De la ignorancia a la conveniencia

Es evidente que no soy partidario del presidente, pero siempre he considerado que su concepto central de "por el bien de todos, primero los pobres" no sólo es una gran construcción gramatical, sino un concepto verdadero. Después del domingo me queda claro que lo poco que tenía de bueno lo está perdiendo y sus grandes demonios ya lo cegaron.

Después de equivocarse una y otra vez minimizando el peligro del COVID y después de ser el ejemplo mundial de la estupidez en un mandatario con sus giras y sus eventos, dio un mensaje que hace evidente que sí cree que la crisis del COVID es como un "anillo al dedo" y que las muertes y el crecimiento de la pandemia le conviene más de lo que le afecta a él... sólo a él en su proyecto personal, algunas pruebas de ello:

· Su agenda es su agenda y no la cambia... ingenuos los que pensamos que el domingo anunciaría algún cambio importante... fue un informe, aburrido y lleno de mentiras que más se parecía a una de sus conferencias que a algo extraordinario. Ni rescate económico, ni diferimiento de impuestos, ni apoyo a las empresas que lo necesiten, ni nada... lo importante para López Obrador es que se haga Dos Bocas obra que demuestra su poca visión, entre otras cosas inútiles.

· Lo dijeron Morenistas, periodistas y analistas, además de opositores; López Obrador quedó chiquito para la crisis y para el cargo... simplemente no ve más allá de su proyecto y de su odio a los "conservadores" y a los "neoliberales". Fue tan malo el mensaje y tan fuera de lugar que terminando el dólar pasaba a los 25 pesos.

· AMLO sigue en campaña y sigue creyendo que todo es culpa de otros mientras llevan a la quiebra a México... no otros, él. Tomar los recursos de los fideicomisos le va a pegar a artistas, investigadores, maestros y habrá que ver a cuántos más... se lo están robando porque para algo existen; son fondos con los que se cubrirán pensiones y, por ejemplo, el cine mexicano existe gracias a fideicomisos... siguiendo el plan de López Obrador tendremos un país sin artistas, sin investigación, sin pensiones, sin fondos de estabilización y sin futuro, pero con una innecesaria séptima refinería y un tren que nadie va a tomar.

· Ahora, después de su rotundo fracaso del domingo quiere que los partidos políticos "donen" sus recursos, pero eso es otra de sus tretas mediáticas que usa para intentar ganar popularidad mientras se desploma... la venta del avión, las ganas de desmantelar el sistema político y sus investigaciones de corrupción las usa como distractores, pero no está de más recordar que López Obrador, siendo presidente de Morena no sólo no quiso apoyar a los damnificados del sismo de hace unos años, sino que creó un fideicomiso que fue de tal corrupción que acabó en multas.

· Los partidos políticos (todos y todo el año) representan unos 5 mil millones de pesos... cancelar el aeropuerto costó 150 mil millones de pesos, cancelar la cervecera de Mexicali 21 mil millones, las pérdidas de PEMEX por tener una pésima administración pasan los 400 mil millones de pesos (por mala administración no por que haya bajado el petróleo de precio) y hay más de 400 mil millones que se gastan de forma ilegal en partidas sociales sin reglas de operación... en resumidas cuentas el populismo de López Obrador es mucho más caro que la democracia partidista... si los partidos quieren ayudar ante la crisis ojalá lo hagan por medio de sus gobiernos estatales o donando en especie equipo para los médicos que gracias a la mala administración de AMLO se están contagiando y muriendo por falta de insumos y materiales, porque si le dan los recursos a la tesorería se irían a más programas sociales sin reglas de operación y para que López Obrador siga haciendo estupideces mientras se viene una ola de muertes e infectados.

Ahí está la razón por la que lo ve como un "anillo al dedo", es su oportunidad de acabar con los partidos políticos y con los empresarios... lo curioso es que cualquiera que tenga un mínimo de estudios sabe que la salvación de México está en la democracia y en quienes generan empleos... no es en vano que países como Canadá, España, EEUU, Italia, Alemania, Japón, el Salvador y muchos muchos más, implementan medidas para salvar los empleos justo de forma contraria de la actúa López Obrador. Qué falta nos hace un buen presidente justo en estos momentos y en lugar de eso tenemos a quien se consolidará con la frase "como anillo al dedo" como el peor presidente de la historia de nuestro país... y es una competencia complicada de ganar.

Termino citando a un senador de Morena: "que le digan al presidente que no se desbordó el río Grijalva y no vamos a salir adelante en 15 días, no es con caridad; que es algo grave... el turismo está en 0, la exportación de autos prácticamente en 0, las remesas igual...".