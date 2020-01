¿Crisis futura en el sistema de pensiones?

Los que iniciaron un intenso proceso de cabildeo son integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y directores de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) para avanzar y convencer a los legisladores de la necesidad de modificar el sistema de pensiones.

Hace apenas unos días, el CCE planteó cambios al régimen de pensiones a fin de evitar que en un futuro se presenten graves problemas sociales, debido a que a los trabajadores no les alcanzará con lo que recibirán de jubilación.

Los autores de la propuesta adelantaron que es primordial aumentar la cuota obligatoria de las pensiones , que en la actualidad es de 6.5% de la aportación (lo que la convierte en una de las más bajas de América Latina), ya que el rango deseable debe oscilar entre 15 y 18%.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la flexibilización en el número de semanas de cotización, tema que todavía se evalúa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Por lo pronto, nos aseguran que las autoridades de la Secretaría de Hacienda están conscientes de la urgente necesidad de ajustar el sistema de pensiones, ya que éstas no alcanzarán para cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores, sin embargo, la dirección que encabeza Carlos Noriega, ex presidente de la Amafore y ex subsecretario de Hacienda con José Ángel Gurría, podría presentar en los siguientes días un proyecto más integral que abarque los regímenes pensionarios de los estados y de las universidades, así como crear un Instituto Nacional del ramo.

Esta idea aunque sería lo deseable, en la realidad se percibe compleja y prácticamente imposible, ya que por su magnitud, difícilmente se lograría un consenso, por lo que el empresariado no vería con buenos ojos un retraso mayor en las modificaciones. No hay que olvidar que en los próximos meses ya se podrían retirar 41 mil trabajadores, pero de éstos, sólo 26% cuentan con las 1,250 semanas de cotización que marca la ley.

La mala noticia es que los que opten por jubilarse por la Ley de 2007 lo harán con el 30% de su último salario, por ello, nos dicen, es primordial avanzar en la aprobación de las reformas, ya que éstas consideran la posibilidad de elevar la tasa de reemplazo a por lo menos 60%.

La intención de las Afores es que con la reforma que plantea el CCE no se requieren recursos adicionales por parte del gobierno federal, es decir, que no tendrá costo para la actual administración, por lo que las cuentan individuales, junto con una fuerte promoción para elevar la cuota obligatoria y el ahorro voluntario lograrían un retiro más sostenible.

Mejoras en el IMSS

Los que están bien y de buenas son los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que hay altas posibilidades de que se aprueben reformas al artículo cuarto constitucional, mismas que garantizaría el papel protagónico del Estado como garante en la protección de los derechos sociales.

La intención con estos cambios es la construcción de un Sistema Nacional de Salud para el bienestar que brinde atención médica a quienes no cuentan con seguridad social; apoyar económicamente a las personas con una discapacidad permanente; una pensión para las personas mayores de 68 años en lo general y de 65 años para la población indígena, así como becas para estudiantes en condición de pobreza de todos los niveles escolares.

Ya que hablamos del IMSS, una buena noticia fue la incorporación de Alejandro Recamier, a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, quien estará como responsable de atender a los periodistas del sector financiero. Recamier cuenta con probada experiencia en el manejo de medios.

Así las cosas...