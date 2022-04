Debanhi: ¿soledad e impunidad ante la violencia?

La imagen en sí, conmociona. Una delgada figura, erguida en medio de la soledad y la oscura madrugada se estiliza frente a la plana carpeta asfáltica vacía. Se la ve mirando ansiosa, pero esperanzada a la distancia, buscando alguna luz, alguna mano buena de quien recibir auxilio. No encontró ningún apoyo, ningún asidero, no encontró más que muerte en la puerta donde ingresó.

En qué pensaba esta jovencita estudiante de leyes a las 4:30 de la mañana, abandonada al azar, justo en la llamada ´carretera del terror´, por un taxista que si no fue abusador, como asegura el padre de la jóven, sí es un prestador de servicio soberanamente irresponsable y cruel, que a lo menos, debiera enfrentar la cancelación de su licencia de conductor de por vida y su expulsión de toda plataforma de viajes.

Qué habrá pensado esta chica valiente en esa sola y terrorífica carretera del desamparo, de las amigas con quienes fue a la fiesta y que la dejaron irse sola. Qué nos dice este gesto de las amigas de la frecuente falta de solidaridad entre mujeres y de la necesidad de reconstituir nuestra fuerza en común; qué nos indica el hecho de la falta de conciencia entre las jóvenes respecto a los riesgos que a diario parecen más inminentes para cualquiera de ellas, en cualquier calle, en cualquier recinto y cualquier madrugada, tarde, o noche. Qué indica de la necesidad de ampliar el rango de acciones, recursos, medidas, estrategias para parar esa ola mimética de violencia machista que parece estarse diseminando entre las jóvenes generaciones de varones como un virus tan letal como el cóvid-19. La suma de muertes de mujeres por presuntos homicidios de 1985 a 2021 alcanza más de 70 mil defunciones de los cuales cuando menos 50% fueron directamente en sus viviendas, con frecuencia por sus maridos, parejas o exparejas.

Qué nos indica también este doloroso acontecimiento de la forma en que los gobiernos están enfrentando estas situaciones, así como lo que puede hacer el resto de los actores de la sociedad ante los impactos de esta creciente ola de violencia que parece marcar la vida de tantas mujeres. Finalmente qué nos estarían indicando estos hechos de lo que está ocurriendo en ese terreno tan cruzado, tan mezclado y tenso que son las relaciones entre géneros, que se dan en el plexo de intercambios simbólicos, económicos, políticos, amorosos, corporales, cotidianos.

Comencemos por un esbozo diagnóstico de lo último. En México, como en el resto de la América Latina, se vive desde hace medio siglo un cambio cultural y estructural vertiginoso y en no pocos aspectos incluso desconcertantes por cuando sus derroteros no son fácilmente predictibles: las mujeres, en un movimiento diríamos ondulatorio, que se amplía y retroalimenta a sí mismo en cada una de sus esferas, están transformando radicalmente las pautas de subjetivación, de vida, costumbres, expectativas personales, maneras de relacionarse interpersonalmente, de pensarse como personas, de pertenecerse como cuerpos, de constituirse como agentes económicos, de erguirse como entes políticos. Obvio es que para hacer y ´en-carnar´ todo esto, las mujeres, sobre todo las más jóvenes que ya han heredado al menos tres generaciones de rupturas, se ´saltan las trancas´ rompen moldes y cadenas, desafiando la mirada severa del Gran padre o el Gran hermano, o las fratrias de varones en campos como las artes, las profesiones, los cargos públicos y cualquiera otra encarnación del patriarcado institucionalizado o no, erguidas sobre el mástil de su propia autonomía física, corporal, económica aún en la precariedad y, navegan día a día a contramar de todas las dificultades y escollos, con el empuje de lo histórico emergente.

La mirada de conjunto es una suerte de epifanía, el nacimiento de un nuevo sujeto social femenino, que despunta al mundo y a la his-story, a la que era solo la historia masculina, cuyo único punto o parangón puede ser el que ofrece Agnes Heller en "El Hombre del renacimiento" (Ed. Península 1978) donde describe el surgimiento del sujeto masculino emancipado, el individuo criatura de sí mismo, perseguidor de su talento y de sus sueños de conquista, gloria artística o militar, prototipo de la individualización moderna, emergido de las generaciones de hombres jóvenes en las ciudades italianas de Florencia, pero que se extiende con rapidez a toda la juventud europea de mano de la diseminación de la imprenta. Los ideales, valores, estilos de vida de estos jóvenes destruyeron las relaciones naturales establecidas entre el individuo y la comunidad en las ciudades medievales italianas (con inicio en La Toscana: Florencia, Siena, Génova, Pisa, Venecia) disolvieron los lazos naturales entre el individuo y su familia, los usos, costumbres y formas de vida, personalizando sus biografías, particularizando sus vidas, sus trabajos o profesiones, al margen de las posiciones sociales ligadas a la sociedad estamentaria. Con ello zarandearon toda la jerarqui´a y estabilidad de las formas, los gremios y formas del trabajo, volvieron fluidas las relaciones sociales enquistadas en los estamentos, modificando de tajo el asentamiento de los individuos en la misma sociedad.

