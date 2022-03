De la disolución de los BRICS al tinterillo de la OTAN

A estas alturas, ya pocos hablan de los BRICS, ese bloque comercial que significaba la cúspide de la globalización, la apertura de los mercados y el cenit del capitalismo mundial. La influencia del bloque también representaba el reacomodo del orden mundial.

Nacido en 2006, el bloque de los BRICS, así definido por el analista de Goldman Sachs, Jim O´Neill, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa a nivel mundial 23% del PIB, 42% de la población y 18% del intercambio comercial. Su influencia está presente en cinco continentes y para muchos además de negocios, significa una fuerte influencia geopolítica.

En su momento, los BRICS se conformaron en una de las voces que pedían la reconfiguración de las instituciones financieras internacionales; su influencia, además se hizo presente en la reconfiguración del consejo de seguridad de la ONU y ganaron presencia en el FMI.

Entre otras cosas, los BRICS hablaban de la necesidad de reconfigurar el sistema financiero mundial para dar mayores oportunidades de desarrollo a los países emergentes que viven eternamente endeudados, lo que impide su desarrollo económico. En su afán por reformar ese orden, en 2014 crearon el "Nuevo Banco de Desarrollo" el cual estaría dirigido por estos países, quienes además aportarían un capital de 100 mil millones de dólares, recursos que destinarían al desarrollo de infraestructura en esas y otras naciones emergentes que requirieran créditos.

Este hecho, no sólo significaba un cambio en el rol del Banco Mundial y FMI, también fue una alerta para Estados Unidos sobre el liderazgo que estas naciones estaban tomando en el concierto mundial y que apuntaba claramente a que países como Rusia y China tuvieran influencia en América Latina luego de que Brasil abriera la puerta.

A casi ocho años de su puesta en marcha, el Nuevo Banco de Desarrollo parece haber perdido el brillo y fuerza que lo creó. Sin embargo, la presencia de Rusia, pero sobre todo de China con financiamiento en América Latina, creció exponencialmente.

Se calcula que los préstamos de China en América Latina, superan los 120 mil millones de dólares, y al menos una decena de países han recibido créditos del gigante asiático. En el caso de Rusia, su relación con la región, ha sido más de intercambio comercial que, hasta antes del conflicto en Ucrania, era superior a los 20 mil millones de dólares con al menos otras diez naciones de la zona.

Casualmente, en el marco del inicio del conflicto en Ucrania con la "revolución del Maidán'' y la guerra del Donbás, los BRICS comenzaron a desmoronarse. Brasil entró en un proceso de "conflicto interno" luego de 10 años de bonanza económica. Desde su primer día de gobierno, Dilma Roussef, enfrentó a la derecha brasileña que inició un golpe de Estado que se concretó en 2016 con el ascenso de la ultraderecha al gobierno.

China y Taiwán revivieron en 2015 el conflicto por la integración de la isla al gobierno de Pekín, mientras que, en 2016 John McCain visitó las fuerzas armadas de Ucrania para ofrecerles apoyo militar y financiero para arengar al ejército ucraniano en su lucha contra Rusia.

Desde 2014, hubo voces que pedían el despliegue de tropas de la OTAN cerca de las fronteras rusas, McCain y el gobierno polaco, ofrecieron recursos financieros y armamento de alto poder para que los ucranianos se prepararan para la guerra que ya vaticinaban.

En 2019 cuando Zelensky asume el gobierno de Ucrania, uno de sus primeros discursos fue buscar la anexión a la OTAN y se promulgó por disolver el parlamento ucraniano en el que no tenía mayoría.

Sus primeros discursos fueron a favor de alcanzar la paz en las regiones de Donbás, pero en su doble discurso a usanza de la ultraderecha, aseguró que "recuperaría esa región y la de Crimea al pertenecer a Ucrania por derecho divino".

Zelensky es un maestro de la propaganda y fue ésta la que le permitió pasar de la televisión a la presidencia a través de su programa "El servidor del pueblo" como también se denominó al partido que lo llevó al gobierno. Rusia no es una hermana de la caridad, ni tampoco debe ser fácil negociar con un país con un pasado semidictatorial o dictatorial, si así lo prefiere amigo lector, como lo fue la Unión Soviética.

Rusia es una potencia, aunque su economía esté tachada de "emergente". Pero ningún país con una economía emergente genera el desarrollo tecnológico que poseen los rusos, no sólo es uno de los países con más satélites en órbita, cohabita la estación espacial que ellos pusieron en el espacio en 1988, además de poseer la segunda industria militar más poderosa del planeta luego de Estados Unidos.

Eso sin contar el avance en telecomunicaciones, biotecnología, robótica, sistemas digitales y sistemas de seguridad cibernética, que da servicio a empresas y gobiernos de occidente. Rusia no es Irak, Afganistán o Siria, tampoco Venezuela, ni muchos menos Cuba. Es un país más complejo y poderoso con el que hay que negociar si o sí, esto en caso de que, en verdad, se quiera evitar una conflagración más grande.

Nos encontramos ante el contexto de un conflicto que tiene raíces más profundas y complejas que la propaganda viralizada en redes sociales por Zelensky, quien auspiciado y envalentonado por Occidente tiene en su "nacionalismo" al tinterillo perfecto para contener el avance geoestratégico ruso en el planeta.

La apuesta de Occidente por cercar económicamente a Rusia y combatirla a través de Ucrania, es arriesgada y peligrosa, no es casual que Putin la vea como una declaración de guerra porque en realidad lo es. Lo que nos preguntamos es si al final de la confrontación el tinterillo Zelensnky habrá conseguido su promesa de gobierno: "Puedo aseguraros que estoy dispuesto a todo para que nuestros héroes no sigan muriendo. No tengo miedo a tomar decisiones complejas. Estoy dispuesto a perder mi popularidad y, si es necesario, mi cargo con tal de que se establezca la paz".

El tiempo pasó y las promesas se volvieron arengas y propagandas de guerra en un país que tiene una geografía tan compleja como la de México al tener que lidiar o convivir con una de las mayores potencias armamentistas del mundo. En tanto que Estados Unidos, seguirá buscando la manera de terminar por disolver a los BRICS.

