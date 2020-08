De las Secretarías de Sheinbaum y sus cambios en el gabinete

Claudia Sheinbaum es una Jefa de Gobierno que se ha caracterizado por no escuchar. No escucha a la gente y no escucha a la oposición, en ciertos momentos hasta pareciera que está gobernando sola. Es cierto que si ha construido una dinámica con los 16 Alcaldes y que todos o su gran mayoría han apoyado los planes y programas que ha presentado y pues es claro: la necesitan. Pero entendiéndola desde otras perspectivas Claudia se ha visto, terca, sorda y en muchos casos hasta indolente. Como lo ha señalado el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, no es posible construir en democracia si no se está abierto al diálogo y a otras ideas.

Un caso práctico y que conozco de primera mano es el de las y los Concejales. Esta figura que recién se estrenó, no ha recibido ni una sola vez el respaldo de la Jefa de Gobierno. A pesar de que somos 160 servidores públicos que ahora laboramos en todas las alcaldías. Y bien, ella puede decir que no le corresponde, que esa es tarea de cada Alcalde, pero me gustaría señalar que ahora recae en nosotros la responsabilidad de llevar la voz de los ciudadanos a la mesa de las autoridades por cada demarcación, tareas que muchas de ellas son coordinadas con el Gob CDMX.

Que no se crea que no reconozco el talento natural que la ha llevado a estar en donde está, lo hago. Es una mujer con trayectoria, con mucha inteligencia pero que al aspirar a ser el delfín del presidente es capaz de agachar la cabeza, y dejar de lado las necesidades que miles de capitalinos y capitalinas tenemos para rendirle pleitesía al (distorsionado) proyecto de nación que tienen desde la 4ta transformación.

Es por eso que acercándonos a los 2 primeros años de gobierno de esta capital, vale la pena analizar los cambios en su gabinete que recién anunció, y ver quién es quién en el gobierno de la Ciudad.

La Secretaría de Gobierno

Empecemos con el cambio en la Secretaría de Gobierno. De entrada señalar que yo estaba muy feliz con que la segunda al mando del gobierno de Claudia, fuera mujer, pero hubiera sido más feliz si además de eso, hubiera sido una funcionaria pública eficiente. Desde mi experiencia como Concejal me quedaré con el trago amargo de que en Cuauhtémoc nunca le entró al tema de solucionar el plantón que existe en la colonia Juárez, donde por más de dos años las calles de Roma esquina Milán han estado ocupadas por grupos que presumen ser indígenas y con el paso del tiempo no parecen más que grupos coptados de poder con intereses específicos en conseguir vivienda a costa del derecho a la vida en paz de los habitantes de la zona. Si no pudo con ese problema o no le interesó, poco puedo esperar del encargo que le asignan ahora en el gobierno federal.

Por otro lado, la persona que llega a sustituirlo, es otro cantar. Don Alfonso Suárez del Real, es conocido por su gran trayectoria, por su dominio absoluto de datos históricos y el gran amor que le tiene a esta ciudad. Creo que es un señor que está a la altura del cargo, sin embargo a mi me preocupa que tenga o no la fuerza para el nivel de respuestas que requieren los problemas de la CDMX, de manera personal, es lo único que me preocupa, pero es un servidor público que responde sin demora y da siempre la cara. Bien por este cambio.

Puedo asegurar sin miedo a equivocarme que desde el PAN de la ciudad este cambio se observa con buenos ojos, y si hay diálogo de por medio contará con nosotros para construir y aportar soluciones a los problemas que nos rodean.

Secretaría de Seguridad Ciudadana

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Iniciamos con Jesús Orta Martínez, quien el 3 de octubre del 2019 anunció su salida para dejarnos a Omar García Harfuch de quien hasta el momento se habían escuchado cosas muy buenas, hasta que fue ferozmente agredido, hecho que nuevamente condenamos, pero que nos lleva a nuevamente señalar que las cosas no están tan bien como las autoridades sugieren.

En tan solo este mes, a mi como Concejala, me llegaron tres casos de denuncias vecinales donde los agresores eran policías asignados a mi demarcación, lo que me motiva a cuestionar qué clase de lineamientos están siendo implementados para controlar cuando un policía se sale del huacal, y cuando los MPs son juez y parte porque al estar enterrados de los hechos delictivos de sus compañeros no proceden en su contra, y en muchos casos ni levantar la denuncia del ciudadano quieren ¡aunque usted no lo crea!

Morena dijo que llegaría a limpiar estructuras, y por lo que los hechos marcan ha sido lo contrario, se han enturbiado más y aumentado la impunidad. Lo único que han limpiado ha sido su discurso, porque creen que con conferencias de prensa se combate al delincuente pero el día a día de los capitalinos está fuera de la realidad.

