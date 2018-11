¿Cuál será el rol de la ciudadanía en la #4T?

La mayoría de las y los ciudadanos votaron por el cambio.

En respuesta a la confianza conferida en las elecciones, el #PresidenteElecto ofreció una de las mayores transformaciones del sistema político que haya vivido el país en los últimos 200 años.

Sin embargo, aún no es fácil visualizar los alcances reales de su proyecto.

Las acciones que ha llevado a cabo —prácticamente desde el día que ganó— están rompiendo muchos paradigmas en el estilo de gobernar de los últimos presidentes priístas y panistas.

Hasta ahora, no hay duda de que el gobierno del próximo Presidente será diferente.

La cuarta transformación

Pero la eficacia y el cumplimiento de las expectativas tan altas que generó no pueden surgir de decisiones verticales, mucho menos manteniendo actitudes paternalistas, centralizadas o asistenciales.

Los cambios de gran impacto a nivel internacional así lo confirman.

En las democracias modernas más exitosas —caracterizadas por sus avances en la justicia, libertad y equidad— la participación de la sociedad ha ido más allá de los esquemas limitados y tradicionales de nuestro país. Las diferencias se explican, por un lado, por la forma en que están utilizando las nuevas tecnologías y las #RedesSociales. Por el otro, por la importancia que conceden a los estudios de opinión que difunden los medios de comunicación que consideran serios y confiables.

En todos los casos, saben que su opinión cuenta e influye en las autoridades.

España, Gran Bretaña o Alemania han registrado experiencias que debemos analizar, tanto en los aspectos técnicos de los modelos, como en los efectos positivos que han provocado en la vida cotidiana de sus sociedades.

La manifestación pública, los paros o huelgas tienen un nuevo rostro.

En general, no se trata de acciones aisladas sino de movimientos que despiertan reacciones de apoyo y solidaridad, que se potencian con el activismo y fuerza que les proporcionan las #RedesSociales, y que se engrandecen con las coberturas y enfoques editoriales que les dan los medios electrónicos y digitales.

Los modelos de participación más avanzados han creado nuevos paradigmas.

Hoy, el desapego social de las cuestiones políticas es menor que en el pasado, al tiempo que se incrementa el cuestionamiento a las autoridades cuando son corruptas, ineficientes o lejanas de los intereses de las mayorías o de los grupos en situación de desventaja.

¿Qué beneficios directos trae este modelo?

Los efectos e impactos son diversos. Menciono sólo tres, que logran mejorar sin duda la calidad de vida de la sociedad:

1) La reducción de los grandes desequilibrios que la economía genera entre quienes tienen mucho y los que tienen poco o casi nada.

2) La defensa de los derechos humanos y los programas que generan oportunidades y promueven la justicia social.

3) La reducción de las acciones autoritarias, corruptas e impunes de los gobernantes.

Por otra parte, han dejado claro que estos avances no se dan por decreto.

Claro que se necesita de la voluntad política de quienes encabezan los poderes instituciones. Pero también hace falta el interés y la capacidad de la sociedad para organizarse mejor, de actuar con mayor sentido de responsabilidad —en el marco de sus derechos y obligaciones— y de mostrar un mayor interés en aprender sobre las técnicas que han sido efectivas a nivel internacional en el uso de las #RedesSociales.

El cambio que propone AMLO es deseable y posible

Para hacerlo factible, el proyecto de una #CuartaTransformación no puede dejar fuera la participación ciudadana, pero no en las formas limitadas y simples que se han intentado hasta ahora. De no proceder con el profesionalismo, visión de futuro y audacia que se requieren, el país entraría en una situación de mayores riesgos a los que hemos enfrentado hasta ahora, porque la mayor oferta de campaña del próximo Presidente de la República podría desembocar en simple demagogia o populismo.

