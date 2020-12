¿Cuidado con los extremos, hay que ser prudentes?

Víctor Trujillo, que personifica a "Brozo" el payaso tenebroso, se convirtió en tendencia en las redes sociales desde el pasado viernes debido a un comentario que pronunció en su programa TeneBrozo transmitido vía internet por la plataforma Latinus; en el cual, dicen, habría insultado al C. presidente Andrés Manuel López Obrador...

¿Qué dijo Brozo el pasado viernes once?

Advirtió que sería ruin usar las vacunas con propósitos electorales, dijo textual:

"No quisiera yo creer que alguien fuera tan perverso, ruín e jijo de la chingada como para utilizar la vacuna para un fin electoral".

"Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente".

"Acuérdate Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres..." y termina con su característica rubrica de ¡Órale!

Duro, muy a su estilo.

El viernes el comentario pasó desapercibido, me tocó casualmente ver todo el programa, con una buena producción y millones de seguidores...

Pero el sábado 12 de diciembre se prendieron las alarmas cuando alguien lo subió a Twitter y se convirtió en tema del momento.

Y como era de esperarse, Trujillo recibió durísimas críticas en redes sociales, lo quisieron borrar del mapa. Le recriminaron y algunos hasta se encabronaron, y las mentadas no se hicieron esperar. Pero otros más, muchos, destacaron su labor crítica hacia López Obrador.

Días después algunas personas. como la señora Claudia Sheiumban, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consideró como una "falta absoluta de respeto" los comentarios de Víctor Trujillo, en su personaje de "Brozo", contra el presidente López Obrador y defendió la actuación del gobierno federal frente a la pandemia por covid-19.

Otro personaje que criticó a Brozo, fue el sacerdote católico Alejandro Solalinde, de quien dijo manifestó una actitud incorrecta contra el presidente, ya que sus expresiones cayeron en lo vulgar, además de que no se había referido de la misma manera a otros expresidentes.

Denunció que Brozo al insultar al presidente también ofendió a millones de mexicanos, lejos de reconocer que es válido tener distintas opiniones, aunque estas también sean contrarias a las del mandatario. Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, dijo...

Por su parte Brozo emitió un tuit de respuesta. y muchos de sus seguidores lo apoyaron.

Chamacos y chamacas.

Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude

(Con tinta sangre de mi pinche corazón) — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) December 14, 2020

Brozo tiene 6.5 millones de fieles seguidores.

· Olvera se lanza contra Brozo

El lunes 13 de diciembre el tema llegó a la mañanera y uno de los que se lanzó contra el comunicado fue el NO periodista, Marco Antonio Olvera, perteneciente al portal Bajo Palabra quien con micrófono en mano emitió un posicionamiento, que no pregunta...:

"Presidente, desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura; es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Brozo, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca; sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desaparece y mucho menos mata a personas".

Agregó que "por ello, millones de migrantes mexicanos (...) me dicen que aquí como vocero de ellos (Sic) en las mañaneras, que su gobierno no se repliegue, presidente, que siga combatiendo la corrupción porque cuenta con el apoyo de ellos y también seguirán enviando millones de dólares en remesas para apoyar a sus familias y que, de ser necesario, regresarían a México para defender al país y así nunca, nunca más, volvamos a tener la bota en el pescuezo...".

¡Órale!, diría Brozo.

Dijo más cosas, pareció un llamado a tomar las armas...

El quid es que el C. Presidente no dijo nada. Quizá en ese momento hubiera lanzado el "amor y paz", calmar los ánimos con un llamado a bajarle de nivel, y solicitar en su caso -como lo ha hecho ya-, no golpear la investidura presidencial, pero lo dejó pasar...

Pero en esa mañanera por alguna razón el presidente incluso le intentó volver a dar la palabra a Olvera, como se apellida el "vocero de los migrantes". Muy al final dijo... "Marco... Ah, ya, Marco ya; Raúl Antonio, ¿sí vino?...".

