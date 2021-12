Covid, la cuarta ola

Aunque ya han sido vacunados contra el covid casi 76.5 millones de mexicanos, la cuarta ola puede generar mayores estragos en México debido a las aglomeraciones en las fiestas decembrinas y si las autoridades sanitarias no aceleran el paso y vacunan a toda la población.

El problema no es privativo de México sino de todo el mundo y frente a esta latente amenaza urgen decisiones inteligentes como vacunarse y no estar en áreas muy concurridas.

Tan solo en la última semana aumentaron 23% los nuevos casos en la región, con 880 mil 583 nuevas infecciones y más de 15 mil muertes, lo que ha llevado a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne a emplazar a todas las personas a generar mayor conciencia durante esta próxima temporada de vacaciones.

Solamente vacunados se podrá afrontar los meses venideros con mejor salud y evitar ser un motivo de preocupación para su familia y amigos, recalcó.

Recordó, no obstante, que estar vacunado no es una razón para ser complaciente y renunciar a otras medidas ya que no hay una "fórmula mágica" para detener el covid-19, por lo que pidió a las personas que se vacunen, usen mascarilla en lugares públicos y mantengan las distancias físicas.

"Estemos seguros de esto, el virus no se toma vacaciones y usted tampoco puede permitírselo. Se trata de una enfermedad muy peligrosa que ya ha matado a más de cinco millones de personas en todo el mundo y ha infectado a más de 264 millones: por favor, no se convierta en una estadística descuidando sus precauciones", advirtió.

Al igual que Etienne, Susana López Charretón, especialista del Instituto de Biotecnología de la UNAM, consideró que las "olas" de la pandemia se pueden manejar con un buen comportamiento.

No hay que pensar cuándo se va a acabar, sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias de protección, señaló en declaraciones al diario "La Jornada".

México rebasó el último fin de semana las 132 millones de dosis de vacuna anticovid, con lo cual ya se ha protegido a 76 millones 480 mil 431 personas, y de ese total 85 por ciento tiene la dosis completa y 15 por ciento la mitad, de acuerdo con datos de la Secretar?a de Salud.

Al actual panorama se suma la nueva variante del coronavirus, Ómicron, que está poniendo en alerta a todo el mundo, provocando la prohibición de vuelos desde África.

Científicos de todo el mundo están intentando responder las preguntas que ha generado la nueva variante Ómicron del coronavirus: si es más transmisible, más letal o si puede escapar a los anticuerpos generados por las vacunas e infecciones previas.

Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la nueva variante, y los primeros datos sugieren que tiene un mayor riesgo de reinfección. La OMS la ha clasificado como "variante de preocupación".

Numerosos países de todo el mundo han restringido los viajes desde los países del sur de África por esta variante.

"Todavía no está claro si Ómicron es más transmisible (es decir, se contagia más fácilmente de persona a persona) en comparación con otras variantes, incluida la Delta", señalan.

El número de personas que dan positivo ha aumentado en las zonas de Sudáfrica afectadas por esta variante, pero se están realizando estudios epidemiológicos para entender si se debe a Ómicron o a otros factores.

Las pruebas preliminares indican que las personas que ya han pasado el covid-19 podrían volver a contagiarse más fácilmente con Ómicron en comparación con otras variantes de interés, pero todavía hay información muy limitada.

La OMS está colaborando con científicos de todo el mundo para analizar el potencial impacto de la nueva variante en la efectividad de las vacunas. No obstante, la Organización repite que "las vacunas siguen siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la mortalidad".

La OMS asegura que la "falsa sensación de seguridad" que han generado las vacunas está contribuyendo a la nueva ola de casos en Europa.

La Organización Panamericana de la Salud advierte de que lo que está ocurriendo en Europa se puede replicar en este continente en poco tiempo.

En México donde se registra cotidianamente un fuerte desplazamiento de migrantes de diversos países está en el "ojo del ciclón". No se puede bajar la guardia y las autoridades sanitarias deben realizar un barrido para que todos se vacunen.

Desde la frontera sur, por donde ingresan sin control y con la permisividad de las autoridades mexicanas miles de migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos, africanos y sudamericanos, entre otros, existe un riesgo latente pues en su desplazamiento pueden generar una mayor ola de contagio.

Pese a los esfuerzos del gobierno por vacunar a toda la población en comunidades indígenas y rurales, existe una fuerte resistencia. Brigadas del IMSS y de la Secretaría de la Salud en Chiapas peinan toda la región pero existe reportes de que el personal de enfermería en algunas ocasiones son corridos.

Urge, desde luego, una mayor comunicación, más difusión para que la población entienda que solamente vacunados se puede atenuar el impacto que el covid viene causando con pérdidas de vidas.

Esperemos que hacia enero del 2022 no haya un repunte de la enfermedad merced a las fiestas decembrinas si no habrán daños colaterales y la economía podría irse a pique.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.