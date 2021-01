Covid-19: El rostro humano

Peter Turnley, afamado fotógrafo internacional, actualmente vive entre las ciudades de París y Nueva York, y ha publicado seis libros bajo su mirada profesional: "French Kiss: A Love Letter to Paris", "Beijing Spring", "Moments of Revolution", "In Times of War and Peace", "Parisians" y "McClellan Street". Ahora nos presenta para cerrar el año de la pandemia un libro titulado "A New York–Paris Visual Diary: The Human Face of Covid-19" por sólo 69 dólares por ejemplar.

Esta belleza de libro, recoge la mirada de los habitantes de las metrópolis quizá más cosmopolitas del mundo, París y Nueva York. El libro cuenta con 115 fotografías en blanco y negro y fueron tomadas exactamente entre los meses de marzo y agosto del año pasado. El libro es un objeto editado con tapa blanda y solapas, respetando la vieja tradición editorial francoamericana; es una pequeña joya de 160 páginas.

La portada del libro, es el retrato que abre esta columna y se trata de una fotografía que encapsula a Erika, una enfermera que trabaja con pacientes de covid-19, su mirada de angustia resume un año maldito que aún paraliza al mundo; sus manos, su mirada, el cubrebocas y la mano en el pecho estremecen a cualquiera.

Peter Turnley, es graduado de la Universidad de Michigan, y de la Sorbona de París; además recibió un doctorado honorario de la New School of Social Research de Nueva York y fue acreedor a la beca Nieman de Harvard para los años 2000 y 2001. Es un fotógrafo documentalista absolutamente preparado y profesional.

Asómense a su página en peterturnley.com y vean el adelanto digital del libro. Ahí verán una pareja neoyorquina besándose con cubrebocas mientras al fondo se recorta el perfil de la urbe de hierro. Más adelante podrán observar un díptico que me encanta con un par de retratos, son dos mujeres de mundos muy distintos en París, una católica con cruz en el pecho, y una musulmana, ambas con cubrebocas y sus miradas al horizonte. Una belleza de diálogo semántico.

Y obvio no podían faltar los besos frente a la Mona Lisa en el Louvre y el perfil de la Torre Eiffel. Se trata de una propuesta editorial que le compite a los mejores documentalistas franceses del siglo XX. Brooklyn y el rostro del norteamericano contemporáneo también nos habla de presente y futuro en el contexto de esta pandemia global.

Las fotografías de Peter Turnley han sido publicadas en Newsweek, Harper's, Stern, Paris Match, Geo, LIFE, National Geographic, Le Figaro, Le Monde, y New Yorker, entre otros. Turnley trabajó para la revista Newsweek entre 1986 y 2001, y como editor en la revista Harper's de 2003 a 2007. Su trabajo se publica con frecuencia en las principales cadenas de televisión como CNN, "Nightline" de ABC y en publicaciones en línea, como The Online Photographer.

Las fotografías de Turnley se han difundido en todo el mundo y han ganado numerosos premios internacionales, incluido el premio Overseas Press Club al mejor reportaje fotográfico y diferentes menciones en el World Press Photo.

Desde los setenta, Peter Turnley también ha fotografiado continuamente la vida en París, su hogar adoptivo. Aunque Turnley nació en Estados Unidos, ha vivido más de la mitad de su vida en París. Su visión tierna, humorística y sensual de París ofrece un marcado contraste con las crudas realidades representadas en su fotoperiodismo. Ha fotografiado ampliamente la vida de París durante los últimos 40 años. Turnley trabajó como asistente del famoso fotógrafo francés Robert Doisneau en París a principios de la década de 1980 y es obvia su influencia visual derivada de aquel grupo de documentalistas franceses.

En palabras de Peter Turnley, "este libro es un tributo visual a la humanidad de todos los héroes y víctimas, a menudo uno y el mismo, que han estado en el epicentro, la ciudad de Nueva York y París, de la guerra mundial contra el enemigo invisible del covid-19 en los meses pasados. Esta edición, de fotografías y texto, es mi tributo a la gente de dos de las ciudades más vibrantes y únicas en el mundo dan un testimonio de la fuerza de nuestra familia humana en todo el planeta".

"Nuestra familia humana en todo el mundo está luchando con esta crisis. Este diario visual es nuestra historia". Así lo expresa Turnley. Además las fotografías que se ven en este libro fueron nominadas ya para el premio Visa D'Or, el máximo premio del Festival Internacional de Fotoperiodismo anual que se lleva a cabo en Perpignan, al sur de Francia, y que destaca lo mejor del fotoperiodismo en el mundo entero. Si pueden, compren su libro en línea y serán muy felices.