Secretaría de Desarrollo Económico

La siguiente Secretaría en términos de notoriedad sería la Secretaría de Desarrollo Económico, donde comenzamos con un perfil de índole y cercanía panista como fue José Luis Beato pero que salió el 20 de octubre del 2019 dando paso al también expanista Fadlala Akabani. En este sentido puedo señalar que tanto mi partido como su servidora creemos que la visión de acción en las políticas implementadas para contrarrestar al covid han sido muy cortas, sin embargo sí puedo señalar que se han llevado a cabo acciones en pro de la población.

Los créditos ofrecidos son sin duda una opción de desarrollo, que si bien solucionan a corto alcance, no implementan cambios reales en la calidad de vida o en las aspiraciones a mediano y largo plazo de los cdmeños. Hace falta que dejen atrás estos límites ideológicos con los que están tomando las decisiones y empiecen a abarcar ya, porque es urgente, estrategias que involucren al sector empresarial y productivo para la generación de inversiones reales a sus industrias.

De acuerdo al último indicador de actividad económico del INEGI caímos 1.7% en comparación al mismo trimestre del año pasado, se midió antes del covid, y la caída es significativa en términos de sus funciones principales, además la Abogada Talía Rincón especialista en temas de Establecimientos mercantiles, señaló que "una vez que entramos a semáforo naranja la gente ha seguido desconociendo qué debe tener en sus establecimientos, que si se emitió una guía por parte del Gobierno Central, muchos aún no se han enterado y los dueños desconocen el aviso de declaración de apertura; y hasta la fecha hay miles que no lo tienen". De igual manera señala que los apoyos a los establecimientos nunca se dieron de manera transparente y la página de registro ha presentado constantes fallas.

Estas acciones se tienen que ir de la mano de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena Escobar, quien brilla por su ausencia. Poco nos enteramos de lo que está haciendo esta dependencia.

El país, y la capital no se sostienen con programas sociales y lamentablemente. Ellos lo ven así.

Secretaría de Movilidad

Con el mismo criterio, de las que si vemos que trabajan, seguiría la Secretaría de Movilidad: con Andrés Lajous Loaeza, que más allá de desacuerdos con sus a veces polémicas declaraciones, es para mi uno de los mejores servidores públicos que tiene esta ciudad. Es dedicado, responsable, inteligente y se ve que se está entregando en cuerpo y alma a su tarea. Por ejemplo, no soy fan de las bicicletas pero creo que sí son una solución, y se tiene que promover su uso y protección. Por otro lado, no me gustó para nada la manera en la que quitaron a las empresas de patines eléctricos.

Nuevamente vemos una falla estructural de Morena, que es eliminar en lugar de solucionar o regular las situaciones y problemas. Muchas de estas empresas señalaron que no quisieron pagar la mordida inicial que personajes de la institución les pedía para poder operar, y "al no existir las condiciones requeridas" les negaron el permiso y con esto le quitaron a los habitantes la posibilidad de un nuevo medio de transporte que estaba siendo más que requerido y popular sin decir ni agua va. De un mes a otro entró una presunta regulación que más pareció una extinción, pues el día de hoy fácil tres cuartos de estas empresas emprendedoras ya quebraron.

La cerrazón y falta de tacto o talento de la Secretaría de Movilidad. más las condiciones de delincuencia y robo de vehículos individuales con las que operan en esta ciudad los llevaron a optar por retirarse. Mal por la Semovi, mal por las empresas y pues aun peor con los ciudadanos.

Secretaría del Medio Ambiente

Ya para ir cerrando me gustaría decir que de la Secretaría del Medio Ambiente, que encabeza Marina Robles García, lo mas que ha sonado ha sido su plan para reverdecer la ciudad, muy bueno, a mi me encanta. Espero que el proyecto en Chapultepec de verdad prospere, y esos ejemplares vegetales vivan muchos años, ya que son producto de una obra que vaya que puso en aprietos a los negocios ubicados sobre Chapultepec, que por meses tuvieron que operar sin agua, sin estacionamientos y sin clientes. Entre otras. De manera personal diría que va por buen camino.

Secretaría de las Mujeres

De la Secretaría de las Mujeres que encabeza, Gabriela Rodríguez Ramírez, quiero decir primero que felicito a la Jefa de Gobierno por crearla, pero también señalar que le ha faltado mucha, mucha, pero en serio, mucha fuerza en sus marcos normativos y acciones enfocadas a eliminar de raíz la violencia contra las mujeres. Reconozco que es una tarea inmensa y que no pueden hacerlo solas como si fuera una dependencia isla, pero las oportunidades que han tenido para incidir las han dejado pasar.

Secretaría de Obras y Servicios

Para terminar, solo decirle por este medio a José Antonio Esteva Medina, de la Secretaría de Obras y Servicios: GRACIAS. Su personal trabajó sin parar aun con pandemia. Me sentía muy orgullosa cada vez que los veía arreglar y mantener limpias las calles de la ciudad capital, aún en plena emergencia sanitaria.

Más adelante podremos hablar de las Secretarías que faltaron, solo adelantar, que bueno, no es como se que hayan distinguido mucho por sus acciones.

*Mtra. Ana Villagrán. Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc.







Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.