De presunto delincuente a testigo de lujo

Ahora resulta que el testigo estrella para evidenciar los supuestos actos de corrupción en Pemex es Froylán Gracia Galicia. Pues no, este señor miente nuevamente y ahora inventa una historia para proteger a su todavía patrón y amigo: Emilio Lozoya Austin.

Fue una noche de marzo, seis años atrás, cuando la comitiva mexicana se sentó en diversos lugares y mesas del salón que en Houston, Texas, se asignó a la conferencia anual CERAweek 2014, que tuvo como ponente estelar al exdirector de Pemex. Y cómo no iba a ser el protagonista, pues él y sólo él se aventó la puntada de informar a todos los presentes que era momento para festejar, pues en las leyes secundarias de la Reforma Energética, aprobada los últimos días de 2013, se autorizaría –porque él así lo disponía–, que Pemex pudiera escoger discrecionalmente a sus socios privados para explotar campos petroleros. Sí, que los ´farm-outs´, los asignaría por dedazo, sin licitación (así como hoy asigna las licitaciones la 4T) argumentando que así lo hacen otras grandes petroleras.

Ante los peligrosos comentarios, el grupo de connacionales que lo acompañaban no dudaron en mostrar su molestia, de hecho como lo comenté en la columna del 7 de julio del 2020, justo por este tema es que vino el quiebre con Luis Videgaray, quien alentado por Pedro Joaquín, se opuso contra viento y marea logrando que, al final, quedara en ley que los farm-outs los tendría que licitar la CNH (organismo que fue autónomo y hoy está coptado por la 4T). Por cierto, Lozoya hizo berrinche, y se negó a hacer farm-outs mientras estuvo en Pemex (el primero fue el campo Trión con la australiana BHP, pero ya en tiempos de Pepe Toño González Anaya).

Regresando a la cena...

Los panistas presentes se indignaron por la prepotencia y máxime porque en el Congreso aún continuaban las discusiones referentes a los siete dictámenes sobre las leyes reglamentarias. Y porque desde el gobierno de EPN estaban atacando a Salvador Vega, y Pancho Domínguez no dudó en sacar la cara por el grupo parlamentario. Si no me creen pregúntenle a Cabeza de Vaca; a Ernesto Cordero no, porque andaba de licencia. De allí los enfrentamientos y peleas, en donde por cierto, Froylán Gracia Galicia no atendió a nadie de la delegación mexicana, únicamente centró su atención en todos los amigos de Lozoya Austin provenientes del extranjero.

Volvamos a las pruebas de este siniestro plan

En la columna del 28 de octubre pasado escribí que existe evidencia sobre cómo Emilio Lozoya explicaba su plan para no licitar ningún contrato; lo dijo a mediados del año 2013, y afirmó que SIN estos procedimientos de compra ahorraría ocho meses al entregar los contratos directamente.

¿Se imaginan el desfalco, de haberlo logrado? Para muestra, pregúntenle a Alonso Ancira por la venta de la planta chatarra, perdón, la de fertilizantes Agronitrogenados, pues por más que sale a querer explicar las supuestas ventajas de la transacción, todo se queda en un pobre intento. Nadie entiende cómo le compraron una planta que llevaba sin operar 14 años.

Obvio, los buenos vinos tintos, el alcohol y los excesos sobraron esa noche.

México perdió miles de millones de dólares con Froylán y Emilio, quienes deberían entregar algo que no suene a prueba patito para que la FGR, de Alejandro Gertz Manero, pudiera considerar sus "declaraciones", pues cada que salen a acusar a alguien se desmoronan sus argumentos con la realidad, la cual demuestra que tanto Lozoya como Gracia Galicia –durante su gestión– perjudicaron a Pemex, lo que más allá de traición a la patria, los tendría que obligar, mínimo, a regresar lo que se llevaron, además de que sus cuentas bancarias sean indagadas a fondo junto con todas las transacciones y movimientos financieros de su círculo cercano, incluido Adán Gracia Galicia.

Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Lozoya? ¿Alguien lo ha visto desde su llegada a México?

¿Hermanos incómodos?

Qué les cuento, que Santiago Gracia Galicia, parece haber tomado como ejemplo a su hermano "Froy" para hacer de las suyas, pero en territorio estadounidense, donde se le identifica como uno de los principales involucrados en el presunto fraude y malversaciones que perjudicaron a Euro-ACPM Investments, LLC.

Resulta que este miembro de la estirpe Gracia Galicia, junto con Timothy H. Nesler, Marengo REI, Orcus Global, MHRB y MHRF, le ofrecieron a Euro-ACPM Investments invertir en la compra, renovación y venta de casas dañadas por el Huracán Harvey, uno de los más devastadores de la historia.

Los primeros acercamientos comenzaron en enero de 2019 y, tras revisar documentos y proyecciones financieras, Euro decidió firmar el Acuerdo Enmendado de la Compañía, el 1 de mayo de ese mismo año.

Sin embargo, para julio pasado, presentó una contrademanda ante el Tribunal del Distrito Judicial 189, del Condado de Harris, Texas, en la que refirió que en total inyectó 900 mil dólares de capital y más de 40 mil dólares en préstamos, mientras que cercanos al caso refieren que tanto Santiago Gracia como Nesler cobraron el sueldo completo por remodelar 25 viviendas, aunque sólo compraron nueve antes de que comenzaran los problemas.

Entre las agravantes del caso resalta que a Euro el flamante equipo jamás le entregó los libros y reportes financieros, sólo un escueto documento de word ¡quiúboles! Dónde habría quedado el "profesionalismo" y "experiencia" a las que aludían.

Finalmente le voltearon bandera, de ser tratado como socio, al prometerle que cualquier contribución de capital tendría a cambio una participación del 85% en la misma. Terminó con una querella en la que desconocían la relación, motivo por el que Euro procedió con la contrademanda. Al parecer, el de los Gracia Galicia era un nido, pero de hermanos incómodos.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

