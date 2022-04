¿Cuánto cuesta generar energía eléctrica en México?

Se le pregunta a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuánto le cuesta generar fluido eléctrico por megawatt-hora, por tipo de planta —combustión interna y generación renovable— administrada por esa empresa productiva del Estado.

Una respuesta apegada al principio de máxima publicidad habría sido indispensable para saber si la reforma eléctrica discutida el domingo en el Pleno de la Cámara de Diputados, resulta conveniente o no para los consumidores.

Sin embargo, la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz, informó lo siguiente: "no es posible proporcionar la información de los costos de producción de energía eléctrica por unidad de generación que corresponden al portafolios de centrales de esta empresa productiva del Estado, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de generación, lo cual es información que se encuentra clasificada como confidencial (por secreto comercial relacionado a costos)".

Fundamentan su clasificación en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que define a la información confidencial como aquella que se refiere a "secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos".

Como parte del procedimiento para verificar la confidencialidad de la información, la Comisión Federal de Electricidad cita una supuesta confirmación de su Comité de Transparencia, que habría ocurrido durante la "décima tercera sesión ordinaria del año 2022, celebrada el 5 de abril", a pesar de que en la liga electrónica que proporcionaron para verificar la información, sólo aparece hasta la décima primera sesión, del 22 de marzo del 2022.

Sostiene la CFE en su respuesta, que tanto la Ley de la Industria Eléctrica como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, le asignan a ésta "el carácter de un participante más del sector energético, con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia".

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy cuidadoso de la observancia de las normas jurídicas, pero sólo cuando le conviene. Militarizar al país, violentando el precepto contenido en el artículo 129 constitucional no le significa problema alguno, como tampoco ocurre con la promoción de la encuesta de "ratificación" de su mandato, que terminó por atentar contra el espíritu de la fracción IX del 35 constitucional. El presidente se sabe impune; por eso ataca a Carlos Loret de Mola, a quien exige explicaciones en referencia al origen de sus bienes. No se tratara de explicar el costo de la producción de la energía eléctrica, por parte de las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, porque entonces los gobernados no tienen derecho a saber cuánto cuesta generar el indispensable fluido eléctrico.

