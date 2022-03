De la esperanza a la (des)vergüenza

Fichero de una historiadora para una narración que habrá de escribirse en el 2050.

2012. Página oficial de MORENA.

Creación de MORENA: Movimiento de Regeneración Nacional.

2012, 11 de abril. Conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia. Página oficial: lopezobrado.org.mx

"La República Amorosa es honestidad, es justicia y es amor. En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos."

2014, 9 de julio. INE/CG94/2014, Resolución del Consejo General.

"Octavo. Expídase el certificado de registro al Partido Político Nacional denominado MORENA".

2014, 23 de julio. AMLO, primer spot de MORENA (video promocional).

"MORENA, el partido que México necesita [...] MORENA significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos [...] MORENA es la esperanza de México".

Nota: "La esperanza de México" es el eslogan del partido MORENA.

2014, 24 de octubre. AMLO, presidente del Consejo Nacional de MORENA, Pozo del Carmen, Armadillo de los Infantes, San Luis Potosí. Página oficial: lopezobrado.org.mx

"Enrique Peña Nieto ya sabe qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, pero no le conviene decir la verdad. [...] ¿Cómo es posible que el gobierno federal no sepa el paradero de los jóvenes? [...] << ellos sí saben lo que sucedió>>, sostuvo al decir que las autoridades, Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam ocultan la verdad del caso. / Indicó que el gobierno peñista le está apostando a que el pueblo de México olvide el horrendo crimen en contra de los jóvenes [...] / [...] expresó que el priista Enrique Peña Nieto debería de renunciar a la Presidencia de la República, porque él es responsable de la situación de crisis que padece el país y propuso que se realicen elecciones anticipadas para renovar el gobierno".

2017, 13 de mayo. AMLO, presidente del Consejo Nacional de MORENA, Coatepec, Veracruz. Página oficial: lopezobrado.org.mx

"El presidente del Consejo Nacional de MORENA, AMLO, responsabilizó de las masacres de los últimos años en México al panista Felipe Calderón –quien inició una guerra contra el narcotráfico– y actualmente al priista Peña Nieto [...] / Explicó que es inaceptable tener 23 mil homicidios al año y ser el segundo lugar en violencia a nivel mundial. / [...] < >. / [...] Criticó que el gobernador de Veracruz salió a decir: << Andrés Manuel pertenece al crimen organizado. ¡No maches, Yunes! ¿Qué le puede decir Peña a Yunes? ¡Oye, estás robando mucho! ¿Y tú qué hablas?, le respondería>>."

2018, 1 de julio. Discurso de AMLO con motivo del triunfo electoral, Zócalo de la CdMx. Página oficial: lopezobrado.org.mx

"Este es un día histórico [...] / Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encina de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general / [...] Cambiaré la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. / [...]También mi gratitud a las benditas redes sociales."

2019, 30 de enero. Presidente Andrés Manuel López Obrador, conferencia matutina, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

"Pregunta: ¿... se acabó la guerra contra el narco, presidente? / Presidente AMLO: No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz".

2019, 1 de febrero. BBC News

"< > contra el narco: la declaración de AMLO que desata polémica en México".

2019, 17 de octubre. Animal político

"Balaceras y bloqueos en Culiacán por la detención del hijo del Chapo. / El secretario de Seguridad federal confirmó que fue identificado en una vivienda Ovidio Guzmán López, aunque luego mencionó que los funcionarios del gabinete de seguridad acordaron << suspender>> acciones, sin aclarar si ocurrió la captura o lo liberaron."

2019, 18 de octubre. Aristegui Noticias

"Ejército liberó a Ovidio Guzmán para << tratar de evitar más violencia en la zona>>, justifica Durazo. / [...] Previamente, el secretario Durazo, a través de un mensaje videograbado, señaló que con propósito de salvaguardar el bien superior, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, el gabinete de seguridad determinó suspender las acciones operativas con los elementos militares, y trasladarse a Culiacán para conducir acciones correspondientes."

2019, 18 de octubre. Presidente AMLO, conferencia matutina, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

"Pregunta: [...] ¿quién tomó la decisión de liberar a, presuntamente, al hijo de Joaquín ´el Chapo´ Guzmán? [...] / Presidente AMLO: Bueno, fueron... bueno, acerca de tu pregunta, a mí me informaron por la tarde [...] / y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación. / [...] No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé."

