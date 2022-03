Cortinas de humo

La presentación de la remodelación a la base aérea de Santa Lucía, hoy conocida como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ha resultado toda una cortina de humo frente a los temas que más preocupan y afectan a la sociedad.

De acuerdo con la pauta de comunicación oficial, durante los días previos y luego del evento inaugural, no se habla de otra cosa, aún más, se abunda en todo tipo de detalles que alimentan el morbo en torno a la cuestionada obra, logrando con enorme eficacia la distracción de la opinión pública y el avance de la estrategia de polarización que tanto beneficia al gobierno.

Aprovechando nuestra capacidad insaciable para consumir las noticias del momento y el afán de novedades que nos caracteriza, los estrategas de la comunicación política gubernamental han logrado a base de "breaking news" y de exitosas campañas, que nos olvidemos del proceso de demolición que está en marcha en contra de las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), piedra angular e instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático.

El cuestionamiento al INE ha sido una constante durante el sexenio, las críticas por el costo excesivo de nuestra democracia frente a las grandes necesidades del pueblo se recrudecieron tan pronto se oficializó el resultado de las elecciones. Y no es que sea indiferente o asunto menor la necesidad de racionalizar y eficientar el gasto electoral, incluido el financiamiento a los partidos políticos, lo reprobable es que se use este tema para enardecer a la opinión pública y justificar las medidas para debilitar y controlar al INE.

De las palabras se ha pasado a los hechos, el llamado control por cartera se hizo al momento de discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la federación, los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados aplicaron recortes presupuestales desde el primer año de este gobierno y no hubo ampliación presupuestal para la revocación de mandato.

La descalificación a los consejeros del INE ha estado a la orden del día, al grado que durante las últimas semanas las acciones han subido de tono y se han radicalizado los ataques para limitar sus funciones y para amenazar con enjuiciar políticamente a los consejeros que resultan más molestos al régimen.

La estrategia es muy clara, se trata de eliminar cualquier contrapeso al poder presidencial, de deshacer, derribar y arruinar al INE y de tratar de debilitar y controlar al TEPJF, porque estorban al control de los próximos procesos electorales, en especial al de las elecciones del 2024. Por lo pronto, la llamada revocación de mandato les ha venido "como anillo al dedo", de tal forma que no solo se ha cometido todo tipo de excesos en la promoción y difusión por parte de los funcionarios públicos y de sus legisladores. Se ha hecho caso omiso de las resoluciones del instituto y tribunal electoral y se han derrochado recursos de dudosa procedencia en propaganda encubierta de "apoyo ciudadano" violando las leyes establecidas.

Para blindar estas acciones, diputados y senadores de Morena y sus aliados, aprobaron un decreto para legalizar la participación de los funcionarios en la promoción de la consulta, violando flagrantemente las leyes electorales, ya que "la constitución establece que las modificaciones a las reglas electorales deben aprobarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio de las comicios", tal y como la sancionó el tribunal electoral.

Como se puede observar, se ha intentado poner todo el aparato del gobierno al servicio de una maniobra para afianzar y perpetuarse en el poder, pasando por encima de la constitución y de la oposición sin cortapisas.

En ese sentido, poco importa el resultado de la consulta, alentada desesperadamente desde el gobierno. Para los operadores políticos del régimen un INE autónomo no es conveniente; poco les importa la legalidad cuando estorban los contrapesos; menos les interesa el perfeccionamiento del modelo electoral, la participación ciudadana o las buenas prácticas democráticas, lo único que les importa es el resultado y la conservación del poder.

Qué lejos han quedado las demandas y contribuciones democráticas de la izquierda mexicana, tan sensible a todo abuso de poder, a la participación ciudadana y al derecho de las minorías.

Así las cosas, es de la mayor importancia defender al INE, al TEPJF y a los órganos constitucionalmente autónomos y no escatimar esfuerzos ni acciones para fortalecerlos; no debemos olvidar que la democracia necesita de la participación de los demócratas y de la consolidación de las instituciones que le dan vida y vigencia en la agenda pública. Actuemos ya si no queremos que el país se hunda en la barbarie del autoritarismo, la autocracia y la tiranía.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.