Pero estos jóvenes italianos del siglo XVI que rompieron moldes y pautas, generando un nuevo espíritu de época, un nuevo ideal del ser individual, particularizado, eran hombres. No enfrentaron como enfrentan nuestras jóvenes mujeres renacentistas del siglo XXI, a la sociedad patriarcal, misógina en su origen y estructura, que las acota día a día, con todos los lenguajes y formatos que tiene disponibles. Desigualdad salarial, sobrecarga de horas de trabajo; discriminación profesional en ámbitos masculinizados de poder económico o políticos; violencia política, acoso y violencia en el ascenso en los medios artísticos o profesionales como ha puesto de manifiesto el movimiento #MeToo (2017) pero también con violencias en todos los espacios públicos, pasando por la omnímoda violencia doméstica, la trata sexual o prostitución forzada, las desapariciones y muertes cruentas en todas las formas posible, incluso a mano limpia. El objetivo simple de "no pasarán" parece erigirse en todas y cada una de esas fronteras invisibles del género, donde las mujeres han tirado el ancla ó, donde se están ´saltando las trancas´ para crear pautas de creciente autonomía desde las cuales subjetivarse, individualizarse, o ´realizarse´ en estos nuevos espacios como se dice coloquialmente. La violencia en todas sus formas, incluyendo las formas indirectas o invisibles como las derivadas de la estructura social o de la simbolización patriarcal misógina, tienen por cometido su disciplinamiento. Devolverlas a las fronteras donde el binarismo de la división sexual del trabajo colocó a las mujeres a partir del desarrollo de la modernidad: la casa, el trabajo de cuidado, el ser para ´otros´.

Las cifras de la violencia, en lesiones, enfermedades; muertes evitables derivadas de la violencia crónica o institucional y, feminicidios, son producto de este nuevo conflicto social: el conflicto social entre mujeres y hombres, como actores en esa fractura estructural sexual y binaria de la mujer privada y el hombre público. Conflicto social que suele no reconocerse como un asunto de interés público, que concierne y obliga por tanto al estado y sus instituciones, leyes, normas y políticas, a regularlo, sancionarlo y darle cauce de resolución, porque se inscribe en el plano microsocial (doméstico, privado, o de las relaciones interpersonales). Un conflicto estresado por los cambios y avances entre el sujeto emergente: las mujeres en proceso de liberación y autodeterminación, rompiendo los frenos simbólicos, estructurales, culturales y políticos que las reducían al ser para otros, por un lado y por el otro, las mil caras del sujeto dominante en sus versiones más hegemónicas: hombres de poder económico, político, simbólico, el mundo de los machos Alfa aposentados en los pináculos del poder en todos sus formatos y también el de los hombres de a pie; las masculinidades subalternas: trabajadores, profesionales precarizados sometidos a su vez a una suerte de despojo simbólico de sus lugares de poder, sus otrora espacios de dominio profesional, público y simbólicos exclusivos, colonizados hoy día desde su percepción por la presencia femenina. Hombres que viven con la necesidad ansiosa de auto afirmarse, de resarcirse de las pérdidas económicas y de poder que consideran han socavado las mujeres que se ´saltan las trancas´, para sostenerse en el lugar de poder y de dominio que se autoreclaman recobrar.

Se trata pues de un conflicto sexual, emocional, familiar, económico, político, simbólico, institucional, que demanda un nuevo reparto de poder, de derechos, obligaciones y división del trabajo social, que exige nuevas respuestas, normas sociales, regulaciones, incluso diría requiere un nuevo contrato sexual.

Como dominio o campo sociopolítico y socioemocional, este nuevo conflicto demarca un conjunto de asuntos, problemas, cambios y tensiones de diverso material social, muchas de ellas son temáticas agudizadas o potencializadas por las políticas neoliberales. Solo por citar las más ingentes en el campo del derecho familiar consideremos aquí los efectos de las disoluciones matrimoniales en conflictos patrimoniales; los temas de violencia doméstica; las demandas por guarda y custodia; las demandas por pensión alimentaria. Estas situaciones incluyen en no pocos casos demandas penales, por abusos y lesiones de toda laya, destacando no solo los delitos sexuales contra mujeres y menores de edad en nicho doméstico, sino incluso los no pocos desenlaces criminógenos de estos conflictos. Solo para dar una idea del tamaño de la cuestión judicial ligada a este subcampo conflictivo, para el año 2017 el Censo Judicial, indicaba la existencia de casi 800 mil expedientes abiertos en los juzgados de los familiar que debían ser desahogados por 441 jueces de lo familiar. Mientras el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal registraba en 2020 a nivel nacional, un millón 856 mil 805 delitos en las averiguaciones previas iniciadas, investigaciones y carpetas de investigacio´n abiertas solamente por violencia doméstica.

