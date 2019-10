¿Cuáles son las causas graves de la renuncia?

Tal y como se esperaba el pleno del Senado aceptó por una amplia mayoría -111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones-, la renuncia del C. Eduardo Medina Mora Icaza (EMM) como Ministro de la Suprema Corte (SCJN) en medio de cuestionamientos sobre las causas y su negativa a acudir a esa soberanía a dar una explicación de su decisión.

¿Cómo fue la renuncia?

La tarde del jueves 3 de octubre nos enteramos que EMM había renunciado al cargo a través un comunicado sin fecha y dirigido al presidente de la República, que dice:

"Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, que es al que aludo, someto ante usted la renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República.

Ruego a usted acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración de este Senado de la República."

La misiva no precisa fecha de renuncia ni las causas graves.

Sabemos que fue entregado por un mensajero pasadas las 14 horas, en ese momento el presidente de la Corte no estaba enterado, una llamada de la oficina presidencial lo confirmó y con ello se concretó una reunión privada para ver el que hacer y enfrentar una posible crisis institucional...

A las 18 horas la renuncia había sido aceptada y turnada a Gobernación para los trámites correspondientes.

A las 19:53 horas el vocero presidencial confirmó la renuncia a través de un tuit.

¡La información corrió como reguero de pólvora!

¿Estábamos ante una crisis institucional?

¡No! Pero el hecho y las formas como ocurrió generó una serie de especulaciones.

Al día siguiente el tema llegó a la mañanera, esta vez en la ciudad de Puebla.

Ahí López Obrador respondió al cuestionamiento que le hizo Arturo Páramo, de Grupo Imagen.

-Señor, si nos puede comentar acerca de cómo fue el proceso de recepción de carta del exministro ya Medina Mora.

-Bueno- respondió López Obrador- el ministro presentó su renuncia "y de acuerdo a la Constitución (...) la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir".

¿Qué motivó renuncia?-, pregunta AMLO y el mismo y responde.

"Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos (o más), cuántas denuncias que se han interpuesto, y que están en manos de la FGR. Son investigaciones que corresponden al MP, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales, es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR.

No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales.

Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla (...) enviarla al Senado..."

-¿Usted vio o tuvo contacto con el exministro en algún momento?-, le preguntan.

AMLO dijo que no que a él lo informó el consejero jurídico de Presidencia

-Preguntarle si en esta carta que le envió (...) ¿él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias?

-"¡No!", respondió el presidente "él decide separarse el cargo, me pide que se apruebe la renuncia".

-¿No le expuso ningún motivo?

-"No. Me solicita, de conformidad con la ley, que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles".

Hasta ahí. Y agregó como "muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad."

El lunes EMM asistió a sus a su oficina del tercer piso, pero no fue a la sesión del Pleno.

El martes el dictamen de la renuncia al pleno senatorial.

Los legisladores aceptaron la renuncia con algunos posicionamientos y varias preguntas...

Gustavo Madero (PAN), subrayó que ante la trascendencia del hecho no puede haber silencio "en este debate, nos toca asumir una grave responsabilidad: ¿qué hacer, qué hacer en estos momentos?, pregunta.

Pidió a la Mesa Directiva que solicite, respetuosamente, al presidente para que "comparta cuáles fueron las consideraciones que tuvo en este caso (el presidente) para turnarle al Senado esta grave responsabilidad."

Hicieron uso de la palabra 19 senadores más.

Xóchitl Gálvez (PAN) comentó que le inquieta el tuit emitido por el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, donde afirmó que la investigación de un ministro fue a petición del Senado.

Gálvez se refirió a aquel tuit famoso emitido por Nieto la tarde del 6 de junio:

La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 7, 2019

Curiosamente en la sesión otros senadores como reconocieron no haber solicitado una investigación contra un ministro de la corte.

Ilusos con todo respeto, no leen la prensa.

Claudia Guerrero de Reforma recogió en tiempo y forma -6 de junio-, que fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quién solicitó información a la UIF y a la FGR sobre las indagatorias que realizan autoridades de EU a las finanzas de Medina Mora; "quiero comentar que hemos solicitado ya información formal a las autoridades sobre este tema. Nosotros en el Senado tenemos que actuar con mucha prudencia en estos asuntos. Normalmente tenemos que esperar la carpeta de investigación", dijo.

