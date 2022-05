¿Cuántas vidas cuesta un arma?

Cuatro tiroteos tan solo en un fin de semana, un pequeño de menos de 10 años acosando a su vecina, odio, acceso a armas de alto calibre... muerte.

El pasado 14 de mayo trece personas fueron heridas de bala en un supermercado de los Estado Unidos, diez de ellas murieron; me refiero a lo que sucedió en Tops Friendly Markets en Buffalo, Nueva York.

Las cifras te dejan helado, tan solo en lo que va del 2022; se han registrado 204 tiroteos en aquel país, es decir, ni siquiera llevamos 200 días transcurridos en el año; ahora es preciso detallar que un tiroteo es clasificado cuando cuatro personas resultan heridas o son asesinadas en medio de esta violencia.

Haciendo cuentas por lo menos 816 personas han recibido un disparo entre enero y mayo del 2022, casi en mil familas sus vidas se han desmoronado, han perdido hijos, hijas, madres.

Y si los números todavía no te erizan la piel, desde el 2014 siete mil trescientas catorce personas han muerto por tiroteos... aquí la pregunta es ¿qué está pasando en el país de las "libertades"?

A ver, Payton Gendron el joven que asesinó a sangre fría a más de una decena de personas, en su mayoría afroamericanos; ¿cómo consiguió una pistola? ¿Cómo un joven que ni siquiera es mayor de edad tiene acceso a un arma?

En primer lugar tenemos que entender el sistema bipartidista y de financimiento en nuestro vecino del norte, el partido republicano quien es aquel que ha impulsado por años la regulación, con el falso argumento de defender las libertades; la compra, portación y transportación de armas de fuego incluso de altos calibres en Estados Unidos; y bueno uno se preguntará ¿por qué con estos índices de violencia y mal uso de armas no reformar la segunda enmienda para que sea más restrictiva y sobre todo, cuidadosas para la venta de armas de fuego?

Fácil... Les decía que el financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos son patrocinadas por particulares. Y vaya sorpresa, una de las principales organizaciones que aportan al partido republicano es... sí, la Asociación Nacional del Rifle.

La NRA (por sus siglas en inglés) es considerada como una de los tres grupos de presión política más imponentes en Estados Unidos, no cualquier cosa.

Dentro de la Asociación existe un comité quien es el encargado de dirigir sus apoyos, y con ello me refiero a dinero, a los políticos en su mayoría, pero no únicamente republicanos; que a cambio de apoyar las regulaciones armamentistas aceptan ese dinero.

Ahora, eso no es lo peor; el Comité de NRA incluso tiene una LISTA en donde evalúa y otorga una calificación a los congresistas según muestren su apoyo a las regulaciones.

Políticos como el senador Marco Rubio, Hilary Clinton, Donald Trump, John McCain, etcétera; reciben millonarias cantidades de dinero anualmente de parte de la Asociaron Nacional del Rifle.

Vemos las noticias y pareciera totalmente impensable que después de tantas y tantas masacres alentadas por motivos raciales, se siguiera consiguiendo un arma incluso más fácil que una línea telefónica en Estados Unidos.

No es libertad quitarle la vida a alguien, no es libertad tratar de imponer tus ideologías a punta de pistola, no es libertad adquirir un arma de fuego.