Los espacios públicos son la otra frontera hacia donde corre el llamado contínum de violencias que cubren la vida de las mujeres, desde sus hogares hasta las calles de las ciudades o páramos de los caminos. La mitad de las personas desparecidas son mujeres jóvenes entre 14 y 24 años, pero una de cada cuatro son niñas entre 13 y 17, que se sospecha son víctimas de trata con fines de prostitución forzada. Las violaciones de las más de 15 mil denuncias que se presentan cada al año, detrás de las cuales hay un número indeterminado de estos eventos en el que muchas niñas, adolescentes y jovencitas se callan, por no enfrentar a sus agresores ni sufrir la vergüenza y reprobación familiar y comunitaria, son otra dimensión de lo mismo. Como dice Rita Segato no se trata de delitos motivados por el deseo sexual, sino por el deseo de dominio y disciplinamiento.

¿Qué debe hacer el Estado en este nuevo conflicto social?. Son muchas las acciones y directivas que se podrían desarrollar en materia de política familiar, social, de cuidados, en política de derechos. Su primera obligación es salvaguardar y proteger los derechos esenciales de las personas, la seguridad y protección de su vida, los derechos de las víctimas, las garantías a la reparación del daño. Pero lejos de esto, desde la irrupción de las desapariciones y feminicidios en Cd. Juárez en los años noventa, las autoridades han fallado una y repetidas veces en dos cuestiones fundamentales que sólo ellas pueden hacer: solventar la emergencia e iniciar la búsqueda más completa, inmediata y eficaz posible y, procurar justicia a las víctimas.

Hay muchos recursos tecnológicos hoy disponibles para hacer búsquedas más inmediatas y asertivas, como drones, aplicaciones de celulares para recoger información de posibles testigos. En la Ciudad de México tuvimos una experiencia interesante, mejorable en varios aspectos, de una aplicación de celulares ViveseguraCDMX que tuvo casi 7 mil mujeres registradas, con respuesta a un Botón de Emergencia a cargo de un Grupo de Tarea coordinado entre el C5 que respondía e ubicaba geoespacialmente la llamada, la mesa de comando policial, la subprocuraduría de atención a víctimas, la Dirección de atención hospitalaria de la Secretaría de Salud y el propio Instituto de las Mujeres, que movilizaba en menos de 5 minutos toda la respuesta institucional, dando atención coordinada que es lo más importante en esos momentos, a más de 300 llamados de emergencia, entre agosto de 2016 y 2018.

El Protocolo Amber y el Protocolo Alba son guías que ofrecen alternativas para echar mano de recursos de autoridad disponibles para cercar carreteras, caminos, áreas, hacer búsquedas exhaustivas en hoteles y moteles de paso; catear automóviles, autobuses y terminales de transporte. También para crear áreas y corredores de seguridad en los entornos escolares; armar comités vecinales de protección y vincularlos a las directivas de seguridad zonal. En la parte preventiva, las experiencias acumuladas en más de dos décadas y en casi 25 ciudades del mundo en materia de Ciudades seguras para las mujeres y niñas y urbanismo con enfoque de género, son también muy valiosas y sus acciones no requieren mucho más esfuerzo que la coordinación de acciones locales en la mayoría de casos, o bien, la concurrencia territorial de recursos ya existentes y aplicables, que con frecuencia suelen emplearse mal, duplicando esfuerzos, haciendo y tapando hoyos, o erigiendo torres de vigilancia policial que siempre están vacías.

El segundo aspecto mencionado que no deben reprobar las autoridades es la procuración de justicia y reparación del daño a las víctimas. La impunidad es la mejor promoción que puede hacerse de la delincuencia. En el caso de la violencia contra las mujeres, la impunidad le reitera a los agresores el privilegio machista del abuso, la excensión de responsabilidad y de costos de sus actos. Evitarlo pasa por hacer las indagatorias y periciales obligadas o indicadas por los protocolos de investigación con perspectiva de género, disponibles desde hace al menos la última década, para asegurar pautas sólidas de investigación que determinen a posibles imputados. Si las cosas se hacen mal desde el inicio, donde no se custodia debidamente el lugar de los hechos, ni se recogen, registran y preservan los indicios, cuando todo mundo manosea las ropas y bienes portables de las víctimas; o los policías por ignorancia se los entregan a sus familiares, etc., se pierden huellas valiosas para la determinación de posibles responsables de estos crímenes. No son por desgracia infrecuentes los casos en que los servicios ministeriales lavan los cuerpos de las víctimas, antes que los peritos forenses especializados recojan las muestras más sensibles del cuerpo de la víctima y, en otros casos, muchos casos, la resistencia misógina, el desprecio por los cuerpos y las vidas de las mujeres es el valladar más inexpugnable para hacer pasar estas prácticas al olvido.

El punto de hartazgo, indignación y rabia contenida a que hemos llegado hoy, con el caso Debanhi debiera ser la inflexión en la actuación de las autoridades. El gobierno federal debiera a partir de ahora, desarrollar un conjunto de propuestas y estrategias para remontar la inercia y trazar una nueva trayectoria. Ojalá se haga, en lugar de mirar para el otro lado y dejar a las mujeres esperando auxilio en una vía solitaria.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.