2020, 29 de marzo. Aristegui Noticias

"En su visita a Badiraguato, AMLO saludó a la mamá del Chapo Guzmán. / [...] Badiraguato, la tierra donde nació el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera. / [...] el mandatario federal saludó a María Consuelo Loera, mamá del Chapo."

2020, 19 de junio. Presidente AMLO, conferencia matutina, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

"Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente [...]"

2020, 19 de junio. Expansión política

"AMLO admite que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. / Aunque en un principio aseguró que su gabinete de seguridad había tomado la decisión, López Obrador reconoció que él ordenó liberar al hijo del ´Chapo´ Guzmán."

2020, 10 de agosto. Forbes

"México era un ´narco-Estado´ durante el sexenio de Calderón, señala AMLO. / < >, declaró."

Sexenio de AMLO:

Diciembre 2018 a junio 2021

21,546 personas desaparecidas. El País, 8 julio 2021

Diciembre 2018 a noviembre 2021

106,097 homicidios dolosos. Infobae: informedeseguridad.cns.gob.mx

Diciembre 2018 a marzo 2022

114,429 homicidios dolosos. Agencia TResearch

38 meses de EPN: 67,388 / de FCH: 45,417. Agencia TResearch

Sexenio de EPN: 156,066 / de FCH: 120,563. Agencia TResearch

Diciembre 2018 a enero 2022

52 periodistas asesinados. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, 27 enero 2022

97 defensora/es de derechos humanos asesinados. Expansión política, 14 febrero 2022

2021. Índice de Paz Global (Global Peace Index), Institute for Economics and Peace, reproducido en Expansión / Datosmacro.com

"México no está en un buen puesto en el ranking de paz global, situado en el puesto número 140 del ranking de paz global, puede considerarse un país peligroso. Ha empeorado su posición, ya que en 2020 estaba en el puesto 138."

Nota: en 2018 México se situó en el lugar 139 en 2021 en el 140.

2021, 23 de noviembre. Infobae

"Gobierno de AMLO desbancó al de Felipe Calderón como el más violento de México. / La administración de Morena rebasa los 100 mil casos de homicidio frente a los registrados en el periodo de exmandatario que inició la guerra contra el narcotráfico."

2022, 27 de febrero. Twitter y facebook

Circulan videos en redes sociales donde "supuestamente" se puede ver el fusilamiento de 12, dicen unos, 17, señalan otros, ciudadanos. Esto ocurre en San José de Gracia, Michoacán.

2022, 28 de febrero. Presidente AMLO, conferencia matutina, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

"[...] es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero nos los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. / Me llamó la atención, por qué esas noticias, por lo mismo pues. / Interlocutor: ¿Cree que el video se está mal interpretando? ¿Qué se está manipulando la información? / Presidente AMLO: Pues quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención porque... Ojalá y no sea cierto ¿no? Y que no sea como lo están difundiendo, pero me llamó la atención, porque El País, Liébano Sáenz, el Reforma creo que hasta lo trae de ocho columnas ¿no?, a ver. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. / ´Fusilan a 17 en velorio´. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. / Entonces, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana en el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, en unas bolsas sí partes de seres humanos, pero no tenemos más información."

2022, 1 marzo. Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, en conferencia matutina de AMLO, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

"Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron [al lugar] / [...] se celebraba el funeral de la señora Elisa [...] testimonios refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas, pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos."

2022, 1 de marzo. Presidente AMLO, conferencia matutina, versión estenográfica. Página oficial: presidente.gob.mx

Palacio Nacional en Ciudad de México: "¿Cómo se llama esta organización de Jalisco?" Pregunta en la conferencia matutina el presidente. Y continúa: "Cártel Jalisco Nueva Generación. / Pues, entonces, todo ellos –que, por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco– pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. / Interlocutora: Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces, ¿usted va a seguir en lo que resta de su mandato la política de abrazos, no balazos? Presidente AMLO: Sí, estoy convencido de eso, lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba."

