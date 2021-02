De fechas mundialistas y recuerdos futboleros

Para la derecha, el futbol era la prueba de que los pobres piensan con los pies;

y para la izquierda, el futbol tenía la culpa de que el pueblo no pensara.

Esa carga de prejuicio hizo que se descalificara una pasión popular.

Eduardo Galeano

Hoy quiero descansar un poco de las elecciones que me tienen al borde de una crisis nerviosa y mejor escribir del bello deporte llamado futbol. En unas semanas más empezará el Mundial de Rusia 2018 y como cada cuatro años estoy cerca de contraer lo que algunos llamamos el “virus mundialista”. Dentro de sus síntomas, disfruto de ver partidos como Rusia contra Arabia Saudita y mi pesimismo futbolero muta a un enternecedor entusiasmo que a su vez me convence de que México llegará muy lejos en la justa mundialista. De esto último, culpo a la publicidad y a nuestro malentendido nacionalismo.

Fechas como estas también me hacen desempolvar la fábrica de recuerdos de mi historia de amor con el futbol. Creo que mi primera experiencia se remonta a cuando tenía tres años y preferí quedarme dormido en lugar de saltar a la cancha con mis Rayados de Monterrey. La anécdota ha sido dolorosa durante prácticamente toda mi vida ya que, aunque no tengo recuerdo de ella, mi hermano y mi papá la rememoran cada que tienen oportunidad. Mi verdadera primera memoria futbolera fue un par de años después en una cascarita dominguera justamente con ellos dos en el jardín del departamento al que se mudó mi papá cuando recién se divorciaron mis padres.

Recuerdos futboleros

De ahí en adelante todo ha sido un insano idilio lleno de altibajos. En mi infancia jugaba en el equipo de mi colegio mientras me cuestionaba por qué nuestra selección nunca había ganado un Mundial si nuestra población superaba por mucho a casi todas las poblaciones de las potencias del mundo. Además, gastaba mis irrisorios ahorros en hielocos futboleros y camisetas de futbol, mientras sufría de bullying de mis amigos capitalinos por irle a un equipo que peleaba descensos y era de “provincia” (de esta ofensiva acepción culpo a Chabelo y sus “cuates de la provincia”).

A principios de mi adolescencia el futbol me dio alas. Me acuerdo cuando tenía 13 años y los niños del complejo de departamentos en los que vivía organizamos un mundialito. Era la semifinal y corrían los últimos minutos del juego. Yo había sido relegado a la defensa central gracias a la combinación de que nadie quería jugar en esa posición y que yo era el más chico del equipo. Íbamos perdiendo por un gol y en los últimos minutos del juego nos marcaron un tiro de esquina a favor que instintivamente me hizo subir la cancha dejando descubierta la defensa. Mi hermano, el capitán del equipo, me detuvo en seco y me regresó a mi área. Resignado, trotaba de regreso cuando de la nada Carlos “el maestro” Reinoso (una de las mayores leyendas de la liga mexicana) quien nos veía desde las gradas, contradijo las indicaciones del capitán y me devolvió al ataque dejando a mi refunfuñante hermano en mutis. Entré al área rival, mandaron un centro a mi zona y prendí el balón con la espinilla-empeine mandándolo chillando al fondo de la red. Ahí terminé de caer rendido a los pies del futbol.

Transcurrieron unos años y mi deporte favorito me jugó varios malos ratos. Después de haberme seducido en la primaria y parte de la secundaria haciéndome soñar con una carrera futbolística profesional, a finales de la secundaria me hizo llegar solo a la cruel conclusión de que era bueno para jugar con mis amigos a nivel amateur, pero no lo suficientemente bueno como para jugar profesionalmente. Y aunque ocasionalmente me envolvía con alegrías de aficionado como el campeonato de México en la Copa Confederaciones, el campeonato de los Rayados contra el Morelia y la temporada invicta 2003-2004 del Arsenal (mi segundo equipo), el mismo futbol me daba duros y cuantiosos reveces como las finales perdidas del Monterrey contra Pumas y Toluca, la dolorosa eliminación de México en el Mundial de Alemania 2006 a manos de Maxi Rodríguez y la final de Champions League perdida de mis gunners frente al Barcelona de Ronaldinho, por mencionar solo algunos.

Futbol

Estoy convencido de que si hiciera un balance general, el futbol me ha dejado muchas más penas que alegrías. Sin embargo, y paradójicamente, las penas me han hecho quererlo más. Y es que las abundantes penas son las que le dan un sabor especial a las poquísimas alegrías. Las alegrías, por cierto, no se dan exclusivamente en campeonatos. Recuerdo por ejemplo haber festejado más el gol de Alvin Pérez al Puebla en el 1999 que evitó el descenso del Monterrey, que uno que otro campeonato de mis equipos.

Aunque por culpa de la madurez que solo pueden dar los años, he tomado cierta distancia del futbol, sigo sintiendo la misma infantil emoción de antes cuando se acercan eventos deportivos importantes como un nuevo Mundial. El futbol me regaló este torneo cuatrienal no solo para disfrutarlo y regar el pasto de mi esperanza tricolor, sino también para ayudarme a capturar distintas etapas de mi vida. Basta ver el gol de Jared Borgetti a Italia en Corea Japón 2002 o el gol de Chicharito Hernández a Francia en Sudáfrica 2010 para recordar qué hacía yo en esos años en particular, en dónde estaba y con quienes veía esas epopeyas al gol.

Termino. Gary Lineker alguna vez declaró que el futbol es un juego simple que inventaron los ingleses en el que 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos, y que al final siempre ganan los alemanes. Creo que si Lineker hubiera nacido en México agregaría: “y que los mexicanos sueñan con algún día ganar”.

Mi muy querido Bebuki

@alejandrobasave

