Cristina de Middel, nueva presidenta de Magnum

Cristina de Middel, (Alicante, 1975) fotógrafa española, se convirtió en estos días en la primera española en ocupar la presidencia de la agencia Magnum, relevando así a Olivia Arthur. En 2019 fue la segunda fotógrafa española de la historia, tras Cristina García Rodero, en formar parte de esa misma agencia. Y ahora, tres años después, ha sido elegida como presidente de esta mítica agencia de fotografía en el marco de la celebración de su 75 aniversario.

Cristina de Middel reconoce en entrevista que le "fascina" la foto de prensa, pero que "no se ve capacitada para defenderla" por el "peso de su veracidad": "Me faltaba espacio para decir lo que yo pensaba. La verdad no existe, hay tantas como personas y cuantas más consumamos, más nos acercaremos a la verdad".

Conocí a Cristina en Madrid en el verano de 2018, en una edición de PhotoEspaña, siendo ella la Comisaria General de aquel año. De trato amable, sencilla e inteligente, me encantó su propuesta para el festival y lo que veía detrás de cada fotógrafo y su mirada. En aquella ocasión recorrimos juntos la Expo de aniversario de Magnum mientras ella me platicaba sobre su curaduría y preguntaba por algunos fotógrafos mexicanos.

Licenciada en Bellas Artes, cursó un máster en Oklahoma "donde aprendí a lidiar con la nada, a aprender a convertirla en algo interesante que fotografiar" y un doctorado en Barcelona... para acabar en Ibiza cuidando caballos y sacando fotos de prensa: "Me enamoré de un buzo ajedrecista y me fui para allí porque me di cuenta que la carrera académica no me interesaba y estaba dando clases de fotografía sin haber vivido de ella... La verdad no existe, hay tantas como personas y cuantas más consumamos, más nos acercaremos a la verdad". (Asómense a esta conversación para la radio española en play.rtve.es/a/6041032)

"Me siento honrada y soy consciente de la responsabilidad", ha expresado Cristina de Middel en un comunicado de prensa de la agencia Magnum "Nunca he sido presidenta de nada, pero si lo que hace falta es trabajar duro y repostar el rol y legado de Magnum, sabré hacerlo"

Pero ¿qué relevancia tiene Magnum para el desarrollo de la fotografía? La agencia fundada en 1947 por Robert Capa, Cartier-Bresson, George Rodger y David ´Chim´ Seymour posibilitó que los fotoperiodistas documentaran muchos de los hechos más importantes de la historia del siglo XX. Los archivos fotográficos de la Agencia Magnum incluyen fotografías de: estilos de vida, familias, drogas, religiones, guerras, pobreza, hambruna, crímenes, gobiernos y famosos. Es sin duda, la agencia más famosa e influyente del mundo en el terreno documental.

Cada uno de los fundadores originales, puso un capital de 400 USD, siendo dicha agencia una de las primeras cooperativas de su tipo, en el mundo de la fotografía. Por primera vez eran los propios fotógrafos los que tenían sus derechos, -otorgándoles con ello, plena independencia editorial sobre sus trabajos- hasta entonces, la empresa que compraba las fotografías las podía usar siempre que deseara sin pagar más a los fotógrafos, como sucede hoy en día en muchos diarios de México y otros países.

Actualmente hay dos fotógrafos mexicanos en su staff, Maya Goded, desde el 2002 y Yael Martínez quién recientemente fue nominado por la Agencia para formar parte de su equipo como fotógrafo asociado.

La noticia de su nombramiento, es una nueva demostración, de la capacidad de renovación que tienen las grandes instituciones. Le esperan retos enormes a Cristina en medio de esta revolución visual, pero seguro estoy de que con su talento y capacidad de trabajo, llevará a nuevas fronteras el trabajo colectivo de esta increíble Agencia. Enhorabuena por todas y todos.









