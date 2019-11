De golpistas a bien portados

México otra vez se ve envuelto en un torbellino de eventos en el escenario político a nivel nacional e internacional. Ahora iniciaremos un análisis de cada uno de ellos:

Caso LeBarón

Nuevamente la estrategia de seguridad demuestra que no está funcionando, ya que fueron vilmente asesinados mujeres y niños, ciudadanos inocentes que no podían defenderse de un ataque armado de un grupo de delincuentes. Tristemente la Secretaria de Seguridad Ciudadana, antes del suceso no le dio ni la más mínima importancia, a pesar de que existían amenazas en contra de esta familia. Tan era así, que le fue retirada la protección que tenía, argumentando una justificación que por ahí andaba un personal destacamentado, tratando de cambiar el móvil diciendo que se trató de una confusión de los malandros. "Disculpe usted, nos equivocamos". Peeero, debido a la doble nacionalidad con que cuentan estas personas, el gobierno de Estados Unidos se pronunció en contra de tales acontecimientos y aprovechó para proponer poder intervenir con poderío militar, ante la ineficacia del secretario Durazo. Esto dio como resultado diversas posiciones de políticos de Estados Unidos que indican cierta omisión. Ante este escenario, a México no le quedó más que permitir en días pasados el paso por nuestra frontera de un convoy del FBI, quienes se trasladaron al área donde fue el ataque, para coadyuvar con el proceso de investigación con la FGR. Aquí el planteamiento es el siguiente: ¿Cuántos ciudadanos deben morir para que renuncie Durazo ante su estrategia fallida? ¿Cuántos militares deben morir para que se les tomen en cuenta su trabajo? Se los dejo de tarea.

Caso Evo Morales

Dentro de los eventos a nivel internacional, se derivó la renuncia del presidente de Bolivia Evo Morales, quien le solicita de manera apresurada a México asilo político. Si bien es cierto que México ha brindado en diversas ocasiones este tipo de apoyo, debemos observar que existen reglas, por ejemplo, no debe existir ningún tipo de proselitismo, y sin embargo pierde la neutralidad el estado mexicano en sus pronunciamientos de apoyo. Por consecuencia, diversos países comienzan a dar su postura de tales acontecimientos, se considera que quizás no está mal haber brindado el asilo político. México de por sí tiene sus propios problemas, como para lidiar con temas de índole internacional que aparentemente provoca una injerencia del gobierno de México en contra de un país sudamericano en vías de desarrollo. La comunidad internacional no está de acuerdo sobre el desarrollo de las relaciones multilaterales y la forma de huir de Evo Morales de Bolivia, por lo tanto, México debe ser imparcial y neutral, ya que nuevamente, el personal militar mexicano, lo traslada en un avión militar, se hace cargo de la seguridad y protección, (siendo oficiales y tropa quienes desarrollan esta actividad y no los dioses de la guerra). La logística implementada tipo Estado Mayor presidencial adquiere relevancia, debido al tamaño del dispositivo y un fuerte apoyo logístico. México no debe despilfarrar recursos en tiempos de austeridad republicana.

Caso CNDH

Por otro lado, se observa una accidentada toma de protesta por parte de Rosario Piedra Ibarra como la titular de la CNDH, la frase de "nada por la fuerza, todo por la razón", quedó más que pisoteada en el Senado. Cabe resaltar que sí existen instrumentos jurídicos para establecer lo legal o ilegal del acto, pero debe realizarse conforme a las leyes vigentes, no con circos, ni forcejeos de lucha libre, que al final no prosperan en nada, aquí quizás lo más importante es su desempeño y el arduo trabajo para llevar a cabo con limpieza su gestión. Se requiere que la comisión comience a dar resultados en contra de violaciones a los derechos humanos y gestione lo necesario para que se eviten esas prácticas por parte de los servidores y funcionarios públicos de México, démosle tiempo al tiempo.

Caso Pemex

Durante estos días, también se vio afectada la red de intranet de Pemex, resulta que fue infectada por un virus de nombre ransomware. Los informáticos detallan que este virus tiene la capacidad de cambiar los accesos y extensiones de los archivos haciéndolos inservibles, pero la falta de trasparencia por parte de comunicación social, no permite que se sepa realmente si fue un ataque externo o un sabotaje interno. Existen dos vertientes, el secuestro de información indica el pago del rescate, mientras que el otro es la destrucción de pruebas. Esto es debido a la publicación del periodista Darío Celis, quien menciona el desarrollo de un operativo llevado a cabo a la dirección de finanzas por parte de personal de la FGR, quien recibió denuncias de corrupción al más alto nivel. Falta ver cuáles son los resultados.

También nos informan de un despido masivo en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, que sigue brillando por su ausencia e inoperante actuación, ya que deja muy mal parados a los directivos de extracción militar con licencia especial, ya que las estadísticas y datos duros de Pemex logística no mienten. La merma económica sigue y no para, no hay avances tangibles y no se descarta cierta omisión, ya que están más preocupados por hacer contrataciones a sus amigos que dar resultados con el personal que ya tienen. Es importante recordarles que por la remuneración que cobran en Pemex, deberían exigirse un poco más, no denigren el honor y prestigio de los que si trabajan.

Ascensos

Por ultimo queremos felicitar al personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que con fecha 20 de noviembre ascienden al grado inmediato, por lo que les enviamos saludos fraternales y conminándolos a que cuando lleguen a la plana mayor de la Defensa Nacional no se olviden de sus tropas columna vertebral del Ejército.