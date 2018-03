El próximo 29 de marzo concluye el periodo de intercampaña a nivel federal, y al día siguiente oficialmente arrancan las campañas.

Las normas electorales no precisan de manera pormenorizada qué acciones pueden o no llevarse a cabo en intercampaña por candidatos (as) y partidos, sino únicamente refieren que no se deben realizar actos anticipados de campaña. Esto es, que quienes participen en la contienda o terceros vinculados con estos, no pueden hacer llamados expresos al voto o realizar cualquier otra manifestación solicitando el apoyo a una candidatura o partido político.

Precisamente debido a la poca claridad de la norma sobre qué se puede y qué no se puede hacer en el periodo de intercampaña, los partidos Morena y el PT le plantearon una consulta al INE en febrero pasado para que les dijera, entre otras cosas, qué tipo de propaganda podía difundirse en radio, televisión y prensa escrita, así como si estaba permitido que los candidatos aparecieran en ella, a propósito del tema de los debates.

La respuesta del INE dejó en claro que no contaba con facultades legales para fijar criterios sobre temas que no estuvieran precisados en la ley. Sin embargo, de manera paradójica, el Consejo General del INE emitió una opinión en el sentido de que los precandidatos no pueden participar en mesas redondas o de análisis en los que haya más de un candidato, y que no pueden organizarse debates en periodos de intercampaña.

Esa "opinión" del INE se impugnó por la CIRT, TV Azteca, el PRI y José Antonio Meade ante el Tribunal Electoral.

Al resolver el asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral hizo hincapié en que si el INE mismo reconoció que no tenía atribuciones para establecer criterios, entonces no tenía la posibilidad para emitir opiniones sobre el tema. De ahí que ordenara la revocación de la opinión del INE y estableciera que al no estar prohibidos los debates en intercampaña por la norma, se podrían llevar a cabo con las restricciones legales del caso.

Es decir, el Tribunal Electoral dejó las cosas como estaban antes de la consulta. Por lo que si se realizan debates en estos pocos días que quedan de intercampaña, no se podrá pedir el voto, ni realizar cualquier acto que pueda considerarse como un acto anticipado de campaña como discutir propuestas y planes de gobierno.

Entonces ¿sobre qué van a debatir las y los candidatos?