El asunto de Brozo aparentemente se calmó, no hubo nada ni martes ni miércoles en los impresos, pero ayer regresó a la mañanera.

Una jovencita de nombre Juncal Solano conductora o directora de la web "El Charro Político", de nuevo le entró al asunto y armó un galimatías; perdió la frescura que otras veces nos había sorprendido en las mañaneras, y se le hizo bolas el engrudo.

¿Por qué?

¿Lucrar con la información?

Intentó revivir el tema de Trujillo pero antes lanzó un gran rollo: (lo pueden ver en la web de la Presidencia) para decir al final que "porque algunos medios, además de gobernadores, como se acaba de mencionar, están utilizando el tema de la vacuna, que es una esperanza para esta situación de la pandemia que estamos viviendo y que inclusive usted lo mencionó al inicio de la conferencia, donde personajes como el payaso de Víctor Trujillo, con el disfraz de Brozo, pues el fin de semana utilizaron este tipo de temas para lucrar con la información, bueno, pues asegurando que -aquí lo tenemos- asegurando básicamente que -y sabemos la respuesta, pero me gustaría que se dijera públicamente- que usted y su gobierno usarían la vacuna electoralmente y jugarían con la desesperación de pueblo, tal como pues así lo aseguró. Y todos conocemos y sabemos su respuesta, pero sí me gustaría preguntarlo directamente para que quede claro cuál es la postura de estos personajes (Sic)".

La respuesta del C. Presidente fue directa. Alzó las manos en señal de amor y paz... Ahí hubiera quedado, pero agregó: "decirles a nuestros adversarios que se serenen. Es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país (etcétera), hay pues mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes".

Pero, ¿cuál es la respuesta?, preguntó y dijo: "Amor y paz. Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada" y como si fuera una gracia de gobernante y no estuviera en la ley, dijo. Que en México "se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo, no hay problema(...). El pueblo es nuestro ángel de la guarda y estamos muy bien con nuestra consciencia, que es nuestro tribunal".

Termino con un sólo siendo buenos podemos ser felices. Entonces amor y paz.

La pregunta es: ¿insultó Brozo al C. Presidente?

Para muchos sí, para otros no, y para los menos se pasó un poquito.

¿¡Qué hubiera pasado si el llamado editorial de Brozo se hubiera dado en la Tv abierta!?

Quizá habría un llamado de atención de la Secretaria de Gobernación, pero fue en internet; hay una diferencia...

Tuve una charla virtual con viejos comunicadores y periodistas al respecto, hablamos de las mañaneras y el trabajo periodístico, hoy.

La mala palabra que uso Brozo es la de pinche, la Real Academia dice se trata de una "persona que presta servicios auxiliares en la cocina".

Decía don Renato Leduc que no había buenas ni malas palabras, sino tan sólo palabras. El Jefe Pluma Blancaz fue un gran periodista que era "malhablado", pero era un hombre culto y conocía el idioma.

Creo que debemos calmarnos todos. Prohibido prohibir sí, pero con moderación, de un lado y del otro también...

Si criticamos al presidente nos convertimos en conservadores, si lo alabamos somos demócratas y liberales...

¡Increíble!

Pd. Al final de la conferencia mañanera el presidente se lanzó contra el Dr. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, creemos que no es correcto golpear al árbitro en pleno proceso electoral;

"Una vez transmitieron unas grabaciones -ofrezco disculpas, pero lo voy a decir, porque si no, no nos entendemos- transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdova -yo no me atrevo a aquí ponerlas- hablando de manera racista en contra de personas de pueblos originarios. Y estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura, la cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación...".

El presidente intenta revivir un asunto cerrado que ocurrió hace 5 años, y del que se presentó denuncia de tipo penal en la entonces PGR.

(Aquí el asunto... Córdova: Espiado, jocoso y discriminador).

Brozo se convirtió hoy en una gran figura, mientras más lo golpean más lo fortalecen...

