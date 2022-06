Crítica musical: Te voy a odiar

Creativo publicitario, comunicador visual y especialista en marketing digital, Marcos Fonruge, nacido en Madrid y radicado en Guanajuato, México, concretó el sueño, la ilusión, la quimera y ha compuesto un extraordinario tema musical: "Te voy a odiar".

Desde la plataforma de Spotify, Fonruge ha comenzado el salto gigantesco. Tras dejar el Pacífico Sur, frente a la Costa Verde de Lima, emprendió el vuelo e inició el viaje hacia la difícil ruta musical.

Enrique Guzmán Yáñez (Fato, compositor de Emmanuel, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ana Bárbara, Aída Cuevas, Alberto Vázquez, Lupita D´Alessio, Yuri, Pandora, Tiziano Ferro, Gianni Morandi, K-Paz de la Sierra, Liberación, La Arrolladora Banda El Limón, entre otros), le pidió a Marcos que se sumara a su equipo y concretara la ilusión de componer.

Marcos, cargado de maletas y sus gatos, y acompañado de la hermosa Geraldine Castillejos Chang , su esposa, se instaló en la campiña guanajuatense y, de cara al sol, comenzó a rasgar la guitarra.

La inspiración le viene desde hace años pero quizás ese sosegado espacio, lejos de la bulliciosa Madrid y la hermosa Lima, decidió que había que escribir, ponerle música al sentimiento y asfaltar la ruta del camino terroso de la vida.

Máster en Diseño Gráfico Publicitario, realizado en la delegación de la Universidad de Cambridge de Madrid, Marcos hoy conjuga musicología, literatura y pasión.

La expresión verbal, el sentimiento aglutinado en la música hacen atractivo el título de "Te voy a odiar" de este madrileño que lo mismo va desde la trova latinoamericana a la apasionante música ranchera.

La canción "Te voy a odiar", que ya está en Spotify, evoca el llamado de alguien que ahogada en llanto dice, a través de la línea telefónica: "No aguanto el dolor. Llevo un cargamento de espinas en mi corazón".

Y ese amor dolido, con el alma partida traza un arriesgado plan: "ahora para poder cuidar al amor, paradójicamente, lo va a odiar, hasta que llore en silencio y añore cada triste beso que en su momento te atreviste a despreciar".

Por momentos el espíritu se eleva, se transforma, trasciende y se desploma. Son momentos de amor-desamor que Marcos Fonruge los lleva a la partitura y con la magia de su voz, del lenguaje del amor le imprime el romanticismo necesario para rasgarse las venas.

"Te voy a odiar hasta amarte con todo

Lo que puedo dar

Hasta que sientas en tu lecho

Que no te cabe más despecho

Que las costillas se quiebran para respirar"

"Te voy a odiar,

Te voy a odiar como nadie jamás

Te supo amar

Hasta que llores en silencio

Y añores cada triste beso

Que en su momento te atreviste a despreciar".

"No creas que no me hace daño

Fingir que no escucho tu voz

Mi alma se muerde los labios

Este engaño es atroz".

¿Por qué compone así Marcos, con ese sentimiento profundo, asfaltado de humanidad, de poesía, de contrastes?

El misterio está en su recorrido por la vida, con un lenguaje que determina, que funciona como mensaje en un campo de fuerza musical. Marcos descubrió que la vida es un poema musical, una combinación de palabras con poder sonoro, sin marginalidades semánticas.

Mago del sonido, poeta del silencio y trovador nato, Marcos recoge el sentir no solo propio sino del entorno e intelectualiza la poesía y la pone en práctica a través de una canción en los que la magia del sentimiento se vuelca y puede hacerte llorar.

La letra y música es de Marcos Fonruge al igual que estos otros temas que están a punto de ser lanzados: Carta de un necio. Balada; Carta desesperada. Regional mexicano; Dársena 54. Trova; Epitafio. Trova; Esta casa. Regional mexicano; Hombre de Ley. Huapango.

Otros temas son: Islas afortunadas. Trova; Mira que eres rara. Balada; Nando el triste. Rumba catalana; Por tu bien. Regional mexicano; Quererte de más. Trova/balada; Señora. Cumbia; Tu dibujo. Trova; Un cielo. Trova; Vamos a poner de moda la felicidad. Trova. Y soy yo. Trova.

No es casual. Marcos no es fortuito. De algún asunto, aparentemente trivial, lo lleva al misterio, a lo mágico, lo poético, la unidad. Es simbolismo y ello tiene que ver con su origen, con sus ideas sobre la vida, la familia, el entorno, el paisaje, la tristeza y la alegría.

Ejerce entre quienes lo escuchan un conjuro mágico como el agua a las plantas, el sol a la vida, el amor al alma.

Escúchenlo en Spotify o en el siguiente enlace:

https://music.apple.com/pe/album/te-voy-a-odiar-unplugged-single/1625216881

https://open.spotify.com/album/0EhWEdwC0GMyEPqcW5vHMC?si=_qt7NibRSjixYbthMmpWdw

