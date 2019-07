Corrupción y crisis

La corrupción, un difícil cáncer que le costará desterrarlo al gobierno de la 4T, sigue afectando a los mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo denuncia cotidianamente y se remonta al pasado pero no hace nada por formalizar las denuncias. Esto junto con la crisis migratoria puede empeorar las condiciones sociales del país tras el golpe que significa para la economía de México afrontar sólo la migración de ciudadanos de Centroamérica, El Caribe y África.

Un día sí y otro también, el jefe de Estado se queja de la podredumbre que heredó, de la quiebra de las instituciones, de la mafia del poder, del huachicoleo en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y del reparto de prebendas entre altos jerarcas de anteriores administraciones. Pero a sus palabras no le pone documentos y su denuncia queda como un chisme de lavaderos convirtiéndose en el hazmerreír de las redes sociales.

Los mexicanos requieren de acciones contundentes. Un ejemplo claro de la corrupción y su apañamiento o protección del ex mandatario Enrique Peña Nieto y del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Al respecto AMLO no ha dicho nada y da la sensación que los protege. ¿A cambio de qué?

Ya los mexicanos en las elecciones que llevaron a López Obrador al poder le hicieron un ajuste de cuentas al sistema y le pasaron la factura al PRI que quedó arrinconado. El escándalo de las casas, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y las protestas magisteriales, entre otros turbios manejos financieros del país, en el sexenio pasado, que llevaron al despeñadero la popularidad de Peña Nieto y a la sepultura del PRI fue el castigo de los mexicanos, pero hace falta la sanción penal, la cárcel contra los depredadores.

La sociedad ejerció en esa oportunidad histórica una sanción contra Peña Nieto a la espera de la promesa de AMLO de llevar a todos los que robaron al banquillo de los acusados, pero nada de eso ha sucedido y el país está en ruinas: el campo está quebrado como quebrado quedó el Sector Salud, Pemex, CFE, y casi todas las instituciones que fueron manejadas como una especie de caja chica de sus directivos.

López Obrador acaba de realizar el último fin de semana una visita por hospitales del IMSS en Chiapas y comprobó que el estado es calamitoso. Faltan más recursos y mejorar la infraestructura así como dotarlo de equipos modernos. Se requieren de cientos de millones de pesos para poder transformarlos. Los esfuerzos que realiza el delegado del IMSS, Arturo Miguel Pacheco Meza y, desde México, el Director General, Zoé Robledo, son aún insuficientes.

Es urgente inyectarle dinero no sólo al IMSS sino a todo el sector salud frente a la presencia migrante en esta parte del continente que traen, desde luego, muchas enfermedades. Por lo pronto los mexicanos están a la espera de una crisis, a mediano plazo. Una ola de despidos en el aparato burocrático, inversiones paralizadas y una creciente violencia, a manos de desadaptados sociales que se infiltraron en el país en el marco de la apertura de fronteras que realizó el gobierno de México, es lo que ya comenzó a vivirse.

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que aspira a ser el dirigente nacional del PRI, en diálogo con La Silla Rota, demandó del gobierno de López Obrador acciones serias y sancionar penalmente a Peña Nieto y a Velasco Coello. "Si llego al cargo promoveré la expulsión del ex presidente de México", advirtió. Aseguró que va a tener los pantalones bien puestos para recuperar la confianza de los mexicanos en momentos en que es pura mentira las expresiones de López Obrador que gobierna con ocurrencia. "Renovarse o morir o ser un partido satélite", es el reto en el PRI, alertó.

Ruiz, que ha recorrido Tabasco, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, el Estado de México, Puebla, y luego va al Noreste, Norte, la Huasteca (Hidalguense, Potosina y Tamaulipeca), confió en lograr obtener la mayoría de votos de los priístas que conforman un padrón de seis millones de militantes. Señaló que están muy nerviosos sus rivales como el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno que está moviendo gente con recursos públicos.

–¿Actualmente en qué condiciones está el PRI a nivel nacional?

–Hay muchos reclamos. La gente está muy molesta por lo que ha sucedido, pero confiamos en que esa molestia se traduzca en votos el 11 de agosto.

