyó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del pasado 12 de enero donde se confirma la sanción a Morena por el esquema de financiamiento con recursos de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco: Comunicado 12/enero /2022 / Sala Superior 4/2022.

Pero, además, en la mañanera AMLO reconoció quizá sin darse cuenta el ilícito al decir que "la acusación que le hacen es de que, cuando fue presidenta municipal (de Texcoco), trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero".

-Alguien lo corrige y le dice que no fue la maestra a la que multaron sino a Morena.

-"¿Cómo?"-, pregunta el presidente.

-Fue a Morena, acusan a Morena, le dicen a AMLO en la conferencia.

-"Sí, sí", responde el presidente

Y agrega: "Nada más porque por respeto no hablo de que en esa campaña para gobernadora, no hablo, hubo otra denuncia que no se le dio seguimiento de otro candidato, pero ya eso ya se los dejo a ustedes, que son mirones profesionales".

¿Contra (Alfredo)Del Mazo? -, le inquieren

- "Y contra otras candidatas, que me enteré que está enferma y le deseo así, que se mejore, respondió sin decir el nombre".

¿Quién es esa persona?

¿Y agregó "pero como estamos hablando de cosas públicas pues... por eso no me meto, pero se me hace muy injusto el que se ataque de esa manera a la maestra, no es honesto", respondió el presidente, y dio por concluida la mañanera.

"Bueno, nos vemos mañana", dijo.

Cómo han cambiado los tiempos. El tribunal decidió después de una larga investigación y la resolución es contundente e inapelable.

La maestra Delfina y Morena han sido amonestadas -no por los medios, ni adversarios-, sino por un alto Tribunal.

El TEPJF acreditó en el juicio SUP-RAP-0403-2021 que de 2013 a 2015 se le descontó, en promedio, 10% del sueldo a los trabajadores municipales con la finalidad de financiar al Grupo de Acción Política, organización encabezada por el actual director de Aduanas, Horacio Duarte, con la finalidad de ayudar a la conformación de un partido político, o sea: Morena.

Delfina Gómez cometió un ilícito al retener durante tres años, el 10% del salario a trabajadores de Texcoco.

La resolución del Alto Tribunal es definitivo e inatacable, además fue votado por unanimidad. ¡No hay vuelta de hoja!

Hay una sanción pecuniaria al partido político de poco menos de 5 millones de pesos, multa que se pagará con nuestros impuestos; a ella no le hicieron nada, pero, con todo respeto al C. presidente la maestra Delfina no tiene defensa, incluso la pueden acusar de otros delitos como la extorsión.

Pero para el presidente la resolución del tribunal es una campaña de desprestigio, ya que en 2017, cuando se presentó la denuncia -por el PAN- no tuvo efecto, "pero ahora, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México".

O sea, el presidente está haciendo futurismo ¿y Delfina será la delfina?

Todavía falta.

Por lo pronto, la maestra Defina Gómez debería renunciar al cargo, por dignidad. Además, el asunto no está cerrado. No debemos descartar que la fiscalía especializada en la materia que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, aplique una sanción que quizá la pudiera afectar para lo que viene: el Estado de México.

La Ley en la materia es clara:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

(...)

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o..."

Por cierto, un día después de la resolución del alto tribunal, al salir de Palacio Nacional, la maestra Delfina evitó opinar sobre la multa que se le aplicó a Morena.

"¿Qué responde?", se le cuestionó.

"Nada, no doy nada de opinión. Somos muy respetuosos y lo que decida el Tribunal... y en su momento lo hablaremos", respondió con risas nerviosas antes de retirarse.

Un día después salió feliz del Palacio Nacional, su jefe, el que la metió a la política la exoneró de todo cargo.

Si creo que la maestra Delfina siga viviendo igual que antes, el quid es que le dio el recurso a un grupo político, que entonces estaban en el PRD.

Hay voces encontradas...

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.