Comentó entonces que, para ello, existe tanto el juicio de procedencia, para eliminar el fuero del ministro, como el proceso de juicio político.

Curiosamente anteayer Monreal se quedó callado quizá debió haber reconocido fue él quien hizo la petición de hacer la investigación.

Monreal fue el último en hablar antes de la votación nominal.

Escribió un buen texto histórico para justiciar los omisiones del presidente y del Senado: de repente me pareció estar leyendo al constitucionalista José Barragán, maestro de Monreal con su pieza histórica de las renuncia de ministros a través de las constituciones.

Además si el ministro no hubiera renunciado dice Ricardo "quizá lo correcto era iniciar la declaratoria de procedencia con la carpeta de investigación que la FGR dice tener, que nadie sabe si existe y, por esa razón yo creo que hay una gran confusión."

¿Cuál era el propósito de decir renuncia por causa grave?-, pregunta

Y responde que "No es el hecho de que el presidente de la República la califique o el Senado de la República la califique, el establecimiento de causa grave era como un mecanismo de protección al Ministro de la Corte para que le pidieran renunciar por causas simples o por motivaciones políticas."

Concluye que en este caso, le parece claro que el Ministro "no puede ser en esta Cámara enjuiciado."· Y agrega que no tienen nada en favor del Ministro "pero tampoco en contra" que es enemigo de estigmatizar y de acudir a linchamientos mediáticos, "soy adversario congruente de que el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso tiene que aplicarse a todos sin distingo, porque en el caso que está el Ministro no sabemos qué va a desencadenar en la Fiscalía General, pero en todo caso no es un asunto mío convertirme en investigador, en juzgador o en acusador, simplemente tenemos que establecer que ha llegado el momento de aceptar la renuncia del Ministro."

Recordó que querían evitar el debate "porque no puede convertirse esta Cámara en un órgano de enjuiciamiento, tampoco de defensa, estaríamos muy lejanos a ello".

Hago votos porque no se altere el principio de presunción de inocencia, dijo Monreal.

Y estamos de acuerdo, pero no siguieron las reglas.

Y después de ahí vino la votación y el caso cerrado.

Muchas preguntas.

Primero. No hubo ningún debate solo posicionamientos y muchas preguntas sin respuesta.

Se perdió una oportunidad histórica de elucidar el tema, por alguna razón EMM decidió no acudir al pleno, quizá para no ser agredido.

El asunto es del mayor interés; empezó con un trabajo periodístico realizado por Salvador García Soto en su columna de El Universal: "Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora".

La mañanera de ese día el presidente dio instrucción a la UIF para que toda la información y pruebas que lleguen sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito se canalicen a la FGR.

El mandatario confirmó, sin precisar fechas, que el gobierno de EU alertó la SHCP obre al menos 32 transferencias millonarias de EMM a Reino Unido y EU.

Explicó que Medina Mora no será citado a declarar hasta en tanto se presente la denuncia.

La denuncia se hizo desde el Senado

Ese mismo día el ministro EMM le envió una carta al director de El Universal donde dice que "todo mi patrimonio y sus variaciones, así como el de mis dependientes económicos -mi esposa e hijos-, han sido incluidos puntualmente en mis declaraciones patrimoniales desde que soy servidor público (de finales del año 2000 a la fecha)".

Sostiene que "la nota del señor García Soto recoge hechos y datos falsos y tergiversa y descontextualiza otras informaciones". Y reprocha: "No hubo por parte del periodista o del medio de comunicación ningún intento de contactarme previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas.

Cuatro meses después EMM dejaba el cargo al que llegó en marzo de 2015.

Por cierto, algunos senadores como Félix Salgado de Morena, ya no pide eliminar la Corte sino quitar a los malos elementos "faltan otros que seguramente también van a ir poniendo sus renuncias".

¡Ah! y hay que decir, que la UIF no hizo ninguna investigación todo fue trabajo de Gran Bretaña y Washington DC, tal y como publicó en su momento el columnista Salvador García Soto en la mañana del 6 de junio.

Así las cosas...