–¿Tendría que hacer el PRI un mea culpa por todo lo que ha pasado en México?

–Lo que hay que hacer es cortar con lo corrupto, con lo que nos hundió. El PRI está en todo el país y es mucho más gente honesta, preparada, gente que puede cambiar las cosas que un grupúsculo encabezado por Peña Nieto que hoy en su Pacto de Impunidad con López Obrador pretenden entregarle el PRI a través de Alejandro Moreno, que pidió licencia, como gobernador de Campeche, para irse a competir por el PRI. Hay que hacer cambios de fondo porque si no nos vamos a quedar con lo mismo de siempre.

–¿Porqué apostar por Ulises Ruiz?

–Soy un militante desde hace 40 años y tengo muy claro lo que hay que hacer con el PRI. Me he comprometido, de inicio, a iniciar los procedimientos para expulsar a Peña Nieto del PRI, a Luis Videgaray, a Enrique Ochoa, entre otros de los responsables de que nos hayamos ido al tercer lugar. La traición a la militancia en Campeche cuando se rompen los candados. El principal cerrajero fue Alejandro Moreno.

–¿Porqué hasta ahora se dan cuenta que Peña Nieto y camarilla son corruptos?

–Yo lo he señalado desde el 2016 cuando Peña Nieto estaba en su cuarto año, cuando estaba fuerte del gobierno de la República. No coincidíamos en la forma de ver las cosas con el PRI. Estuvimos señalándolo cuando el da línea para romper los candados y poner un candidato no priísta yo fui el único que me subí a defender la permanencia de los candados allá en Campeche. No se nos hizo caso y lo conversé con Pepe Meade. Advertimos que iba a salir mal el proceso electoral y el tiempo nos da la razón.

El PRI no existe actualmente, cada quien anda por la libre y aún así, la gente está respondiendo. Quieren sacarme de la candidatura, cosa que vamos a ganar en el Tribunal Electoral de la Federación.

–Pero muchos priístas podrían argumentar que usted tiene muchos pasivos.

–De gobierno lo he discutido varias veces. Reto a los anteriores gobernadores y a los siguientes a que me comparen con ellos con obras públicas, con programas sociales, no me ganan.

–O sea ¿que los señalamientos de corrupción y desvíos en su contra son mentira?

–Fue el Estado más auditado de México. Casi 50 mil millones de pesos auditaron en Oaxaca y ninguno derivó en desvíos, y si hay señalamientos es parte de la guerra sucia. José Murat fue asesor cercano a Enrique Ochoa, socio de Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz) y hoy es el cerebro de Alejandro Moreno. Están preocupados porque conmigo no se van arreglar. Yo no voy a negociar con los bandidos.

–¿De qué vive Ulises Ruiz?

–Siempre he tenido mis recursos, viajo de manera muy sencilla. No estoy gastando recursos en esta campaña mientras "Alito" (Alejandro Moreno) en el puro registro reventó el tope de campaña.

–Entonces las supuestas compras de ranchos y otras propiedades inmobiliarias que usted habría hecho al amparo del poder ¿no son ciertas?

–No. Lo que tengo son antes de haber sido gobernador. No soy gente que haya acumulado riquezas. No tengo propiedades en las playas, cuentas en el extranjero con prestanombres en dólares o en euros. A mi que me revisen porque "no soy corrupto" y por eso hablo de la corrupción y por eso quiero mandar el mensaje a la militancia de que vamos a expulsar a Peña Nieto y que ellos, los militantes, decidan las candidaturas.

De otro lado, Ulises Ruiz dijo que a AMLO le quedó grande la presidencia y ello se debe gracias a la traición de Peña Nieto que entregó el país al ahora presidente de México. Andrés Manuel López Obrador está engañando a todo el mundo. Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas debería estar en la cárcel. El estado está quebrado. El robo en despoblado es un escándalo que si tú lo comparas con Javier Duarte este es un "bebito" al lado del saqueo de Velasco, y además de cómo destruyó al PRI ese ex gobernador y ahora vemos que este es coordinador de la campaña de Alejandro Moreno y él está operando en Chiapas para que gane éste.